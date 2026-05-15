Mais lorsqu’un modèle d’agrégation des risques alimenté par l’IA s’appuie sur ces deux sources, il produit des niveaux d’exposition sensiblement différents pour un même portefeuille, sans avertissement, sans indicateur et sans aucun moyen de retracer la définition appliquée à chaque étape. Le modèle n’échoue pas. Il produit simplement, en toute discrétion, une réponse erronée.

Les concepts sont concordants. Les définitions des concepts sont incohérentes.

Ainsi, chaque fois que les données circulent entre les systèmes, en interne ou entre entreprises, les équipes doivent rapprocher les différences ou redéfinir la sémantique.

Ce travail reste rarement visible. Il n’apparaît ni dans les schémas d’architecture ni dans les démonstrations des prestataires. Il se cache dans les fils d’e-mails, les feuilles de calcul de rapprochement et la mémoire institutionnelle de l’analyste qui travaille dans l’organisation depuis assez longtemps pour se souvenir de la raison pour laquelle les chiffres ne correspondaient jamais tout à fait.

Mais il est partout. Et il coûte cher.

Pourquoi cet écart est aujourd’hui plus important qu’avant

Ce n’est pas un problème nouveau. Les services financiers ont toujours été marqués par une sémantique fragmentée : chaque entreprise, chaque système et chaque prestataire utilise ses propres définitions des mêmes concepts fondamentaux.

Ce qui est nouveau, c’est le coût de laisser cette situation sans réponse.

1. L’IA ne contient pas l’ambiguïté, elle la rend opérationnelle

Lorsqu’un analyste humain rencontre une divergence de définition, il s’arrête, la signale et la résout, ou la rapproche discrètement en traduisant une sémantique approximative pour en restituer le véritable sens. Le rapprochement est lent, mais il reste maîtrisé. Lorsqu’un système d’IA rencontre la même divergence, il ne s’arrête pas. Il intègre l’incohérence à ses résultats, la propage en aval, puis la recombine avec d’autres incohérences au fil de milliers de décisions, avant que quiconque ne remarque le problème. Et même s’il était capable d’effectuer ce rapprochement, tout comme dans sa version humaine, il introduirait une fragilité et ajouterait du travail (des tokens).

Le problème n’a pas changé. C’est la vitesse à laquelle il se multiplie qui a changé.

2. Chaque frontière entre les données est désormais une frontière sémantique

Les entreprises ne fonctionnent plus en vase clos. Aujourd’hui, un même workflow de gestion du risque de crédit peut faire intervenir un prestataire de données de marché, une plateforme de gestion des risques tierce, un service de création de rapports réglementaires et deux jeux de données internes, chacun ayant sa propre définition des mêmes concepts sous-jacents. Chaque intégration offre une nouvelle possibilité de dérive sémantique. Et cette dérive se cumule : un léger écart de définition au moment de l’ingestion devient une divergence significative lorsqu’il atteint la couche d’IA.