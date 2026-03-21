In generale, l’industria tecnologica ha compiuto enormi progressi sul fronte dell’equità, ma sta ancora imparando e resta molto da fare per raggiungere condizioni davvero paritarie. Per le donne è importante condividere insight e conoscenze di chi ha aperto la strada prima di noi, perché non si può mai sapere quale impatto questo potrà avere.

Per questo il tema di quest’anno della Giornata internazionale della donna, Give to Gain, è così importante, ed è un tema che dovrebbe guidarci anche in futuro. Mette in evidenza il potere della condivisione di conoscenze, supporto ed esperienza, perché quando persone, organizzazioni e community danno con generosità, crescono le opportunità e il sostegno per le donne. È un sentimento in cui si riconoscono molte donne nel mondo del lavoro, in particolare quelle del settore tecnologico.

Give to Gain è una testimonianza delle tante donne che non si limitano a svolgere il proprio ruolo quotidiano, ma offrono anche orientamento, consigli e tempo per fare da mentori ad altre donne nel loro settore. Fiducia ed equità nel mondo del lavoro si costruiscono sulla fiducia reciproca e sulla condivisione delle esperienze di vita.

Nello spirito del Give to Gain, abbiamo chiesto ad alcune chapter lead di Women in Data di Snowflake e a partner e Data Superheroes Snowflake cosa abbia significato per loro “donare per ricevere” e cosa continuerà a significare mentre condividono le loro esperienze uniche.

Qual è stato un momento della tua carriera in cui hai dedicato consigli, tempo o conoscenze e questo ha avuto un impatto concreto su un’altra persona?