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O que é um dashboard de inteligência de mercado (BI)? Ferramentas, exemplos e design

Saiba mais sobre o que é um dashboard de inteligência de mercado, descubra as principais ferramentas do dashboard de BI e veja exemplos reais que levam a decisões mais inteligentes.

  • Visão geral
  • O que é um dashboard de inteligência de mercado (BI)?
  • Principais recursos e componentes dos dashboards de BI
  • Tipos de dashboards de inteligência de mercado
  • Benefícios do uso de dashboards de BI
  • Principais desafios na implementação de dashboards de BI
  • Como criar dashboards eficazes de inteligência de mercado
  • Escolhendo o software e as ferramentas certos para dashboards de BI
  • Casos de uso reais de dashboards de BI
  • Perguntas frequentes sobre dashboards de BI
  • Clientes que usam o Snowflake
  • Recursos Snowflake

Visão geral

Dashboards de inteligência de mercado são território conhecido para a maioria dos líderes de dados. Quase todas as organizações os têm. Muitas equipes dependem deles diariamente. Ainda que os ambientes de dados se tornem mais complexos, os dashboards são o local onde o desequilíbrio e a desconfiança muitas vezes surgem.

O problema é que muitos dashboards de inteligência de mercado (business intelligence, BI) foram desenvolvidos para uma realidade operacional mais simples. As decisões atuais abrangem vários sistemas, várias equipes e horizontes de tempo sobrepostos. Em ambientes mais complexos, eles também envolvem indicadores probabilísticos, grandes volumes de dados e padrões difíceis de ver por meio de relatórios estáticos. Dashboards que apenas visualizam dados têm dificuldade de acompanhá-los em ambientes modernos.

Na melhor versão, os dashboards de inteligência de mercado criam entendimento compartilhado. Eles ajudam os líderes a ver o que está acontecendo, por que isso importa e que áreas exigem atenção. No entanto, para oferecer esse valor de forma consistente, os dashboards devem ser tratados como parte de um sistema de decisão mais amplo, que depende tanto das bases de dados, da governança e do contexto quanto da capacidade de visualização.

O que é um dashboard de inteligência de mercado (BI)?

Um dashboard de inteligência de mercado é uma interface visual que consolida dados de várias fontes para apresentar métricas, tendências e sinais importantes em uma visualização única e acessível. Sua finalidade é ajudar os usuários a monitorar a performance e identificar padrões sem ter que consultar dados brutos diretamente.

Na prática, os dashboards ficam na interseção entre engenharia de dados, análise de dados e operações comerciais. A precisão deles depende das políticas de governança e dos pipelines nas etapas anteriores do processo, mesmo que essas dependências não estejam visíveis na tela.

Principais recursos e componentes dos dashboards de BI

Na superfície, os dashboards de BI podem parecer muito diferentes. No entanto, todos têm alguns recursos centrais que os tornam utilizáveis e confiáveis em condições operacionais. Quando esses componentes são ausentes ou mal implementados, os dashboards podem ainda renderizar os dados, mas não oferecer suporte a tomadas de decisões confiáveis.

  • Visualização de dados: os dashboards dependem de representações visuais (gráficos, tabelas e indicadores) para revelar padrões rapidamente. A visualização é mais eficaz quando reflete como os usuários pensam sobre a questão de negócios em foco, e não quando simplesmente reflete estruturas de dados.

  • Visão holística das fontes: um dashboard reúne métricas derivadas de vários sistemas em uma única visualização. Essa consolidação só é útil quando as definições são alinhadas e os relacionamentos são entendidos. Caso contrário, os dashboards ampliam a inconsistência.

  • Interatividade e exploração: filtros, reduções e links contextuais permitem que os usuários passem do resumo para informações mais detalhadas. A interatividade ajuda os dashboards a apoiar as investigações, e não apenas o monitoramento.

  • Atualidade e atualização: os dashboards são tão valiosos quanto o nível de atualização dos dados que existem por trás deles. Se as atualizações acontecem em tempo real ou baseadas em lote, os usuários precisam entender com clareza o que realmente significa "atual".

Esses recursos são comuns à maioria das ferramentas de BI. O diferencial de dashboards sólidos é a qualidade com que esses elementos são fundamentados em dados confiáveis e contexto compartilhado.

