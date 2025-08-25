BI-Dashboards können auf der Oberfläche sehr unterschiedlich aussehen, aber alle haben einige Kernfunktionen, die sie unter Betriebsbedingungen nutzbar und zuverlässig machen. Wenn diese Komponenten fehlen oder schlecht implementiert sind, können Dashboards zwar weiterhin Daten rendern, unterstützen aber keine sichere Entscheidungsfindung.
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Datenvisualisierung: Dashboards verlassen sich auf visuelle Darstellungen – Diagramme, Tabellen und Indikatoren –, um Muster schnell aufzudecken. Die Visualisierung ist am effektivsten, wenn sie widerspiegelt, wie Nutzende über die jeweilige Geschäftsfrage denken, nicht einfach nur, wenn sie Datenstrukturen widerspiegelt.
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Ganzheitliche Quellenübersicht: Ein Dashboard führt Metriken aus verschiedenen Systemen in einer einzigen Ansicht zusammen. Diese Konsolidierung ist nur dann nützlich, wenn die Definitionen aufeinander abgestimmt sind und Beziehungen verstanden werden – andernfalls verstärken Dashboards die Inkonsistenz.
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Interaktivität und Exploration: Mithilfe von Filtern, Drill-downs und kontextbezogenen Links können Benutzer:innen von Zusammenfassungen ins Detail wechseln. Interaktivität hilft Dashboards bei der Untersuchung, nicht nur bei der Überwachung.
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Aktualität und Aktualisierung: Dashboards sind nur so wertvoll wie die Aktualität der Daten dahinter. Unabhängig davon, ob Updates in Echtzeit oder Batch-basiert erfolgen, benötigen Benutzer:innen Klarheit darüber, was „aktuell“ tatsächlich bedeutet.
Diese Funktionen haben die meisten BI-Tools gemeinsam. Starke Dashboards unterscheiden sich dadurch, wie gut diese Elemente auf zuverlässigen Daten und gemeinsamen Kontexten basieren.