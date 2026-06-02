Au Snowflake Summit 2026, Snowflake CoCo s’invite là où travaillent les développeurs. Avec une application desktop native, des agents cloud, un SDK pour agents et, bientôt, une application mobile et un slackbot, CoCo s’intégrera pleinement aux interfaces et outils qu’utilisent les équipes data modernes, le tout ancré dans les données d’entreprise.

Dans les entreprises, l’adoption de l’IA ne porte plus sur son potentiel théorique, mais sur les besoins concrets des environnements de production : exploiter l’IA à grande échelle de façon sûre, en toute sécurité et sous gouvernance.

La première vague d’assistants proposait la saisie semi-automatique et la génération de requêtes. La suivante est agentique : des systèmes capables d’examiner des bases de code, de raisonner sur des tâches complexes, de modifier des fichiers, d’exécuter des tests et de gérer des pull requests, en conservant une supervision humaine. Dans l’ingénierie logicielle classique, c’est déjà la nouvelle référence.

Pour les équipes data et IA, la barre est plus haute. L’IA d’entreprise fonctionne au sein de systèmes de données gouvernées intégrant des schémas actifs, des contrôles d’accès, la traçabilité et des pipelines opérationnels. Les agents de codage IA génériques atteignent ici leurs limites : leur code semble souvent correct, mais il n’est pas suffisamment ancré dans le contexte des données et les autorisations pour fonctionner réellement en production.

Snowflake CoCo comble ce fossé avec un plan de contrôle agentique destiné aux développeurs qui travaillent sur des data stacks modernes.