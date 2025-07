Garanta o ROI da IA entendendo o TEI (Total Economic Impact) do Snowflake

Em seguida, o estudo examinou o impacto do custo e do tempo de retorno do valor. A redução de custos veio de:(1) insights de clientes em tempo real, que permitiram que as empresas tomassem decisões melhores e baseadas em dados; (2) melhoria do gerenciamento da cadeia de fornecedores, que permitiu o gerenciamento proativo dos pedidos dos clientes e a otimização dos custos de envio; e (3) aumento da produtividade dos analistas de negócios e de equipes como contabilidade, finanças e cadeia de fornecedores. Com acesso mais rápido a dados precisos e consolidados, as empresas dos entrevistados otimizaram suas operações, reduziram o desperdício e aumentaram a eficiência em todos esses departamentos.

"Antes do Snowflake, tínhamos acesso limitado às métricas da nossa cadeia de fornecedores. Era preciso fazer download de todas as dimensões e métricas da cadeia de fornecedores para que pudessem ser usadas fora dos sistemas. Com o Snowflake, migramos esses dados para um banco de dados e automatizamos tudo isso. Em vez de ter que calcular a lucratividade do cliente usando todos os arquivos Excel, podemos apenas referenciar tabelas e visualizações." — Empresa de serviços alimentícios com sede nos EUA