広く言えば、テクノロジー業界は公平性の面で飛躍的な進歩を遂げてきました。しかし、私たちはまだ学習の途上にあります。公平な競争の場を実現するためには、まだ多くの課題が残されています。女性にとって、道を切り開いてきた先人たちの洞察や知識を共有することは重要です。それがどのような影響をもたらすかは計り知れないからです。
だからこそ、今年の国際女性デーのテーマである「Give to Gain」は非常に重要です。そして、これは私たちを前進させるテーマでもあります。このテーマは、知識、サポート、経験を共有する力を強調しています。人、組織、コミュニティが惜しみなく与えることで、女性への機会とサポートが拡大するからです。これは、働く多くの女性の共感を呼ぶ感情です。特にテクノロジー分野で働く女性にとってはなおさらです。
「Give to Gain」は、日常の役割の枠を超えて活躍する多くの女性の証です。彼女たちは、同じ分野の他の女性を指導するために、ガイダンス、アドバイス、時間を提供しています。職場における自信と公平性は、信頼に基づいています。また、お互いの人生経験を共有することによって築かれます。
「Give to Gain」の精神に基づき、SnowflakeのWomen in Dataチャプターのリーダー、Snowflakeパートナー、およびData Superheroに質問を投げかけました。「Give to Gain」が彼女たちにとってどのような意味を持ってきたのか、そして独自の経験を共有する中で今後どのような意味を持ち続けるのかを聞きました。
キャリアの中で、アドバイス、時間、知識を提供し、それが他の人に具体的な影響を与えた瞬間を教えてください。
“私のキャリアにおいて最も報われたと感じる経験の一つは、ある素晴らしい女性のメンターとして、彼女のキャリアチェンジを支援したことです。定期的なメンタリングを通じてナレッジを共有し、対話を重ねてきました。そして新たなポジションの募集が出た際、私は彼女を強く推薦し、共に準備を進めました。結果、彼女は見事にその道を切り拓きました。彼女が自らの目標に向かって突き進む姿を見守ることは、私にとって何よりの誇りです。 ”
Mary Law
「チームの採用活動で、素晴らしい候補者がいました。しかし、彼女は2人の小さな子供を抱えながらその役割をこなせるか不安を感じていました。私自身も2人の子供の母親です。そのため、自分の経験を共有し、彼女ならできるという自信を与えることができました。嬉しいことに、彼女は現在、新しい役割で大活躍しています」—Snowflake、Senior District Manager、Women in Data and AI Chapter Lead、Bridie Kennedy氏
「他の人が問題を解決し、役割の中で成長できるよう支援することに、私は大きな喜びを感じています」—Snowflake、Partner Development Manager、Women in Data and AI Chapter Lead、Natasha Mahony氏
キャリアに具体的な影響を与えたアドバイス、時間、知識を受け取ったのはいつですか。また、それはあなたにとってどのような意味がありましたか。
「以前、自信は後天的に身につくスキルだと言われたことがあります。それは、実際に経験して初めて納得できるアドバイスの一つです。私たちは『怖そうに思えるけれど、私なら対処できる』と自分に言い聞かせる必要があります」—Vivanti、コンサルタント、A/NZ Data Superhero、Yuan Li氏
“かつてメンターが私にこう教えてくれました。『準備が整うまで待ってはいけない。成長とは、たとえ居心地が悪く感じても、その場所に一歩踏み出したときに訪れるものだ』と。それ以来、私はこのアドバイスを意識的に周囲に伝えるようにしています。なぜなら、たった一つの視点の変化が、誰かのキャリアを劇的に変えていくのを目の当たりにするのは、本当に素晴らしいことだからです。 ”
Priyanka Srivastava
「キャリアの初期の頃、私はテーブルに着くことをためらっていました。すべての条件を満たしているとは思えなかったからです。あるメンターが私を座らせて、こう言いました：『あなたは過去の経歴だけでなく、将来の軌跡を評価されて採用されているのです』『完璧さ』を求める考え方から『可能性』を信じる考え方へと視点が変わったことで、すべてが変わりました」—Snowflake、Channel and Alliances担当Director、A/NZ Lead、Women in Data and AI Executive Sponsor、Cathy Conroy氏
職場で女性を支援し、メンターとなることがなぜそれほど重要だとお考えですか。