Tipos de dashboards de inteligência de mercado

Com frequência, os dashboards de inteligência de mercado são agrupados em categorias relacionadas ao contexto de decisão: quem está usando o dashboard, a frequência com que as decisões são tomadas e que tipo de ação é esperado. Entender essas diferenças ajuda as organizações a evitar uma armadilha comum: usar o mesmo padrão de dashboard para dar suporte a decisões de diferentes tipos.

Dashboards operacionais

Dashboards operacionais se concentram no monitoramento em tempo real ou quase em tempo real. Seu valor depende fortemente da atualização dos dados e de limites claros de ação. Em ambientes com alto volume ou altamente variáveis, o aprendizado de máquina pode ser usado para detectar anomalias ou mudanças que os limites estáticos não conseguem capturar.

Dashboards estratégicos

Dashboards estratégicos monitoram o progresso em direção a objetivos de longo prazo. Elas tendem a agregar métricas ao longo do tempo e as equipes para apoiar a supervisão executiva (em vez de intervenção imediata). Definições consistentes são mais importantes nos dashboards estratégicos do que a granularidade.

Dashboards analíticos

Dashboards analíticos são desenvolvidos para exploração. Essas ferramentas permitem que usuários cortem, filtrem e comparem dados para entender motivadores e relacionamentos. À medida que os usuários exploram conjuntos de dados grandes ou complexos, o aprendizado de máquina pode ajudar a determinar padrões de superfície, correlações ou valores atípicos que seriam difíceis de identificar manualmente. Aqui, a IA apoia a exploração, limitando o foco em vez de automatizar as conclusões.

Dashboards táticos

Dashboards táticos ficam entre a estratégia e as operações. Elas ajudam os gerentes a transformar metas gerais em prioridades de curto prazo. Elas muitas vezes combinam tendências históricas com atuais indicadores de performance e podem incorporar sinais preditivos ou ajudar os gerentes a decidir em que intervir primeiro, especialmente quando várias questões competem por atenção.

Benefícios do uso de dashboards de BI

Muitas vezes, o valor dos dashboards de BI é descrito em termos amplos: insights mais rápidos, decisões melhores, maior visibilidade. Embora essa metodologia seja precisa, os benefícios dos dashboards de BI vão além da visibilidade em si. Os dashboards de BI reduzem conflitos na forma como as decisões são tomadas, compartilhadas e revisitadas. Quando os dashboards são criados em torno de contextos reais de decisão e apoiados por bases sólidas de dados, eles mudam a forma como as equipes se alinham, agem e seguem o curso corretamente ao longo do tempo.

Visibilidade em tempo real da performance dos negócios

De forma consistente, os dashboards reduzem a latência entre os eventos e o processo de fornecimento de informação a todos os stakeholders. Quando as equipes estão analisando os mesmos sinais aproximadamente no mesmo momento, elas podem responder de forma coordenada. Essa conscientização compartilhada ganha cada vez mais importância com o aumento das escala das operações e as dependências entre as equipes.

Decisões mais rápidas e repetíveis

Dashboards bem projetados apoiam padrões de decisão repetíveis, pois os líderes não precisam reconstruir o contexto de cada vez que um problema surge. Com o tempo, isso reduz a carga cognitiva e torna a tomada de decisões mais confiável sob pressão.

Melhor alinhamento por meio de definições compartilhadas

Os dashboards expõem onde há acordo e onde não há alinhamento. Quando as métricas são definidas de forma consistente e amplamente visíveis, as equipes passam menos tempo debatendo sobre o significado dos números e mais tempo discutindo sobre o que fazer com eles. 

Responsabilidade e propriedade mais claras

Os dashboards tornam a responsabilidade visível. Quando as métricas são atreladas aos proprietários e aos resultados, elas deixam mais claro quem é responsável pelo quê. Essa visibilidade oferece suporte a conversas operacionais mais saudáveis e reduz a ambiguidade quando a performance não atende às expectativas.

Detecção antecipada de problemas emergentes

Os dashboards são muitas vezes estruturados como ferramentas retrospectivas, mas seu valor real é identificar o que está por vir. Visibilidade da tendência, monitoramento de limite e comparação contextual permitem que as equipes identifiquem problemas antes que eles se tornem crises. Isso é particularmente importante em ambientes onde os efeitos posteriores se acumulam rapidamente.

