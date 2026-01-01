Booking.com acelera la innovación en el sector de viajes con Cortex AI

31 millones de ofertas en 175 000 destinos diferentes de 220 países y territorios. Ofrecemos vuelos, coches, atracciones, hoteles, complejos turísticos y todo lo necesario para brindar una experiencia de viaje excepcional.

Contamos con cientos de millones de usuarios y cientos de petabytes de datos. Tuvimos muchos problemas con el ecosistema Hadoop durante la temporada alta; la situación estaba prácticamente fuera de control.

Todos los esfuerzos que teníamos que hacer para integrar todas las piezas del viaje conectado lo convertían en un problema difícil de resolver. Nuestras herramientas on-premise no iban a ser capaces de hacer realidad nuestra visión del viaje conectado.

Teníamos problemas de escalabilidad. Los workloads se retrasaban demasiado. Nuestros usuarios no encontraban los datos correctos con la calidad adecuada.

Snowflake ha marcado un antes y un después. Se utiliza de forma muy habitual en toda la organización, y actualmente se encarga del big data y los workload de IA. A medida que las transacciones de viajes conectados aumentan, la velocidad operativa nos permite adelantarnos a la competencia todo lo posible para ofrecer la mejor experiencia.

Snowflake Cortex permite que los datos estén conectados. También permite que nuestros usuarios puedan explorar de forma mucho más fácil que antes. Esto nos ha ayudado a avanzar más rápido.

La privacidad es una prioridad absoluta. Tenemos que seguir el RGPD y la Ley de IA para saber exactamente qué datos tenemos, qué clasificaciones existen y también quién tiene acceso a qué datos. Snowflake nos ayuda a conseguirlo. Los datos ahora están disponibles en un catálogo donde se pueden localizar con facilidad. En definitiva, el resultado ha sido el aumento de la productividad. Para nuestros clientes, la experiencia ha cambiado por completo.

Snowflake permite hacer realidad el viaje conectado y llevar esos datos a las personas adecuadas de la forma correcta. Nos permite también prestar servicios a nuestros clientes y ayudarles con rapidez. Mejorar la experiencia de los usuarios con la ayuda de Snowflake. Esas son las cosas que me motivan a venir a trabajar cada día.