「テクノロジー業界の多くの分野で、女性は依然として過小評価されています。これは重要な問題です。なぜなら、視点の多様性はあれば良いというものではなく、不可欠なものだからです。特にAIやLLMの時代である現在、これらのテクノロジーを形成するためには、より多様なデータポイントと多様な声が必要です」—Mary Law氏
“女性は往々にして、自分自身に対して最も厳しい批判者になりがちです。だからこそ、メンターシップによる『客観的な視点（リアリティ・チェック）』が不可欠なのです。メンターの役割とは、一歩引いた視点からこう伝えてあげること。『君はもう、その役職にふさわしい仕事を十分にこなしている。自信を持って、その肩書きを勝ち取りに行こう』。 ’”
Bridie Kennedy
「女性を支援しメンターとなることは重要です。才能はどこにでもありますが、機会と自信が常に平等に分配されているわけではないからです。メンターシップは自信を育みます。スポンサーシップは扉を開きます。そして、より多くの女性がステップアップできるよう支援されれば、幅広い視点、強力な意思決定、より包括的な文化から誰もが恩恵を受けることができます」—Priyanka Srivastava氏
「私たちは、共感、倫理的判断、協調的なレジリエンスといったヒューマンスキルが最も価値のある資産となる時代に向かっています。時間、知識、支援を提供することは、自分自身の可能性を減らすことではありません。コミュニティ全体の進歩を倍増させることなのです」—Cathy Conroy氏
キャリアをスタートさせたばかりの若い女性に、どのようなアドバイスを送りますか。
「まずはジェネラリストとして始めましょう。できるだけ多くのことを吸収し、背伸びをする機会には『はい』と答えてください。そして、基礎を築くための経験を得られるよう、常に自分の範囲を広げるよう求めてください。失敗を挫折と捉えるのではなく、これまでで最も価値のある学びの場の一つと考えてください」—Mary Law氏
「『はい』と言いましょう！新しい役割、より大きな責任、背伸びが必要な課題：やり方は後から考えればよいのです」 —Bridie Kennedy氏
“『幸運は勇者に味方する』と言います。自分の成し遂げたい意思（インテンション）を周囲に伝え、サポートを求めることを恐れないでください。意外なほど多くの人が、『誰かの力になりたい』『誰かの成功を一緒に喜びたい』と願っているものです。 ” —
Natasha Mahony
「機会は常に私たちに向かってくるわけではありません。ほとんどの場合、私たちから歩み寄り、迎えに行く必要があります。来年リーダーになりたいのなら、今日からリーダーのように振る舞い始めましょう」—Yuan Li氏
「始めるためにすべてを知っている必要はありません。成長は、少し居心地が悪いと感じることに挑戦することから生まれます。『準備ができた』と感じるまで待たないでください。自信は行動の後についてくることが多く、その逆ではありません」—Priyanka Srivastava氏
「自分自身の静かなシグナルを信じてください。その場で最も大きな声が評価されがちな世界において、傾聴、好奇心、共感には計り知れない力があることを忘れないでください。業界に合わせるために自分を変える必要はありません。直感、コミュニティを築く力、優しさなど、ソフトスキルだと思われがちな資質こそが、実は最大の競争力なのです」 —Cathy Conroy氏
キャリアの軌道修正や支援をしてくれた女性のロールモデルはいましたか。
「私のメンターは、今でも心に残っていることを教えてくれました。それは、リーダーシップの立場にある女性は、根本的に異なる視点をテーブルにもたらすということです。女性は採用やコラボレーションにおいて、インクルーシブなアプローチをとる傾向があります。彼女は、これがソフトな資質ではなく、戦略的な資質であることに気づかせてくれました」 —Mary Law氏
「高校卒業後の最初の仕事は、大学のITヘルプデスクでのサポート業務でした。私はもともと、マーケティングの研修生に応募していました。マーケティングの仕事には就けませんでした。しかし、面接官だった将来のマネージャーが後日連絡をくれ、彼女のチームに誘ってくれたのです。私はITについて何も知りませんでした。しかし、彼女は私の可能性を見出し、それが将来のテクノロジーキャリアへの道を切り開くきっかけとなりました」 —Bridie Kennedy氏
「女性リーダーは、他の女性にとって親しみやすい存在であることがよくあります。 これが、女性の代表性を高めることが重要である主な理由です」 —Natasha Mahony氏
“今の私がかつてないほど勇敢になれたのは、前職の上司のおかげです。 彼女は自分の成功ノウハウを惜しみなく共有し、周囲の成功を心から願う人でした。まだ準備が整っていないと感じていた私を、あえて重要な機会や大舞台に立たせることで、『ヘルシーな後押し』を与えてくれたのです。当時は足がすくむ思いでしたが、その経験の積み重ねこそが、私の**『自信という筋肉』**を鍛え上げてくれました。 ”
