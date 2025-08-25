Strategische Archivierung beginnt mit der Bestimmung, welche Daten nicht mehr regelmäßig benötigt werden, sondern in Zukunft für rechtliche, historische oder andere analytische Zwecke benötigt werden. Hier einige Datenkategorien, die für die Archivierung am besten geeignet sind:
Finanz- und Transaktionsdatensätze
Viele Rechtsordnungen schreiben vor, dass Unternehmen Finanzaufzeichnungen für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren müssen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und Steuern zu erheben. Archivierte Daten können auch für historische Analysen verwendet werden, um frühere Anomalien, einschließlich Betrug, zu identifizieren.
Projektdaten
Durch die Archivierung vergangener Projektdaten wird Speicherplatz für aktuelle Projekte frei und historisches Wissen für zukünftige Projekte bewahrt. Unternehmen können beispielsweise auf das Archiv zugreifen, um den Erfolg vergangener Projekte zu analysieren oder herauszufinden, wie sich das Corporate Branding im Laufe der Zeit entwickelt hat.
Mitarbeiter- und HR-Daten
Viele Gesetze auf Bundes- und Landesebene schreiben vor, dass Unternehmen ihre Gehaltsabrechnung und die Unterlagen der Gleichstellungskommission (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) für einen festgelegten Zeitraum aufbewahren müssen. Diese Aufzeichnungen können wichtige Belege für Steuerprüfungen, Prozesse oder Untersuchungen liefern. Neben rechtlichen Gründen und Compliance-Gründen können archivierte Personaldatensätze auch wichtig sein, um das institutionelle Wissen eines Unternehmens zu bewahren, einschließlich historischer Daten zu Schulungen und Richtlinien.
E-Mail und Kommunikation
Durch die Archivierung von E-Mails wird nicht nur Speicherplatz frei und die Performance verbessert, sondern es ist auch in einigen bundesstaatlichen und staatlichen Gesetzen vorgeschrieben, darunter Sarbanes-Oxley (SOX) und HIPAA, für viele regulierte Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und öffentliche Unternehmen.
Datenbankeinträge
Inaktive Datenbanken sollten in der Regel archiviert werden, um Speicherplatz freizugeben und die Performance aktiver Datenbanken zu optimieren.