Comprendre le deep learning : algorithmes, modèles et exemples

Le deep learning est capable d’extraire automatiquement des schémas significatifs à partir de données non structurées. Ainsi, il permet aux entreprises d’automatiser des tâches auparavant impossibles ou fastidieuses à réaliser, comme la détection des fraudes en temps réel, l’analyse d’images médicales ou encore la robotique en entrepôt. Les entreprises qui maîtrisent le deep learning acquièrent la capacité de traiter des données jusque-là inexploitées, d’automatiser des flux de travail complexes et d’identifier des opportunités commerciales plus rapidement que leurs concurrents. Par conséquent, c’est un outil essentiel pour soutenir le positionnement stratégique à long terme des entreprises dans une économie de plus en plus axée sur les données.