Comprendre le deep learning : algorithmes, modèles et exemples

Des modèles de deep learning sont déjà à l’œuvre dans de nombreux secteurs. Voici quelques exemples :

Détection des fraudes dans le secteur financier

Des systèmes de deep learning analysent en temps réel les tendances autour des transactions pour identifier les activités suspectes qui s’écartent du comportement type des clients. Ces modèles peuvent signaler des transactions à haut risque pour qu’elles soient examinées ou les bloquer automatiquement, ce qui peut contribuer à réduire les pertes liées aux fraudes et à éviter aux clients des débits non autorisés.

Maintenance prédictive dans le secteur de l’industrie

Le deep learning analyse des données de capteurs sur des machines industrielles (vibrations, température, signaux acoustiques, etc.), afin d’identifier les signes précurseurs d’une défaillance matérielle imminente. Cette capacité prédictive permet aux fabricants de prévoir la maintenance pendant les temps d’arrêt planifiés, ce qui réduit considérablement les interruptions coûteuses et prolonge la durée de vie du matériel, tout en optimisant les coûts de maintenance.

Recommandations personnalisées dans le retail

Des plateformes de e-commerce utilisent le deep learning pour analyser l’historique de navigation d’un client, ses habitudes d’achat et sa similarité avec d’autres clients, afin de pouvoir lui recommander d’autres produits susceptibles de l’intéresser. En montrant aux acheteurs des suggestions plus personnalisées, le deep learning peut favoriser l’engagement des clients et améliorer les taux de conversion, en fonction de la mise en œuvre et du contexte.

Imagerie et diagnostic médicaux

Des modèles de deep learning entraînés sur des millions d’images médicales (radiographies, scanners, IRM, rétinographies, etc.) peuvent détecter des maladies comme des cancers, des maladies cardiaques ou encore des troubles oculaires. Cette technologie permet d’accélérer le diagnostic, de réduire les erreurs humaines et de répondre à la pénurie mondiale de spécialistes dans les déserts médicaux. Dans certaines tâches et études étroitement définies, des modèles de deep learning ont démontré des performances comparables à celles de cliniciens. Toutefois, leur efficacité réelle dépend de la validation, de l’intégration des flux de travail et de la supervision clinique.

Traitement du langage naturel et chatbots

Le deep learning alimente des systèmes d’IA conversationnels qui comprennent le langage humain, ce qui permet à des chatbots de fournir une assistance client, de répondre à des questions et de réaliser des transactions sans intervention humaine. Grâce à un apprentissage basé sur d’importants volumes de texte et de données conversationnelles, ces bots sont capables de traiter des demandes de plus en plus complexes et de fournir des réponses naturelles et utiles.

Véhicules et robots autonomes

Les voitures et robots autonomes s’appuient sur le deep learning pour traiter des flux de caméras, de données lidar et de capteurs. Cela leur permet de comprendre leur environnement, de détecter les obstacles et de prendre des décisions de navigation en temps réel. Ainsi capables de percevoir le monde qui les entoure, ces systèmes autonomes peuvent s’adapter aux variations de l’état des routes, de la météo et du comportement humain.

Reconnaissance vocale et traitement audio

Des modèles de deep learning convertissent des discours oraux en texte avec une précision remarquable. Ils permettent ainsi le fonctionnement d’assistants vocaux comme Siri et Alexa, ainsi que d’outils d’accessibilité pour les personnes malentendantes. Ces systèmes apprennent à gérer différents accents, les bruits de fond ainsi que des schémas dans les discours, de façon à permettre des interactions vocales pratiques avec un large éventail d’appareils et de services.