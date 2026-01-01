ABテスト、ジオリフト増分テスト、AIモデル評価などの実験ツールは、イニシアチブを最適化してビジネス成果を向上させようとする製品チームやマーケティングチームにとって不可欠です。マーケティングアセットとユーザーエクスペリエンスという2つのバージョンの製品機能を体系的に比較することで、企業はデータドリブンな意思決定を行い、当て推量を排除し、最終的にはコストのかかるミスのリスクを排除することができます。その結果、チームは直感や仮定に頼ることから、具体的な証拠に基づいた意思決定へと移行し、会話を「私たちはそう思う」から「私たちは知っている」に変えることができます。
A/Bテストの影響は、製品開発、生成AIユースケース、マーケティング戦略のさまざまな側面に及びます。製品開発では、新機能、ユーザーインターフェイス、カスタマージャーニーを評価し、ユーザーエンゲージメントと満足度を高めることができます。A/Bテストは、新しい生成AIソリューションにも役立ちます。生成AIでは、モデルが完全な文、画像、動画を生成できます。データプラットフォームから得られるビジネス固有のメトリクスに対するABテストは、最高品質の確保に役立ちます。マーケティングでは、コンバージョン、クリックスルー、キャンペーン全体のパフォーマンスを改善するために、Eメールキャンペーン、ランディングページ、広告、ソーシャルメディア投稿にABテストを適用できます。マーケティングリーダーは、ジオリフトテストなどの擬似的な実験方法を使用して、ABテストが不可能な状況下で広告費の増加率と効率性を証明することもできます。企業は、継続的に実験を行い、結果に基づいて反復することにより、重要な指標とビジネス目標に徐々に近づいていくことで、時間の経過とともに複合的な改善を達成できます。
Eppoの次世代エンドツーエンド実験プラットフォームを生成AIに
Snowflakeでは、企業が可能な限りデータドリブンになれるよう支援します。エンドツーエンドの実験プラットフォームであるEppoへの投資により、データがすでに存在している場所でのA/Bテスト機能の提供が可能になります。Eppoは、Airbnbの最初のデータサイエンティストの1人であるチェタン・シャルマCEOが共同設立者となり、Airbnbの重要な時期に実験的な文化を確立しました。Eppoでは、コストの増大に悩まされる絶え間なく変化するテクノロジー環境において、企業が持続可能な意思決定を下せるよう支援しながら、信頼性の高い会社を作り上げました。
この投資の後、Snowflakeのお客様はSnowflake内のデータから直接、Eppoの実験プラットフォームにアクセスできます。シナリオ計画、特徴量フラグ、AIセグメント検出、製品発売後の分析などの実験を、ビジネスレポートと同じメトリクスとデータに基づいて分析できます。Eppoは、これらの機能を提供することで、企業が製品開発の取り組みをより直接的にビジネス指標と収益に結び付け、製品、成長、MLの各チームにまたがるデータドリブンな実験文化を実現することを目指しています。
Snowflakeと直接統合することにより、Eppoのプラットフォームにはデータ移動を伴わないデータガバナンスが組み込まれており、AIを活用した機能、製品成長、ライフサイクルマーケティング戦術に関する高品質のエンドツーエンドのABテストを実行できます。さらに、Snowflake Cortexは、予測パーソナライゼーションのための コンテキストバンディット や、実験のばらつきとランタイムを減らすためのEppoの CUPED++統計エンジン など、Eppoの最先端のAI機能を強化するでしょう。Snowflakeがマーケティングイニシアチブの実験をAIデータクラウドに導入し続ける中で、Eppoは不可欠なパートナーとなるでしょう。