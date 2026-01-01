AI時代には、企業はデータから大規模に価値を抽出することを目指すようになっていますが、多くの場合、モデルの構築や改善に必要な大量のデータを処理できるスケーラブルなデータエンジニアリング基盤を確立することは困難です。大規模なデータセットを処理するために設計されたSparkは、人気のあるソリューションですが、特にビッグデータ処理や分散システムに初めて触れるユーザーにとっては、管理が難しい場合があります。

組織がAIに必要な安全でスケーラブルなデータファウンデーションを、運用上の複雑さなしで構築できるようにするため、SnowflakeはSnowparkを立ち上げました。Snowparkでは、使い慣れたDataFrameスタイルのプログラミングとカスタムコード実行により、スケーリングとパフォーマンスチューニングを自動的に処理し、Pythonなどのプログラミング言語を使用してSnowflakeでデータを処理できます。Snowflakeを使用しているお客様は、SnowparkではマネージドSparkと比較して、中央値で4.6倍のパフォーマンス高速化と35%のコスト削減を実現しています。

既存のSparkコードベースを持つチームがより迅速にSnowparkを導入できるように、私たちはSnowpark移行アクセラレータを立ち上げます。これは、開発者がより迅速かつ効率的にSnowparkに移行するのに役立つ、Snowflakeの無料のセルフサービスコード評価および変換ツールです。このツールは、評価と変換の2つの主要な役割を果たします。

PythonまたはScalaで書かれたコードベースをスキャンし、Snowparkに変換するためのレディネススコアを出力します。その評価から、アクセラレーターは参照をSpark APIからSnowpark APIに自動的に変換できます。

「Snowpark移行アクセラレータは、Snowflakeに移行するかどうかの意思決定に非常に役立ちました。コードの互換性に関するインサイトが得られ、移行にかかる時間を短縮できました」 - Travelpass、CTO、Alan Feuerlein氏