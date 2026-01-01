日本マスタートラスト信託銀行

円安・株高等を背景に、家計の金融資産が2,000兆円を超え、「貯蓄から投資」の流れが加速し、また、伝統的資産にとどまらず、オルタナティブ資産やデリバティブ資産といった非伝統資産への投資も広がりつつある。一方、当局から資産運用高度化に向けた運用ガバナンス強化・インフラ整備・DX等への取り組みが求められている。こうした環境下において、日本マスタートラスト信託銀行は、機関投資家や資産運用会社へ資産管理サービスを提供する中、彼らが抱える共通の悩みを数多く受け止めてきた。

クライアントサービス部 プロダクト営業グループ マネージャーの高澤 洸氏は、顧客社内のデータ管理の課題をこう語る。

「お客様の課題の粒度はデータ管理体制状況に応じて異なり、非定型・非構造の世界であるオルタナティブ資産を一例に、データの散在・不整合により十分にデータ利活用ができていない、社内外のシステムが接続されておらず効率的かつ堅確的にデータ利活用ができていない、運用戦略企画・立案に有効活用したいといったお声を、数多く頂戴していました。資産運用高度化が求められる一方で、社内のデータ管理・利活用体制がそれに追いついていないという課題は、多くのお客様に共通していました」

資産運用高度化が進むなかで、その基盤を支えるミドル・バック部門を担う人材やITリテラシーを持つ人材の確保も、各社の喫緊の課題となっていたのだ。

同社自身が顧客に提供してきたデータも、課題と無縁ではなかった。業務企画部 アーキテクチャ戦略室でデータマネジメントサービスの企画・開発を担当するマネージャーの野尻 伸氏は、当時の構造をこう振り返る。

「お客様からお預かりした資産に関する情報は、信託帳票や情報開示サービスを通してご提供します。現状は当社から一方通行でのご提供であるため、その先でお客様が有価証券運用報告書作成などの後続業務をどのように進められているのかが見えにくく、データを取り巻く真のニーズを捉えることが難しい状況でした」

世界に目を向ければ、グローバルカストディアンはデータマネジメントへの取り組みを先行させており、同社はこうした潮流を踏まえ、長年の資産管理業務で培った知見を生かすことで、単なるシステムパッケージの提供にとどまらず、データの中身まで踏み込み、顧客のデータ利活用まで支援する総合的なデータソリューションを提供できるのではないかと考えた。そうした問題意識が、新サービスを構想する出発点となった。