注：本記事は(2024年3月11日)に公開された(How Financial Services and Retail Companies Are Accelerating their Data, Apps and AI Strategy in the Data Cloud)を機械翻訳により公開したものです。
昨年、Snowflakeは業界トレンド、データとテクノロジーのイノベーション、金融サービス業界のデータ戦略ケーススタディを探究する第1回Accelerateイベントを開催しました。今年は、金融サービス、小売および消費財、製造、メディア、広告およびエンターテイメント、ヘルスケアおよびライフサイエンス業界のリーダーが参加する5つの業界イベントに拡大します。
Accelerate Financial ServicesとAccelerate Retailは、Microsoftが提供する1日のバーチャルイベントです。Microsoft、Bloomberg、Goldman Sachsなどのテクノロジーおよびビジネスのリーダーと共に、エグゼクティブの優先事項、ベストプラクティス、2024年の最重要課題であるデータおよびAIの課題を発見しましょう。
Accelerate Financial Servicesに参加する理由
Accelerate Financial Servicesは、2024年3月14日午前11時からPT/午後2時ET.業界をリードする組織がデータクラウドでデータ、アプリ、AI戦略をどのように構築しているかについて説明します。有益な基調講演とエグゼクティブセッションにご参加いただき、カスタマーストーリーやAIユースケースおよびアプリに関する製品デモを詳しくご確認ください。アジェンダのハイライト：
- 業界リーダーの声：Rinesh Patel（Snowflakeの金融サービス担当グローバル責任者）が、金融サービスデータクラウドによってデータとAIのトランスフォーメーションの取り組みがどのように促進されるかについて基調講演を行います。
- データ基盤の簡素化：データを単一のプラットフォームに統合し、セキュリティとガバナンスコントロールを強化し、接続性とレジリエンスについて考えることで、データ基盤を簡素化する方法をご紹介します。Franklin Templetonのエンタープライズデータ・アナリティクス担当副社長であるSunil Mathews氏が、資産管理会社がSnowflake上にIntegrated Data Hubを構築し、会社全体の意思決定を迅速化した方法をご紹介します。
- アプリケーションでビジネスを拡大：業界をリードする企業がSnowflakeを利用し、ネイティブアプリを通じてデータをビジネスや商業的成果につなげている方法をご紹介します。Goldman Sachs LegendとBloomberg Data Licenseネイティブアプリについては、Goldman SachsとBloombergのデモをご覧ください。
- SnowflakeでAIの成功を促進：組織がクラウドおよびエンタープライズデータイニシアチブによってどのようにAI戦略を構築し、Snowflakeがそれにどのように適合するかをご紹介します。生成AIで活用される主なビジネスユースケースと、今後3～5年でそのテクノロジーに投資・適用する業界についてご紹介します。
- 金融サービスのエグゼクティブパネルに参加する：金融サービス業界のエグゼクティブにとっての最優先事項、解決したいビジネスおよびテクノロジーの課題、Snowflakeとのパートナーシップ、業界の将来的な動きについてご説明します。パネルには、Microsoftのワールドワイドフィナンシャルサービス担当CTO、Sean Foleyと、Charles River Developmentの取締役副社長、CEO、社長、Spiros Giannarosが参加しています。
業界の最新のデータとAIのトレンドについては、当社の新しいレポートをご覧ください：「Data Trends 2024:金融サービス」。
Accelerate Retailに参加する理由
Accelerate Retailは、2024年5月2日午前11時からPT/午後2時ET.アジェンダのハイライト：
- 業界リーダーの声：Snowflakeの小売データおよびクイックコマース担当インダストリープリンシパルであるPrabhath Nanisettyが、世界中の組織が小売データクラウドを利用してデータとAIのトランスフォーメーションの取り組みをどのように加速しているかを基調講演でご紹介します。
エグゼクティブパネルセッションでは、Snowflakeの小売りおよび消費財のグローバルGTMリードであるRosemary DeAragon、Microsoftの小売りおよび消費財のグローバル戦略責任者であるShanthi Rajagopalan氏、Kraft Heinzの分析製品グローバル責任者であるPat Nestor氏、Snowflakeの関連会社であるCybersynの創業者兼CEOであるAlex Izydorczy氏から直接、データトランスフォーメーション時代の最重要事項と、今日のビジネス課題を解決するためにSnowflakeとどのように提携したかについてお話をうかがいます。
- データ基盤の簡素化：小売企業が生成AIなどの新しいテクノロジーの導入やトランスフォーメーションアジェンダの実装を検討する中、堅牢な企業データ戦略の重要性がかつてないほど高まっています。当日は、SnowflakeのシニアセールスエンジニアであるTrevor Kaplanが成功に必要なデータ機能について詳しく語り、Kraft Heinzの分析製品担当グローバルヘッドであるPat Nestor氏が、Snowflakeによってデータ基盤をシンプル化した方法について語ります。
- アプリケーションでビジネスを拡大：今日の有数の小売および消費財企業は、インサイトを生み出し、お客様を喜ばせ、オペレーションを最適化するアプリケーションを構築しています。Snowflakeのシニアセールスエンジニア、Brian Stanleyによる、企業がアプリから価値を構築、展開、提供できる最新のイノベーションをご紹介します。SnowflakeのパートナーであるLiveRampとCybersynのライブデモをご覧いただき、Snowflakeマーケットプレイスのネイティブアプリを活用してデータからインサイトを引き出す方法をご確認ください。
- SnowflakeでAIの成功を促進：組織がクラウドおよびエンタープライズデータイニシアチブを使用してどのようにAI戦略を構築し、Snowflakeがこのトランスフォーメーションジャーニーのどこに適合しているかをご覧ください。Snowflakeのデータサイエンス担当シニアプリンシパルセールスエンジニアであるValentine Fontamaが、Snowflakeで大規模言語モデルを構築してホストする方法をデモンストレーションします。現在パブリックプレビュー中のSnowparkコンテナサービスと現在プライベートプレビュー中のCortex Copilotを使用して、Snowflakeでインタラクティブなチャットアプリケーションを構築し、AIを迅速かつ安全にデータに活用する方法を学習します。
MicrosoftとSnowflakeのパートナーシップについて
Microsoft Azure上のSnowflakeは、Microsoftクラウドとの強固な統合を備えたクラス最高のAIデータクラウドです。Azure上のSnowflakeデータクラウドは、Azureプラットフォーム上に構築されたエンタープライズデータのサイロ化を解消して保護する、AIを強化した実用的なデータ戦略への道筋を提供します。これにより、ウェアハウス、機械学習、生成AI、アプリ開発などの集中的なワークロードのための安全なデータ動員が可能になります。Microsoft Azure上のSnowflakeは、AIをビジネス目標に活用し、安全なデータコラボレーションの追加、摩擦の除去、データ移行の迅速化を実現すると同時に、ガバナンス、開発、アナリティクス、カスタマーエクスペリエンスの向上を実現する統合データ戦略の基盤となります。これらはすべて、企業データとMicrosoft Azureのパワーを組み合わせて使用します。
SnowflakeとMicrosoftのパートナーシップの詳細については、Snowflakeの会長兼前CEOのFrank SlootmanとMicrosoftの会長兼CEOのSatya Nadella氏が登場するこの動画をご覧ください。
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