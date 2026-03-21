In generale, l’industria tecnologica ha compiuto enormi progressi sul fronte dell’equità, ma sta ancora imparando e resta molto da fare per raggiungere condizioni davvero paritarie. Per le donne è importante condividere insight e conoscenze di chi ha aperto la strada prima di noi, perché non si può mai sapere quale impatto questo potrà avere.
Per questo il tema di quest’anno della Giornata internazionale della donna, Give to Gain, è così importante, ed è un tema che dovrebbe guidarci anche in futuro. Mette in evidenza il potere della condivisione di conoscenze, supporto ed esperienza, perché quando persone, organizzazioni e community danno con generosità, crescono le opportunità e il sostegno per le donne. È un sentimento in cui si riconoscono molte donne nel mondo del lavoro, in particolare quelle del settore tecnologico.
Give to Gain è una testimonianza delle tante donne che non si limitano a svolgere il proprio ruolo quotidiano, ma offrono anche orientamento, consigli e tempo per fare da mentori ad altre donne nel loro settore. Fiducia ed equità nel mondo del lavoro si costruiscono sulla fiducia reciproca e sulla condivisione delle esperienze di vita.
Nello spirito del Give to Gain, abbiamo chiesto ad alcune chapter lead di Women in Data di Snowflake e a partner e Data Superheroes Snowflake cosa abbia significato per loro “donare per ricevere” e cosa continuerà a significare mentre condividono le loro esperienze uniche.
Qual è stato un momento della tua carriera in cui hai dedicato consigli, tempo o conoscenze e questo ha avuto un impatto concreto su un’altra persona?
Una delle esperienze più gratificanti della mia carriera è stata fare da mentor a una donna straordinaria, aiutandola a cambiare percorso professionale. Abbiamo definito incontri regolari per condividere conoscenze e, quando si è aperta un’opportunità, l’ho supportata, l’ho aiutata a prepararsi e ha ottenuto il ruolo. Vederla inseguire i suoi obiettivi è qualcosa di cui sono incredibilmente orgogliosa.”
Mary Law
“Durante una selezione per il nostro team, avevamo una candidata straordinaria, ma era preoccupata di riuscire a gestire il ruolo con due bambini piccoli. Essendo anch’io madre di due figli, ho potuto condividere la mia esperienza e darle la fiducia necessaria per capire che poteva farcela. Sono felice di dire che sta ottenendo risultati straordinari e sta dando il meglio nel suo nuovo ruolo.” —Bridie Kennedy, Snowflake Senior District Manager – Women in Data and AI Chapter Lead
“Provo un’enorme soddisfazione nell’aiutare gli altri ad affrontare le difficoltà e, in generale, a crescere nei propri ruoli.” —Natasha Mahony, Snowflake Partner Development Manager – Women in Data and AI Chapter Lead
Quando hai ricevuto consigli, tempo o conoscenze che hanno avuto un impatto concreto sulla tua carriera, e cosa hanno significato per te?
“Una volta mi è stato detto che la fiducia in sé stessi è una competenza che si impara. È uno di quei consigli che hanno senso solo dopo averli vissuti davvero. Dobbiamo dirci: ‘Sembra spaventoso, ma posso farcela’”. —Yuan Li, Consultant, Vivanti – Data Superhero, A/NZ
Una volta una mentor mi ha detto: ‘Non aspettare di essere pronta; la crescita arriva quando entri in gioco, anche se ti mette a disagio.’ Da allora mi impegno a condividere lo stesso consiglio con gli altri, perché è sorprendente vedere come una semplice prospettiva possa influenzare il percorso professionale di una persona.”
Priyanka Srivastava
“All’inizio della mia carriera, esitavo a sedermi al tavolo delle decisioni perché non sentivo di soddisfare tutti i requisiti. Una mentor mi ha fatto sedere e mi ha detto: Ti assumono per il tuo potenziale, non solo per la tua storia’. Quel cambio di prospettiva, dal perfezionismo al potenziale, ha cambiato tutto.” —Cathy Conroy, Director, Channel and Alliances, A/NZ Lead – Executive Sponsor di Snowflake Women in Data and AI
Perché pensi che sia così importante sostenere e fare da mentori alle donne sul lavoro?
