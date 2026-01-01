国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、産総研)のゼロエミッション国際共同研究センターは、カーボンニュートラル社会の実現を目指す研究拠点として2020年に発足した。ノーベル化学賞受賞者の吉野彰氏をセンター長に迎え、9つの研究チームが脱炭素技術の開発から社会実装に向けたシナリオづくりまでを担う。

その一つであるデータ駆動型社会システム研究チームは、家庭のエネルギー制御技術の開発に取り組む。太陽光発電や蓄電池、空調機、給湯機といった住宅内の機器を最適に制御する技術と、それを支える制度の設計がミッションだ。こうした研究を支えるのは、10年以上にわたり企業との共同研究で収集してきた家庭のエネルギーデータである。住宅の仕様や属性、消費電力を対象とし、その蓄積は約20万世帯、数百億レコードに達する。

同チームは2021年、時系列計算に特化した専用ハードウェアを導入し、オンプレミスの集合知解析基盤「GAMA」を構築した。課題が顕在化したのは、研究の高度化に伴い、データの時間解像度を高める必要が生じたときである。スマートメーターが取得するデータは30分間隔だが、この粒度では住宅の空調制御や機器の故障検知を精緻に行うことは難しい。同チームが扱うデータは1分、15秒、5秒へと細かくなっていった。

時間解像度が高まれば、レコード数は膨大になる。例えば10万世帯を6系統に分けて15秒間隔で1年間記録すると、データ量は1兆から2兆レコードに及ぶ。一方、専用ハードウェアは導入時点で処理能力が固定され、こうした規模の解析に柔軟に対応することが難しい。ゼロエミッション国際共同研究センター データ駆動型社会システム研究チーム 研究チーム長 兼 ゼロエミッション研究企画室の本田 智則 博士（以下、本田氏）は、当時の課題を次のように振り返る。

「従来は数百億レコードが解析対象の最大規模でしたが、1兆レコードという規模が見えてきました。これを現実的な時間で処理するには、10台、20台で分散していた計算を、100台、200台へと大幅に増やす必要があります。しかし自前で確保できる計算機は50台から100台が上限で、サーバールームの制約からもそれ以上は困難です。必要なときに必要なだけ計算能力を確保できる環境を整えることが、目標の一つになりました」

もう一つの課題が、データの機密性である。企業から提供を受けたデータには、公開可能な情報よりも高い水準の管理が求められる。すべてを自組織内で管理できるオンプレミス環境と異なり、クラウドの利用は情報を外部に置くことを意味するため、活用には慎重な判断が求められた。