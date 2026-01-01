予測機械学習は、引き続きデータドリブンな意思決定の要です。しかし、組織がさまざまな形式のデータを蓄積し、モデリング技術が進歩するにつれ、データサイエンティストとMLエンジニアのタスクはますます複雑化しています。多くの場合、実際のモデル開発よりも、インフラストラクチャーの管理、パッケージ管理のハードルの解消、スケーラビリティ問題への対応に多くの労力が費やされます。

本日、Snowflakeは、すべてのAWS商用リージョンでパブリックプレビュー中の新しいContainer Runtime for Snowflake Notebookにより、Snowflake MLの機能を拡張できることを嬉しく思います。このフルマネージド型のコンテナベースのランタイムには、最も一般的なPythonライブラリとフレームワークがあらかじめ設定されており、PyPiやHuggingFaceなどのオープンソースハブから柔軟に拡張できます。コンテナランタイムには、データロードとモデルトレーニングを自動的に並列化するAPIが含まれています。これにより、ランタイム外でOSSライブラリを使用して同じワークロードを実行する場合と比較して、実行速度が3～7倍に向上し、MLワークフローを効率的に拡張することが容易になります。Snowflake Notebook on Container Runtimeを使用することで、データサイエンティストとMLエンジニアはインフラストラクチャーとスケーラビリティーにかける時間が大幅に短縮され、MLモデルの開発と最適化、迅速なビジネスインパクトに注力できるようになります。