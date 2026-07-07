私たちの多くは、家の本棚にある百科事典のセットを、ほぼすべての疑問に答えてくれる権威あるものとして考えて育ちました。しかし、その内容はすぐに古くなってしまうことがよくありました。たとえば、冥王星が惑星と定義されなくなってから何年も経っているのに、9番目の惑星として記載されているのを目にしたり、調べようとしたことの多くが載っていなかったりしました。私たちが成長するにつれて、Wikipediaが新しい百科事典となり、それまでとは逆の働きをするようになりました。当初、学校の先生の中にはWikipediaを信用しないように言う人もいましたが、結果的にWikipediaはほぼすべての事柄を網羅し、常に最新の状態に保たれるようになりました。

エンタープライズデータは、そのような移行を遂げることはありませんでした。私たちは今でも百科事典と同じようにデータを文書化しようとしており、一握りの専門家がすべての意味を書き留めていますが、決して完成することはなく、ビジネスの変化に伴い徐々に遅れをとっています。

Snowflakeのプロダクトデータチームは、エージェントが推測するのではなく、キュレーションされガバナンスが効いた定義を読み取れるように、セマンティックビューを追加してテーブルをエージェントに理解しやすくする取り組みを始めました。プロダクト側では、これらをより迅速に生成するためにSemantic View Autopilotを提供しました。これは確かに役立ちましたが、それでも9,685あるテーブルの5%未満という、氷山の一角をカバーしたにすぎませんでした。その5%に含まれるものについては適切な回答が得られましたが、実際に人々が質問した内容のほとんどはそこから外れており、誰も文書化していないテーブルや、新しすぎてセマンティックビューが存在しないデータに関するものでした。

たとえば、あなたの会社が2週間前に従量課金制の料金プランを立ち上げたとします。その裏にあるテーブルは、作成されてからまだ数日しか経っていません。PMがエージェントに「新しいプランの立ち上げ後の状況はどうですか。」と直接質問した場合、セマンティックビューのみに依存するCortexエージェントは回答できません。また、Snowflake CoCo、Cursor、ChatGPTなど、チームがすでに依存している可能性のある他のエージェントは、セマンティックビューが存在するかどうかにかかわらず、その新しいデータを直接クエリする可能性があり、その結果、自信満々に誤った回答を提示するおそれがあります。

Cortex Sense（まもなくプライベートプレビュー開始）は、セマンティックビューの代わりではなく、セマンティックビューと連携して機能するように設計されています。ガバナンスが効いた一貫性のある回答が必要な場合、セマンティックビューは引き続きゴールドスタンダードであり、Cortex Senseはそれを権威あるシグナルとして扱います。データエステートの残りの部分については、Cortex Senseが独自にその理解を構築します。