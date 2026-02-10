Startup 2026: líderes do mercado de venture capital debatem sobre IA com agentes

A tecnologia de IA está evoluindo em um ritmo tão incrível que até mesmo os especialistas no centro do setor podem ter dificuldade em acompanhar. Felizmente, no programa Snowflake for Startups, tenho conversas diárias com fundadores em estágio inicial e investidores que me ajudam a compreender as mudanças em curso.

Após o Relatório sobre o Estado das Startups de IA 2025 da Snowflake, recentemente me reuni para um relatório atualizado com oito investidores de classe mundial de diferentes partes do globo, a fim de captar os sinais em meio ao ruído de 2026. Esses líderes do mercado de venture capital compartilharam suas perspectivas únicas sobre como a IA com agentes está transformando o cenário de negócios:

Rohini Chakravarthy, Sócia Gestora da NewBuild Venture Capital

Sunil Chhaya, Cofundador e Sócio Geral da Kearny Jackson

Guy Fighel, Parceiro da Hetz Ventures

Carl Fritjofsson, Sócio Geral da Creandum

Bryan Hale, Investidor da Anthos Capital

Shravan Narayen, Parceiro da IVP

Tim Tully, Parceiro da Menlo Ventures

Sumangal Vinjamuri, Co-líder de Investimentos em IA B2B da Blume Ventures

O resultado dessas conversas é o nosso mais recente relatório, "Startup 2026: AI Agents Mean Business", e se 2025 foi definido por uma corrida para implementar IA em todos os lugares, 2026 é o ano do ROI.

O que encontramos é um mercado amadurecendo em um ritmo vertiginoso. Os "turistas de IA" do ano passado foram substituídos por compradores corporativos que não estão mais interessados em experimentação pela experimentação em si. Eles estão se tornando cada vez mais focados em exigir resultados mensuráveis. Embora muitos no setor tenham proclamado 2025 como o "ano dos agentes", nossas conversas revelaram que 2026 deverá ser o ano em que os verdadeiros avanços começarão a surgir.

"Em breve, o mundo deixará de fazer sua exploração aberta e aleatória com IA e passará a observar onde o ROI real da IA é gerado", afirma Carl Fritjofsson, Sócio Geral da Creandum. "Em vez de experimentar a tecnologia mais recente, mais atenção será direcionada aos resultados e ao resultado final."

Passamos de pensar nos agentes como "atores autônomos" para encará-los como ferramentas com escopo definido, instrumentadas e governadas, que estão impulsionando melhorias massivas de margem em setores historicamente conservadores em relação à tecnologia, como logística, seguros e jurídico.

Essa maturidade traz um novo conjunto de desafios para os fundadores. A "taxa de progressão" do Seed para a Série A se tornou significativamente mais restrita. O critério para o que constitui um "fosso" foi elevado. O parceiro da Hetz Ventures, Guy Fighel, afirma: "Você não pode construir uma empresa inteira que dependa de acesso por meio de um provedor terceirizado, porque a primeira pergunta é: o que acontece se eles bloquearem ou começarem a cobrar de você? Todo o seu modelo de negócios irá à falência." Em vez disso, os vencedores de hoje estão construindo defensabilidade por meio de loops de dados proprietários, integração profunda de fluxos de trabalho e o que nosso painel chama de "empatia comercial" — a capacidade de falar a língua do cliente com fluência.

Em última análise, este relatório serve como um roteiro para navegar em um cenário onde os "frutos mais acessíveis" de 2024 e 2025 já foram colhidos, e o foco se deslocou para as Tasks complexas e de alto impacto que definem o verdadeiro valor empresarial. Seja na personalização de experiências de produto ou na ascensão da IA física na robótica, a oportunidade para as startups permanece vasta, desde que consigam equilibrar a experimentação com segurança e governança.

"Em algum momento, as empresas querem centralizar em um determinado conjunto de produtos, em dados aprovados, em sistemas que superem os obstáculos de segurança", afirma Shravan Narayen, Parceiro da IVP. "Todos os requisitos corporativos padrão foram deixados de lado, ou colocados em pausa, mas eles voltarão."

Leia o relatório completo, "Startup 2026: Agentes de IA em Ação", para explorar como esses oito VCs estão avaliando pitches, onde enxergam o "espaço em branco" em um mercado dominado por grandes laboratórios e como estão ajudando a próxima geração de criadores a transformar o potencial da IA com agentes em um negócio duradouro.

E se você está construindo no ecossistema de startups, a Snowflake quer ser sua parceira nessa jornada. Explore nosso Startup Accelerator ou visite-nos no Silicon Valley AI Hub — estamos prontos para ajudá-lo a construir o futuro.