Datenarchivierung bezieht sich auf den Prozess des Verschiebens von nicht mehr aktiv genutzten Daten in ein separates Speichersystem zur langfristigen Aufbewahrung von Daten. Sie wird manchmal als Enterprise Information Archiving (EIA) bezeichnet, da sie eine umfassendere Strategie für das Management des Datenlebenszyklus eines Unternehmens beinhaltet.

Mit einer Datenarchivierungsstrategie erhalten Unternehmen das Beste aus beiden Welten: Sie können bei Bedarf weiterhin auf inaktive Daten zugreifen und diese speichern, ohne dass sie aktiven Speicherplatz oder benötigte Ressourcen belegen.

Datenarchivierung vs. Datensicherung

Sowohl Datensicherungen als auch Datenarchive sind für die Datenmanagement-Strategie eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Es ist jedoch wichtig, den Unterschied zwischen beiden zu verstehen. Kurz gesagt: Backups dienen der kurzfristigen Speicherung aktiver Daten für den Fall, dass eine Datenwiederherstellung erforderlich ist. In einem typischen Unternehmen werden alle Daten gesichert. Umgekehrt werden Datenarchive zur langfristigen Speicherung inaktiver, aber dennoch wichtiger Daten genutzt, die in Zukunft benötigt werden. Die Datenarchivierung kann kritischeren oder sensibleren Daten vorbehalten sein, wie z. B. abgelaufenen Verträgen oder Transaktionsdatensätzen, Auditprotokollen und Ergebnissen historischer Marketingkampagnen.

Bei einem Datensicherungsprozess werden Kopien aktiver Daten an anderer Stelle gespeichert, um bei Datenverlust, Beschädigung oder Unzugänglichkeit die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Eine Datensicherung speichert Daten in der Regel genau so, wie sie in der ursprünglichen Datei, Datenbank oder dem Server vorhanden sind. Um die Daten abzurufen – die nur selten indexiert werden –, müssen Sie die spezifische Version der Daten und ihren Speicherort kennen.

Datenarchive hingegen speichern kritische, aber nicht aktiv benötigte Daten indexiert. So können Benutzer:innen die Daten intelligenter abrufen, indem sie Suchparameter wie Schlüsselwörter innerhalb des Inhalts einer Datei, ihres Autors oder ihrer Herkunft verwenden.