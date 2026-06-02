Au Snowflake Summit 2026, Snowflake CoCo s’invite là où travaillent les développeurs. Avec une application desktop native, des agents cloud, un SDK pour agents et, bientôt, une application mobile et un slackbot, CoCo s’intégrera pleinement aux interfaces et outils qu’utilisent les équipes data modernes, le tout ancré dans les données d’entreprise.
Dans les entreprises, l’adoption de l’IA ne porte plus sur son potentiel théorique, mais sur les besoins concrets des environnements de production : exploiter l’IA à grande échelle de façon sûre, en toute sécurité et sous gouvernance.
La première vague d’assistants proposait la saisie semi-automatique et la génération de requêtes. La suivante est agentique : des systèmes capables d’examiner des bases de code, de raisonner sur des tâches complexes, de modifier des fichiers, d’exécuter des tests et de gérer des pull requests, en conservant une supervision humaine. Dans l’ingénierie logicielle classique, c’est déjà la nouvelle référence.
Pour les équipes data et IA, la barre est plus haute. L’IA d’entreprise fonctionne au sein de systèmes de données gouvernées intégrant des schémas actifs, des contrôles d’accès, la traçabilité et des pipelines opérationnels. Les agents de codage IA génériques atteignent ici leurs limites : leur code semble souvent correct, mais il n’est pas suffisamment ancré dans le contexte des données et les autorisations pour fonctionner réellement en production.
Snowflake CoCo comble ce fossé avec un plan de contrôle agentique destiné aux développeurs qui travaillent sur des data stacks modernes.
« Thomson Reuters a bâti son socle de données sur Snowflake afin de créer une source unique de référence pour plus de 37 500 tables gouvernées et 350 sources de données. Aujourd’hui, Snowflake CoCo nous permet d’accélérer le développement de nouveaux usages sur ce socle. Nos équipes modernisent les systèmes existants, déploient les pipelines d’IA à grande échelle et produisent des analyses en quelques jours plutôt qu’en plusieurs semaines, le tout dans un environnement gouverné. Lorsqu’on peut passer aussi rapidement de l’idée à la production en s’appuyant sur des données fiables, le champ des possibles change radicalement. »
Caitlin Halferty
Head of Data & Analytics at Thomson Reuters
CoCo repose sur une architecture spécialisée couvrant le cycle de vie des données. Loin d’être une simple surcouche générique appliquée à un modèle, c’est un système intégré conçu pour les méthodes de travail réelles des data engineers, analytics engineers, data scientists et développeurs IA. Il ancre l’agent dans le contexte des données et le connecte aux outils et environnements d’exécution adaptés.
Pour les véritables tâches de data engineering, CoCo ne se contente pas de suivre le rythme des meilleurs agents de codage. Il établit la nouvelle référence.
Sur ADE-Bench, un framework du secteur créé par dbt Labs pour évaluer les agents d’IA sur des tâches réelles d’analytique et de data engineering, CoCo a atteint un taux de réussite de 72,1 %, devant Claude Code d’Anthropic et Codex d’OpenAI, tous deux à 65,1 %1. L’écart se creuse encore sur les tâches de projets dbt natifs de Snowflake, où l’intégration étroite de CoCo à la plateforme fait toute la différence.
Surtout, CoCo ne s’impose pas par la force brute. Par rapport à Claude Code exécuté sur Opus 4.7, CoCo utilise 51 % de tokens en moins et accomplit le travail 8 % plus rapidement. Cette efficacité repose sur deux choix de conception :
- Exploration ciblée plutôt qu’exhaustive : au lieu d’analyser tout ce qui se présente, CoCo accède directement aux données pertinentes, pour une exploration plus efficace.
- Une approche fondée sur les outils natifs : CoCo privilégie les outils natifs pour travailler avec des systèmes de données comme Snowflake, dbt et Airflow, plutôt que des workflows basés sur Bash. Le travail reste ainsi au plus près des données.
1 Score d’efficacité fondé sur des tests internes utilisant ADE-bench, un framework créé par dbt pour évaluer les agents d’IA sur des tâches réelles d’analytique et de data engineering
Les nouveautés du Summit 2026
Lors du Summit 2026, CoCo passe du statut d’agent de codage IA à celui de plateforme complète de développement IA. Ces nouveautés s’articulent autour d’un principe simple : votre agent doit travailler partout où vous travaillez et poursuivre sa mission quand vous ne le pouvez pas.
