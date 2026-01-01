HISTORIAS DE CLIENTES
Booking.com acelera la innovación en el sector de viajes con Cortex AI
Al migrar desde Hadoop a Snowflake, Booking.com moderniza sus datos e inteligencia artificial (IA), democratiza el acceso a la información y conecta a millones de viajeros con los viajes de sus sueños.
31 Mde ofertas de viaje unificadas en una plataforma de datos e IA conectada
175 000destinos de viaje distintos con la tecnología de Cortex AI
SectorViajes y hostelería
UbicaciónÁmsterdam, Países Bajos
Aspectos destacados
- Enriquecimiento de la experiencia del viajero de principio a fin con un stack fiable de datos e IA: Un frágil ecosistema on‑premise provocaba importantes retrasos al equipo de Booking.com. Con la plataforma escalable, fiable y de alta simultaneidad de Snowflake, Booking.com cuenta ahora con la velocidad necesaria para mantener su competitividad y ofrecer una experiencia de viaje prémium a millones de personas que reservan vuelos, buscan atracciones y mucho más.
- Gestión del cumplimiento normativo y de la privacidad de los clientes para millones de personas en 220 países y territorios: Dado que opera en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de IA de la UE, Booking.com cuenta ahora con la gobernanza y los controles nativos necesarios para proteger la privacidad de los viajeros y cumplir sus obligaciones normativas a nivel global.
- Aumento de la productividad de los equipos gracias al acceso en autoservicio a datos e información: Un catálogo de datos centralizado facilita la localización de los datos, y Snowflake Cortex AI permite a los usuarios de toda la organización explorarlos con facilidad. Así, pueden tomar decisiones más rápido, lo que mejora la asistencia al cliente y la experiencia general.
Transcripción del vídeo
31 millones de ofertas en 175 000 destinos diferentes de 220 países y territorios. Ofrecemos vuelos, coches, atracciones, hoteles, complejos turísticos y todo lo necesario para brindar una experiencia de viaje excepcional.
Contamos con cientos de millones de usuarios y cientos de petabytes de datos. Tuvimos muchos problemas con el ecosistema Hadoop durante la temporada alta; la situación estaba prácticamente fuera de control.
Todos los esfuerzos que teníamos que hacer para integrar todas las piezas del viaje conectado lo convertían en un problema difícil de resolver. Nuestras herramientas on-premise no iban a ser capaces de hacer realidad nuestra visión del viaje conectado.
Teníamos problemas de escalabilidad. Los workloads se retrasaban demasiado. Nuestros usuarios no encontraban los datos correctos con la calidad adecuada.
Snowflake ha marcado un antes y un después. Se utiliza de forma muy habitual en toda la organización, y actualmente se encarga del big data y los workload de IA. A medida que las transacciones de viajes conectados aumentan, la velocidad operativa nos permite adelantarnos a la competencia todo lo posible para ofrecer la mejor experiencia.
Snowflake Cortex permite que los datos estén conectados. También permite que nuestros usuarios puedan explorar de forma mucho más fácil que antes. Esto nos ha ayudado a avanzar más rápido.
La privacidad es una prioridad absoluta. Tenemos que seguir el RGPD y la Ley de IA para saber exactamente qué datos tenemos, qué clasificaciones existen y también quién tiene acceso a qué datos. Snowflake nos ayuda a conseguirlo. Los datos ahora están disponibles en un catálogo donde se pueden localizar con facilidad. En definitiva, el resultado ha sido el aumento de la productividad. Para nuestros clientes, la experiencia ha cambiado por completo.
Snowflake permite hacer realidad el viaje conectado y llevar esos datos a las personas adecuadas de la forma correcta. Nos permite también prestar servicios a nuestros clientes y ayudarles con rapidez. Mejorar la experiencia de los usuarios con la ayuda de Snowflake. Esas son las cosas que me motivan a venir a trabajar cada día.