Yuan Li
「私は幸運なことに、強い女性たちからジャーニーに影響を受けてきました。正式なメンターとして支援してくれた人もいれば、単にその姿勢で示してくれた人もいます。私に最も影響を与えたのは、彼女たちの成功だけではありません。声を上げ、自信を持って自分の居場所を確保し、その過程で他の女性をサポートする勇気でした」 —Priyanka Srivastava氏
「私は以前、プレッシャーの中でも信じられないほど優雅に振る舞うリーダーと一緒に働いたことがあります。彼女は、共感や冷静さを失うことなく、厳しい批判を伝えることができました。ソフトスキルこそが習得の最も難しいスキルであることを、彼女は教えてくれました。また、有能なエグゼクティブになるために、指揮統制型のペルソナを演じる必要はないことも示してくれました」 —Cathy Conroy氏
テクノロジー業界の女性に関する誤解で、異議を唱えたいものは何ですか。
「『繊細すぎる』という誤解です。繊細だとレッテルを貼られるものは、多くの場合、心の知能指数（EQ）です。これは、空気を読み、影響を考慮し、チームに信頼と心理的安全性をもたらす能力です。これらは弱点ではありません。リーダーシップのスーパーパワーなのです」 —Mary Law氏
「私が異議を唱えたい最大の誤解は、テクノロジー業界の女性を『サポートする』とは、『優しくする』ことや、厳しいフィードバックから『守る』ことだという考えです。テクノロジー業界の女性を支援したいなら、他の人にするのと同じように、ありのままの、厳格で明確なフィードバックを与えてください」 —Bridie Kennedy氏
「無意識のバイアスは、誰もが持っている可能性があります。常に意図的というわけではありません。しかし、テクノロジーに関する会話でのデフォルトの代名詞は、多くの場合『彼』です。そのデフォルトに異議を唱えることで、他の人が注目される余地を生み出すことができます」 —Yuan Li氏
「私が異議を唱えたい誤解の1つは、テクノロジー業界の女性は常に他の人以上に自分自身を証明しなければならないというものです。有能であるということは、最も声が大きいことや目立つことではありません。アイデア、実行力、そして影響力にこそ表れます。女性は同等の技術的スキル、創造性、問題解決能力をもたらします」 —Priyanka Srivastava氏
“『すべてを自分一人でやり遂げなければならない』——そんな思い込みは、もう手放していいのです。テック業界には、すでに力強く活気ある女性コミュニティが数多く存在します。今、真に求められているのは、単なる『場の存在』ではありません。そこへ至るための、意図的で透明性が高く、誰もが等しく歓迎される『道筋（パスウェイ）』を築くことです。これこそが、Snowflakeの『Women in Data and AI』プログラムが掲げる核心的なミッションです。キャリアの初期段階にいる方、次世代を担うリーダー、そしてリスキリングに挑む方々のために、新たな繋がりを創出し、可能性の扉を開くこと。私たちのコミュニティは、女性たちが自信を持って一歩踏み出し、守られているという安心感の中で、真の意味で公私ともに輝ける（Thriveできる）場所でありたいと考えています。 ”
Cathy Conroy
国際女性デー：進歩は決して単独のジャーニーではない
国際女性デーは、進歩がどのように築かれるかを私たちに思い出させてくれます。それは、メンターシップや指導の瞬間、密室での支援、そして目に見えない日常的なサポートの積み重ねによるものです。それは、私たちがキャリアの第一歩を踏み出したときに感じるような、単独のジャーニーではありません。だからこそ、今年のテーマである「Give to Gain（与えることで得る）」は、Snowflakeの多くのメンバーが共有してきた次の考えを反映しています：時間、知識、スポンサーシップを提供し、他者を信じることで、私たちは女性を支援します。
女性に機会、可視性、信頼が与えられると、組織はイノベーション、レジリエンス、そしてより強力なリーダーシップを得ることができます。そして、私たち一人ひとりがもう少し多くを与えることで、より公平で開かれた未来を築くことができます。アドバイスを共有したり、率直なフィードバックを提供したり、誰かのために声を上げたり、応援したりすることです。
ここで共有されたストーリーは、成長がトランザクションではないことを示しています。他者の成長への投資はすべて、個人をはるかに超えて広がる波及効果を生み出します。
サポート、スポンサーシップ、好奇心、そして勇気を提供し続けましょう。そうすることで、テクノロジー業界における女性の未来を書き換えることができます。