« Chez Fanatics, nos besoins en matière de données évoluent constamment, et Snowflake CoCo donne à notre équipe la rapidité nécessaire pour suivre le rythme. Nos ingénieurs, qui consacraient auparavant plusieurs jours à résoudre des problèmes de pipelines et à modéliser les données, peuvent désormais accomplir ce travail en quelques heures. Ils peuvent ainsi se concentrer sur le développement et la mise en production de nouvelles fonctionnalités, à un rythme démultiplié. »
Maddy Want
VP of Data at Fanatics
Utilisez CoCo là où vous travaillez déjà
Cloud Agents constitue le socle de l’expansion de la plateforme CoCo. Automations, l’intégration à Slack et une application mobile native, ces deux dernières bientôt disponibles, s’appuient sur Cloud Agents pour proposer des workflows autonomes de longue durée sur chaque interface où les équipes interagissent avec CoCo.
Pour les développeurs qui utilisent CoCo directement dans les environnements Snowflake, Cloud Agents intègre l’environnement d’exécution agentique complet à Snowsight. Avec Cloud Agents, chaque session Snowsight peut désormais lancer en arrière-plan un environnement cloud isolé et géré par Snowflake. Les utilisateurs bénéficient ainsi de toute la puissance de la CLI depuis n’importe quel navigateur, sans configuration locale, gestion des dépendances ni infrastructure.
Une fois activé, Cloud Agents provisionne un conteneur dédié à chaque session CoCo. L’agent peut exécuter des commandes shell et des scripts Python, installer des packages, lire et écrire des fichiers, effectuer des builds et des tests dbt à l’aide d’un profil Snowflake généré dynamiquement, et rechercher du contexte supplémentaire sur le web.
CoCo Desktop
CoCo arrive sur Windows et macOS dans une application desktop native qui offre toute la puissance du développement natif Snowflake et s’adapte aux méthodes de travail réelles des équipes data.
« Snowflake CoCo occupe une place de plus en plus centrale dans le fonctionnement de notre entreprise. Nous le déployons dans toute l’organisation, et pas seulement au sein de notre équipe data. Parce qu’il comprend nos données, notre environnement et nos règles de gouvernance, les équipes peuvent développer et automatiser des workflows à partir de données fiables, sans avoir besoin d’une expertise spécialisée. »
Matt Luizzi
VP of Analytics at WHOOP
Avec CoCo Desktop, bientôt disponible pour tous nos clients, les développeurs bénéficient d’un espace gouverné unique pour créer sur l’ensemble du data stack. Vous pouvez créer des pipelines de données et des applications, concevoir des agents, déboguer des notebooks et visualiser les flux de données sans passer constamment d’un écran à l’autre. L’éditeur réunit le code, les données, le contexte et l’exécution au même endroit. Vous restez ainsi pleinement concentré, du prototype à la production.
Au-delà de l’éditeur, CoCo Desktop installe sur votre machine locale un agent d’IA toujours actif : un assistant persistant qui comprend le contexte du projet, travaille d’une session à l’autre et maintient le rythme même en votre absence.
Avec Automations, les équipes passent des prompts réactifs aux workflows autonomes. Elles peuvent planifier des agents pour gérer des tâches récurrentes, comme l’actualisation des pipelines, les contrôles de qualité des données, le réentraînement des modèles et les investigations opérationnelles, le tout sous le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) de Snowflake et avec des pistes d’audit. Résultat : l’expérience de développement IA ressemble moins à une simple zone de prompt ponctuelle qu’à une équipe pérenne, prête à examiner les problèmes, apporter des modifications, exécuter des workflows et reprendre exactement là où elle s’était arrêtée.
Et parce que le stack varie d’une équipe à l’autre, CoCo Desktop est extensible dès sa conception. Grâce aux intégrations MCP et à un catalogue croissant de compétences et de plugins, les équipes peuvent connecter CoCo aux systèmes qu’elles utilisent déjà et transformer leurs bonnes pratiques internes en expertise réutilisable. Les normes, modèles et workflows de votre équipe deviennent ainsi des composants reproductibles. Chaque développeur avance plus vite tout en respectant des pratiques gouvernées et adaptées aux exigences de l’entreprise.
CoCo transforme l’expérience de développement des équipes data et IA : locale, agentique, extensible et gouvernée dès le premier prompt.
Bientôt disponible : interagissez avec CoCo dans Slack ou en déplacement grâce à la nouvelle application mobile
En plus de l’éditeur, les équipes pourront bientôt travailler avec CoCo dans Slack et sur mobile. Avec CoCo Slackbot, les équipes peuvent poser des questions, déclencher des workflows et partager leurs résultats directement dans Slack, qui devient ainsi une interface gouvernée pour les activités data. Contrairement à un chatbot générique, le Slackbot est connecté aux données d’entreprise, notamment aux tables, modèles dbt, schémas Postgres et pipelines Airflow. Ses réponses sont donc ancrées dans le contexte de production et soumises aux politiques d’accès de la personne à l’origine de la requête.
