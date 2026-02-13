Startup 2026: i venture leader contribuiscono all’Agentic AI

La tecnologia AI si sta evolvendo a un ritmo così incredibile che anche gli esperti nel cuore del settore possono avere difficoltà a tenere il passo. Fortunatamente, nel programma Snowflake for Startups, ho conversazioni quotidiane con fondatori e investitori early stage che mi aiutano a comprendere il cambiamento in corso.

A seguito del report Snowflake 2025 sullo stato delle startup nel campo dell’AI, ho recentemente chiesto a otto investitori di fama mondiale di raccogliere il segnale attraverso il rumore del 2026. Questi venture leader ci hanno parlato di come l’Agentic AI sta trasformando il panorama aziendale:

Rohini Chakravarthy, Managing Partner di NewBuild Venture Capital

Sunil Chhaya, co-founder e general partner di Kearny Jackson

Guy Fighel, partner di Hetz Ventures

Carl Fritjofsson, General Partner di Creandum

Bryan Hale, investitore di Anthos Capital

Shravan Narayen, partner di IVP

Tim Tully, partner di Menlo Ventures

Sumangal Vinjamuri, Co-Lead B2B AI Investment di Blume Ventures

Il risultato di queste conversazioni è il nostro ultimo report, “Startup 2026: AI Agents Mean Business”, e se il 2025 è stato caratterizzato da una corsa all’implementazione dell’AI ovunque, il 2026 sarà l’anno del ROI.

Abbiamo scoperto che il mercato sta maturando a un ritmo vertiginoso. I “turisti dell’AI” dell’anno scorso sono stati sostituiti da acquirenti aziendali che non sono più interessati alla sperimentazione fine a se stessa. Stanno diventando sempre più concentrati sulla necessità di ottenere risultati misurabili. Anche se molti operatori del settore hanno annunciato il 2025 come “l’anno degli agenti”, dalle nostre conversazioni è emerso che il 2026 sarà l’anno in cui inizieranno a emergere vere e proprie svolte.

“Presto il mondo smetterà di esplorare in modo aperto e casuale l’intelligenza artificiale, piuttosto guarderà a dove viene creato il vero ROI dell’intelligenza artificiale”, afferma Carl Fritjofsson, General Partner di Creandum. “Invece di provare la tecnologia più recente, ci concentreremo maggiormente sui risultati e sui profitti.”

Siamo passati dal considerare gli agenti come “attori autonomi” agli agenti come strumenti scoperti, strumentati e governati che stanno determinando enormi miglioramenti dei margini in settori un tempo tecnologicamente conservativi come la logistica, le assicurazioni e il legale.

Questa maturità comporta una serie di nuovi ostacoli per i fondatori. Il tasso di evoluzione da Seed a Series A si è notevolmente ridotto. L'asticella di ciò che costituisce un "fossato" è stata alzata. Guy Fighel, partner di Hetz Ventures, dichiara: “Non è possibile creare un’intera azienda che dipende dall’accesso tramite un provider esterno perché la prima domanda è: cosa succede se ti bloccano o iniziano ad addebitare? Il tuo intero modello di business morirà.” Piuttosto, i vincitori di oggi stanno costruendo la difendibilità attraverso cicli di dati proprietari, integrazione profonda dei flussi di lavoro e quella che il nostro panel chiama “empatia commerciale”, ossia la capacità di parlare fluentemente la lingua del cliente.

In definitiva, questo report funge da roadmap per destreggiarsi in un panorama in cui tutte le vittorie facili del 2024 e 2025 sono state vinte e l’attenzione si è spostata sui compiti complessi e ad alto rischio che definiscono il vero valore aziendale. Che si tratti della personalizzazione delle esperienze di prodotto o dell’ascesa dell’AI fisica in robotica, le opportunità per le startup rimangono vaste, purché siano in grado di conciliare la sperimentazione con la sicurezza e la governance.

“A un certo punto, le aziende vogliono centralizzare un insieme di prodotti, su dati approvati, su sistemi che superano gli ostacoli della sicurezza”, dichiara Shravan Narayen, IVP Partner. “Tutti i requisiti aziendali standard sono andati in porto o sono stati messi in pausa, ma torneranno.”

Leggi il report, “Startup 2026: AI Agents Mean Business”, per esplorare in che modo questi otto VC stanno valutando le proposte, dove vedono lo “spazio bianco” in un mercato dominato dai grandi laboratori e in che modo stanno aiutando la prossima generazione di costruttori a trasformare il potenziale degli agenti in un business durevole.

E se siete builder nello spazio startup, Snowflake vuole affiancarvi in questo percorso. Esplora il nostro Startup Accelerator o vieni a trovarci al Silicon Valley AI Hub: siamo pronti ad aiutarti a costruire il futuro.