“Le donne sono ancora sottorappresentate in molte aree dell’industria tech, e questo conta, perché la diversità di prospettive non è un valore aggiunto, è una necessità. Soprattutto ora, nell’era dell’AI e dei LLM, servono più punti di vista e più voci diverse per dare forma a queste tecnologie”. —Mary Law
Le donne sono le critiche più severe di loro stesse. La mentorship offre quel fondamentale confronto con la realtà. Si tratta di fornire una prospettiva esterna ed essere la persona che dice: ‘Stai già facendo il lavoro, ora prenditi anche il ruolo.’”
Bridie Kennedy
“Sostenere e fare da mentori alle donne è importante perché il talento è ovunque, ma opportunità e fiducia non sono sempre distribuite allo stesso modo. La mentorship costruisce fiducia. La sponsorship apre le porte. E quando più donne vengono supportate nel fare un passo avanti, tutti ne traggono vantaggio grazie a prospettive più ampie, decisioni più solide e una cultura più inclusiva.” —Priyanka Srivastava
“Ci stiamo muovendo verso un’epoca in cui competenze umane come empatia, giudizio etico e resilienza collaborativa sono le risorse più preziose che abbiamo. Quando mettiamo a disposizione il nostro tempo, la nostra conoscenza e la nostra capacità di advocacy, non stiamo sottraendo qualcosa al nostro potenziale, ma stiamo moltiplicando il progresso dell’intera community.” —Cathy Conroy
Quale consiglio daresti alle giovani donne che stanno iniziando la loro carriera?
“Inizia come generalista: assorbi il più possibile, di’ sì alle opportunità sfidanti e chiedi sempre di ampliare il tuo raggio d’azione per ottenere l’esperienza che costruisce le tue basi. Non vedere il fallimento come una battuta d’arresto, ma come una delle scuole più preziose in cui ti capiterà di imparare.” —Mary Law
“Di’ di sì! Nuovo ruolo, più responsabilità, incarico sfidante: troverai il modo di farcela più tardi.” —Bridie Kennedy
La fortuna aiuta gli audaci — non avere paura di condividere le tue intenzioni e chiedere supporto. La maggior parte delle persone è felice di aiutare e di partecipare ai tuoi successi.”
Natasha Mahony
“Le opportunità non arrivano sempre da sole: il più delle volte dobbiamo fare un passo avanti e andargli incontro. Se vuoi essere una leader il prossimo anno, inizia a comportarti da tale già oggi.” —Yuan Li
“Non devi sapere tutto per iniziare, si cresce accettando anche ciò che ci mette leggermente a disagio. Non aspettare di sentirti ‘pronta’. La fiducia spesso segue l’azione, non il contrario.” —Priyanka Srivastava
“Ascolta il tuo segnale interiore. In un mondo che spesso premia la voce più forte nella stanza, ricorda che ascolto, curiosità ed empatia hanno un potere immenso. Non devi cambiare chi sei per adattarti al settore. Le qualità che potresti considerare ‘soft’ — la tua intuizione, la tua capacità di creare community, la tua gentilezza — sono in realtà i tuoi maggiori vantaggi competitivi.” —Cathy Conroy
Hai avuto un modello femminile che ha aiutato o cambiato il percorso della tua carriera?
“Una mia mentor mi ha insegnato qualcosa che mi accompagna ancora oggi: le donne in posizioni di leadership portano al tavolo una prospettiva profondamente diversa. Mi ha aiutata a capire che tendiamo ad affrontare assunzioni e collaborazione con una maggiore inclinazione all’inclusività, e che questa non è una qualità ‘soft’, ma strategica.” —Mary Law
“Il mio primo lavoro dopo il liceo è stato nel supporto all’help desk IT della mia università. In origine avevo fatto domanda per un tirocinio in marketing. Anche se non ho ottenuto il ruolo nel marketing, la mia futura manager, che faceva parte del panel di colloquio, mi ha contattata in seguito chiedendomi di entrare nel suo team. Non sapevo nulla di IT, ma lei ha visto il mio potenziale e questo ha contribuito ad aprire la strada alla mia futura carriera nel tech!” —Bridie Kennedy
“Le donne leader sono spesso più accessibili per le altre donne. Questo è uno dei motivi per cui una migliore rappresentanza è fondamentale.” —Natasha Mahony
Oggi sono una persona molto più coraggiosa grazie alla mia precedente manager. Ha condiviso con generosità ciò che per lei funzionava e desiderava davvero vedere gli altri avere successo. Mi ha dato quella spinta positiva, mettendomi di fronte a opportunità e contesti prima che mi sentissi completamente pronta. All’inizio faceva paura. Ma ha allenato il mio ‘muscolo della fiducia’.”
