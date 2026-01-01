Microsoft Azure上のSnowflakeは、Microsoftクラウドとの強固な統合を備えたクラス最高のAIデータクラウドです。Azure上のSnowflakeデータクラウドは、Azureプラットフォーム上に構築されたエンタープライズデータのサイロ化を解消して保護する、AIを強化した実用的なデータ戦略への道筋を提供します。これにより、ウェアハウス、機械学習、生成AI、アプリ開発などの集中的なワークロードのための安全なデータ動員が可能になります。Microsoft Azure上のSnowflakeは、AIをビジネス目標に活用し、安全なデータコラボレーションの追加、摩擦の除去、データ移行の迅速化を実現すると同時に、ガバナンス、開発、アナリティクス、カスタマーエクスペリエンスの向上を実現する統合データ戦略の基盤となります。これらはすべて、企業データとMicrosoft Azureのパワーを組み合わせて使用します。

SnowflakeとMicrosoftのパートナーシップの詳細については、Snowflakeの会長兼前CEOのFrank SlootmanとMicrosoftの会長兼CEOのSatya Nadella氏が登場するこの動画をご覧ください。