L’application mobile CoCo offrira les mêmes fonctionnalités sur iOS et Android lorsque le travail doit être examiné, approuvé ou traité loin du bureau. Il ne s’agit pas d’un éditeur de code sur téléphone, mais d’une interface agentique destinée aux data leaders, analytics managers et développeurs qui doivent surveiller des pipelines, examiner les résultats de tâches planifiées, approuver des workflows générés par l’IA, consulter des logs et poser des questions en langage naturel où qu’ils se trouvent.
Créer avec CoCo, par programmation et à votre façon
CoCo n’est pas seulement un outil utilisé directement par les développeurs. C’est aussi une plateforme que les équipes peuvent intégrer, étendre et sur laquelle elles peuvent créer. CoCo prend en charge les serveurs Model Context Protocol (MCP) et le protocole Agent Client Protocol (ACP), permettant à d’autres agents et systèmes d’entreprise d’exploiter toute sa puissance.
Avec CoCo Agent SDK, les développeurs peuvent désormais concevoir des applications personnalisées, des outils internes, des automatisations et des workflows propres à leur domaine, en s’appuyant sur le moteur agentique de CoCo.
CoCo devient une plateforme d’agents dotée d’un SDK
Le CoCo Agent SDK réunit dans une bibliothèque installable les mêmes outils et la même boucle agentique qui font fonctionner CoCo pour des milliers de clients. Les développeurs accèdent directement, par programmation, aux fonctionnalités que CoCo utilise en production : manipulation des données, interrogation de Snowflake, lecture de fichiers, exécution de commandes shell, recherche dans les bases de code, exécution de SQL et modification du code. Le SDK intègre l’exécution des outils. Votre agent peut donc commencer à travailler immédiatement, sans que vous ayez à mettre en œuvre cette infrastructure.
import { query } from "cortex-code-agent-sdk";
for await (const message of query({
prompt: `Profile the ORDERS table in MY_DATABASE.ANALYTICS:
- Total row count and date range covered
- Null rate for each column
- Top 5 customers by order volume
Summarize findings in plain English.`,
options: {
cwd: process.cwd(),
connection: "my-connection",
},
})) {
if (message.type === "assistant") {
for (const block of message.content) {
if (block.type === "text") process.stdout.write(block.text);
}
}
if (message.type === "result") {
console.log("\nDone:", message.subtype);
}
}
import asyncio
from cortex_code_agent_sdk import query
async def main():
async for message in query(
prompt="""Profile the ORDERS table in MY_DATABASE.ANALYTICS:
- Total row count and date range covered
- Null rate for each column
- Top 5 customers by order volume
Summarize findings in plain English.""",
options={"cwd": ".", "connection": "my-connection"},
):
if message["type"] == "assistant":
for block in message["content"]:
if block["type"] == "text":
print(block["text"], end="", flush=True)
asyncio.run(main())
Au-delà des outils intégrés, le SDK prend en charge les sessions multitours pour conserver l’état des conversations au fil des interactions, les sorties structurées pour renvoyer un JSON typé et validé par rapport à un schéma, ainsi que l’intégration de serveurs MCP pour enrichir votre agent avec des outils personnalisés. Il propose également des hooks pour intercepter et contrôler le comportement de l’agent à chaque étape, des sorties en streaming et des prompts système pour adapter son raisonnement à votre domaine.
Appelez-le depuis des scripts de pipeline, des services backend, des applications internes ou d’autres outils pour intégrer directement à votre stack des capacités agentiques natives des données. Les platform engineers peuvent intégrer CoCo aux workflows CI/CD, les partenaires ISV peuvent créer des produits data sur cette base et les équipes peuvent automatiser des workflows propres à leur domaine.
La gouvernance dans l’ADN
CoCo apporte le développement natif de l’IA à toutes les interfaces utilisées par les équipes, avec les fonctionnalités de sécurité et de gouvernance de niveau entreprise de Snowflake intégrées dès la conception. Chaque opération s’exécute selon le RBAC Snowflake existant de l’utilisateur, l’inférence des LLM reste dans le périmètre de sécurité de Snowflake et des garde-fous multicouches contribuent à protéger contre l’injection de prompts et les autres risques liés aux LLM. La journalisation des prompts et des réponses, le balisage des requêtes, le suivi de l’utilisation, ainsi que les contrôles administratifs des coûts et de la configuration offrent aux équipes l’auditabilité et la gouvernance nécessaires pour faire évoluer le déploiement des agents en toute sécurité.
Plus de 7 100 clients Snowflake créent déjà avec CoCo. Lors du Summit 2026, CoCo devient la plateforme de développement IA qui accompagne le travail partout où il s’effectue, alimentée par vos données, consciente de votre stack et gouvernée dès sa conception.
En savoir plus et essayer CoCo
Déclarations prévisionnelles
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.