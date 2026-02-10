2026年のスタートアップ企業：ベンチャーリーダーが重視するエージェント型AI

AIテクノロジーは驚異的なスピードで進化しており、業界の中核を担うエキスパートでさえ、その速度に遅れずついていくことは困難です。幸いなことに、私はSnowflake for Startupsプログラムで、アーリーステージの創業者や投資家と日々対話しており、今起きている変化を把握しています。

先日、Snowflakeの2025 State of AI Startups Reportに続き、2026年の兆候を捉えるべく、世界を代表する8人の世界クラスの投資家にインタビューしました。これらのベンチャーリーダーは、エージェント型AIがビジネスランドスケープをどのように転換させているかについて、独自のインサイトを共有しました。

NewBuild Venture Capital、マネージングパートナー、Rohini Chakravarthy氏

Kearny Jackson、共同創業者兼ジェネラルパートナー、Sunil Chhaya氏

Hetz Ventures、パートナー、Guy Fighel氏

Creandum、ジェネラルパートナー、Carl Fritjofsson氏

Anthos Capital、投資家、Bryan Hale氏

IVP、パートナー、Shravan Narayen氏

Menlo Ventures、パートナー、Tim Tully氏

Blume Ventures、B2B AI投資担当共同リード、Sumangal Vinjamuri氏

その対話の結果が、私たちの最新のレポートStartup 2026: AI Agents Mean Businessです。2025年をあらゆる場所でAIを実装するための競争と定義するならば、2026年はROIの年です。

その結果、猛スピードで成熟している市場があることがわかりました。昨年の「AIツーリスト」とも言える表面的な試行者は、もはや単なる実験に興味のないエンタープライズバイヤーに取って代わられています。彼らは測定可能な成果への要求に焦点を当てるようになっているのです。業界の多くの人々は2025年を「エージェント型AIの年」と喧伝しましたが、私たちの会話から、2026年は、真のブレークスルーが生まれ始める年になると期待されています。

「まもなく、世界はAIによる無作為なオープン探索をやめ、AIによる真のROIがどこから生まれるのかに注目するようになるでしょう」と、CreandumのジェネラルパートナーであるCarl Fritjofsson氏は言います。「最新のテクノロジーを試すのではなく、結果と収益に目を向けるようになります」

私たちは、エージェントを「自動のタスク完結システム」と考えるのではなく、範囲を定め、計測し、ガバナンスを確保したツールとして捉えるようになりました。このエージェントは、かつてロジスティクス、保険、法務などのテクノロジーには保守的だった業界において、利益率の大幅な改善をもたらしています。

市場の成熟に伴い、創業者たちは新しい課題に直面しています。シード期からシリーズAへの「卒業率」は大幅に低下し、資金調達環境は一段と厳しくなっています。Hetz VenturesのパートナーであるGuy Fighel氏は、「企業がサードパーティプロバイダーからのアクセスに依存する場合、企業全体を構築することはできません。なぜなら、プロバイダーからブロックされたり、請求されたりしたらどうするかと疑問がまず考えられるからです。その場合、ビジネスモデル全体が成功しません」とコメントしました。今日の勝者は、独自のデータループ、業務ワークフローへの深い統合、そして私たちの専門家が「ビジネス文脈での共感力」と呼ばれる能力、すなわち顧客の言語で課題を語れる力を通じて、揺るぎない競争優位性を構築しています。

最終的に、本レポートは、2024年と2025年のハードルの低い成果が摘み取られ、真の企業価値を定義する複雑で高リスクのタスクに焦点が移ったランドスケープをナビゲートするためのロードマップとして役立ちます。製品体験のパーソナライゼーションやロボット工学における物理AIの台頭など、実験とセキュリティとガバナンスのバランスをとることができれば、スタートアップ企業には大きな機会が残されています。

IVPパートナーのShravan Narayen氏は次のように述べています。「企業はどこかの時点で、特定の製品セットや、承認済みのデータ、セキュリティ基準をクリアしたシステムへと集約したいと考えるようになります。企業の標準的な要件の多くがなおざりにされたり、一時停止されたりしていますが、それらは必ず再び重要視されるようになるでしょう」

詳細レポートStartup 2026: AI Agent Mean Businessをぜひご覧ください。業界をリードする8社のベンチャーキャピタルが、現在の投資判断において何を重視しているのか、大手AIラボが独占する市場のどこにホワイトスペースを見出しているのか、そして次世代のビルターたちが自律型AIのポテンシャルをいかにして持続可能なビジネスへと昇華させるための支援を行っているのか、その核心に迫ります。

そして、スタートアップ領域で挑戦を続ける皆様にとって、Snowflakeはそのジャーニーを共に歩む最良のパートナーでありたいと願っています。Startup Accelerator、またはSilicon Valley AI Hubをご覧ください。お客様の未来の構築を私たちがサポートいたします。