Yuan Li
“Ho avuto la fortuna di incontrare donne forti che hanno influenzato il mio percorso, alcune formalmente come mentor e altre semplicemente con il loro esempio. Ciò che mi ha colpita di più non è stato solo il loro successo, ma il loro coraggio, il modo in cui prendevano la parola, occupavano spazio con sicurezza e sostenevano altre donne lungo il cammino.” —Priyanka Srivastava
“Una volta ho lavorato con una leader che aveva una grazia incredibile sotto pressione. Riusciva a esprimere una critica difficile senza mai perdere empatia né calma. Mi ha dimostrato che le soft skill sono in realtà le competenze più difficili da padroneggiare e che non serve adottare uno stile command-and-control per essere una dirigente autorevole. —Cathy Conroy
Qual è un pregiudizio sulle donne nel tech che vorresti mettere in discussione?
“Che siamo ‘troppo sensibili’. Quello che viene etichettato come sensibilità è spesso intelligenza emotiva, la capacità di leggere la stanza, valutare l’impatto, costruire fiducia e sicurezza psicologica in un team. Non sono debolezze, sono superpoteri di leadership.” —Mary Law
“Il più grande pregiudizio che vorrei sfidare è che sostenere le donne nel tech significhi essere ‘gentili’ o ‘proteggerle’ dai feedback difficili. Se vuoi davvero valorizzare le donne nel tech, dai loro lo stesso feedback schietto, rigoroso e chiaro che daresti a chiunque altro.” —Bridie Kennedy
“I pregiudizi inconsci sono qualcosa che tutti noi possiamo avere. Non sono sempre intenzionali, ma il pronome predefinito nelle conversazioni sul tech è spesso ‘lui’. Mettere in discussione questo automatismo aiuta a creare spazio perché anche le altre persone possano essere viste.” —Yuan Li
“Un pregiudizio che vorrei mettere in discussione è che le donne nel tech debbano costantemente dimostrare il proprio valore più degli altri. La competenza non dipende dall’essere la persona più rumorosa o più visibile, ma dalle idee, dall’esecuzione e dall’impatto. Le donne portano lo stesso livello di competenza tecnica, creatività e capacità di problem solving.” —Priyanka Srivastava
Che devi fare tutto da sola. Esistono già community forti e dinamiche per le donne nel tech, e ciò che serve davvero non è solo la community, ma percorsi intenzionali, visibili e realmente inclusivi per accedervi. Questa è la missione centrale del programma Snowflake Women in Data and AI: creare connessioni e aprire opportunità per chi è all’inizio della propria carriera, per i leader emergenti o per chi desidera riqualificarsi. La nostra community è fondamentale per aiutare le donne a mettersi in gioco, sentirsi al sicuro e supportate, e crescere davvero.”
Cathy Conroy
Giornata internazionale della donna: il progresso non è un percorso solitario
La Giornata internazionale della donna ci ricorda che il progresso si costruisce nei momenti di mentorship e orientamento, nell’advocacy dietro le quinte e nei gesti quotidiani di supporto che spesso passano inosservati. Non è il percorso solitario che molte di noi sentono all’inizio della propria carriera, ed è per questo che il tema di quest’anno, Give to Gain, riflette un’idea che molte voci in Snowflake hanno condiviso: quando doniamo il nostro tempo, la nostra conoscenza, la nostra sponsorship e la nostra fiducia negli altri, sosteniamo le donne.
Quando alle donne vengono date opportunità, visibilità e fiducia, le organizzazioni ottengono innovazione, resilienza e una leadership più forte. E quando ciascuno di noi dà un po’ di più, condividendo un consiglio, offrendo un feedback onesto, prendendo la parola per qualcuno o incoraggiandolo, contribuiamo a costruire un futuro più equo e aperto.
Le storie condivise qui mostrano che la crescita non è una transazione. Ogni investimento nello sviluppo di un’altra persona genera un effetto a catena che va ben oltre l’individuo.
Continuiamo a dare supporto, sponsorship, curiosità e coraggio. Così facendo, possiamo contribuire a riscrivere il futuro delle donne nell’industria tecnologica.