À l’ère nouvelle de l’IA d’entreprise, la valeur d’une plateforme ne se mesure plus à ses fonctionnalités, mais à la rapidité avec laquelle elle génère des résultats business. Tenir cette promesse exige plus qu’une simple couche logicielle ; il faut un écosystème de partenaires étroitement intégré.

Lors d’une table ronde sans langue de bois, Amy Kodl, SVP of Worldwide Alliances & Channels, et Teresa Briggs, Snowflake Board Member, ont mis en lumière un approfondissement majeur de notre engagement envers nos partenaires : passer de « partenaires autour du business » à « partenaires au cœur de la stratégie ». Dans un marché où l’IA raccourcit les délais et réévalue la valeur à l’aune des résultats, les entreprises gagnantes seront celles qui transforment un écosystème en système d’exploitation.

L’avenir de l’entreprise orientée écosystème

Briggs apporte un point de vue que les responsables partenaires entendent rarement en public : à quoi ressemblent les écosystèmes de partenaires lorsque les conseils d’administration les considèrent comme une infrastructure. Dirigeante chevronnée avec plus de 30 ans d’expérience en leadership, notamment en tant que Vice Chair chez Deloitte, Briggs considère les écosystèmes comme un actif stratégique durable, dont la valeur s’accroît lorsqu’ils sont construits intentionnellement.

Les conseils d’administration ne tolèrent pas longtemps les « nice‑to‑have » ; ils investissent dans ce qui nourrit l’avantage concurrentiel. Pour Snowflake, cela signifie passer d’un leader de la performance produit à un leader du marché évalué à l’aune de résultats reproductibles et de bout en bout. Dans cette perspective, les partenariats sont un mécanisme de passage à l’échelle, pas seulement un canal.

Sous l’impulsion de Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, l’entreprise a renforcé son approche orientée écosystème. Pour les partenaires, le message est simple : ce n’est pas une option ajoutée après coup ; c’est intégré dès la conception.

L’opportunité de l’écosystème à l’ère de l’IA

Le constat majeur de la table ronde était clair : l’IA compresse fortement la courbe traditionnelle des services. Pendant des décennies, le business model des SI reposait sur une équation linéaire où la capacité à mettre à l’échelle dépendait du travail humain. Aujourd’hui, les clients exigent de la valeur plus rapidement, avec des équipes plus réduites et des résultats liés aux indicateurs business.

Comme l’a souligné Briggs, il s’agit d’une « remise à plat pour un nouvel ordre ». Pour notre écosystème, la question ne se limite pas à adopter l’IA ; il s’agit d’identifier où se déplacent les revenus lorsque les services ne reposent plus principalement sur le temps passé.

Pour maintenir leur croissance, les partenaires doivent se concentrer sur les enjeux de refonte de l’entreprise. Nous voyons trois grandes opportunités :

Workflows de data intelligence : créer des workflows autonomes qui transforment en profondeur les décisions business.

Transformation nativement IA : repenser le modèle opérationnel de l’entreprise pour placer l’IA au premier plan.

Investissement piloté par le produit : créer des actifs et de la propriété intellectuelle productisés et reproductibles, qui génèrent des revenus à forte marge.

Le plan d’action pour une réussite partenaire reproductible

Si Briggs a expliqué le pourquoi, Kodl s’est concentrée sur le comment. Son cap : éliminer les frictions qui empêchent les solutions partenaires de passer à l’échelle. Cela passe par une visibilité plus précoce sur la feuille de route, une expérience d’achat perçue comme une solution unique et des avancées continues sur la Marketplace Snowflake.

C’est une simplification commerciale. À l’ère de l’IA, où les fenêtres de valeur sont courtes, la capacité à passer rapidement de l’idée à la mise en œuvre compte davantage que la différenciation par feature.

Les partenaires présents à la table ronde ont été directs : l’ancien modèle fondé sur la relation ne passe pas à l’échelle. Snowflake est passé à une dynamique structurée par le système :

Des campagnes d’activation intentionnelles

Des KPI qui favorisent des comportements reproductibles

Une collaboration multi‑partenaires structurée sur tous les clouds, avec les ISV et les SI

L’IA infusée au cœur de la dynamique elle-même

La puissance du Snowflake Partner Network

Kodl a mis en avant la stratégie marketing et commerciale de Snowflake : les équipes commerciales passent de discours centrés sur le produit à des échanges sur l’IA d’entreprise centrés sur les résultats. Les clients ne veulent pas une plateforme ; ils veulent un résultat mesurable, fourni de bout en bout.

Cela rend le Snowflake Partner Network stratégique. La crédibilité dépend de l’alignement entre la plateforme, les services et les technologies intégrées pour garantir le succès. Snowflake fait le pari que le leadership d’écosystème n’est pas seulement un avantage en matière de technologie, mais une intention stratégique.

Sur un marché où l’IA redéfinit les catégories, les écosystèmes sont le mécanisme qui permet de produire des résultats et de les déployer dans toute l’entreprise. Snowflake ne se contente pas de participer à cette évolution ; nous nous organisons pour la piloter. Explorez le Snowflake Partner Network et démarrez dès aujourd’hui.