Melhor coordenação entre equipes e horários

À medida que as decisões abrangem horizontes temporais sobrepostos, os dashboards fornecem um ponto de referência estável capaz de ajudar as equipes a aliar a execução de curto prazo aos objetivos de longo prazo. Ao fundamentar as discussões em indicadores compartilhados, os dashboards reduzem o desalinhamento que surge quando as equipes se concentram em diferentes cronogramas.

Principais desafios na implementação de dashboards de BI

A maioria dos desafios de dashboard não provém da própria camada de dashboard. Elas surgem da complexidade dos dados anteriores, da estrutura organizacional e da falta de clareza em relação à propriedade. À medida que os dashboards expõem inconsistências e falhas, muitas vezes eles se tornam o local onde os problemas mais profundos se tornam visíveis. Reconhecer esses desafios pelo que eles são torna mais fácil lidar com eles de forma sistemática.

Problemas de integração e qualidade dos dados

Com frequência, os dashboards revelam inconsistências que já existem em etapas anteriores. Com rapidez, definições conflitantes, pipelines incompletos ou atualizações atrasadas prejudicam a confiança.

Baixa adoção pelo usuário

Dashboards que não estejam alinhados à forma como de fato as decisões são tomadas tendem a ser ignorados. Raramente, a adoção é um problema de treinamento. Em geral, ela é um problema de que a ferramenta não adiciona valor para o usuário.

Design e usabilidade insatisfatórios

Dashboards sobrecarregados tentam atender a um número excessivo de públicos-alvo de uma só vez. Sem um foco claro em decisões, até dashboards precisos podem parecer inúteis.

Limites de escalabilidade e performance

À medida que os volumes de dados e a simultaneidade aumentam, os dashboards podem se tornar lentos ou falhar de forma imprevisível, especialmente quando criados em uma infraestrutura fragmentada.

Desafios contínuos de governança

Sem propriedade e padrões claros, os dashboards fracassam com o tempo. As métricas não têm mais significado, a linhagem se torna imprecisa e a confiança diminui sem fazer muito alarde.

Esses desafios comprovam o fato de que os dashboards refletem a maturidade dos sistemas por trás deles.

Como criar dashboards eficazes de inteligência de mercado

Os dashboards mais bem-sucedidos são desenvolvidos de acordo com as decisões, e não de acordo com os dados disponíveis. Isso requer clareza sobre o público-alvo, propriedade e contexto antes de qualquer escolha visual ser feita. Sem essa clareza, até dashboards bem projetados têm dificuldades de produzir insights significativos.

Definir o contexto de decisão

Cada dashboard deve responder a uma pergunta específica ou apoiar uma decisão específica. Quando a decisão não é clara, os dashboards tendem a ser meramente informativos, em vez de acionáveis.

Alinhe as métricas à propriedade

As métricas devem mapeadas bem como os proprietários responsáveis. Dashboards sem propriedade muitas vezes lidam com problemas que ninguém tem autoridade para resolver.

Priorize a consistência em detrimento da abrangência

É melhor apresentar um conjunto menor de métricas confiáveis do que um conjunto amplo de métricas mal definidas. A consistência possibilita a comparação e a confiança.

Design para interpretação, não para inspeção

Os dashboards devem ajudar os usuários a entender o que estão vendo, e não forçá-los a reverter o significado dos números brutos.

Trate dashboards como sistemas em funcionamento

À medida que as condições de negócios mudam, os dashboards também precisam evoluir. Revisões regulares evitam o distanciamento gradual entre o que os dashboards mostram e como as decisões são tomadas.

Escolhendo o software e as ferramentas certos para dashboards de BI

Muitas vezes, as organizações lidam com a seleção de ferramentas de BI comparando funções ou recursos visuais. Embora esses fatores sejam importantes, eles raramente determinam o sucesso a longo prazo. A pergunta mais importante é se uma plataforma pode dar suporte a dashboards à medida que a organização se expande em volume de dados, usuários, requisitos de governança e complexidade analítica.

Os principais critérios são:

  • Escalabilidade e integração: a plataforma pode lidar com volumes crescentes de dados e se integrar com facilidade ao data stack?

  • Apoio à consistência e à governança: a plataforma ajuda a adotar definições compartilhadas, controles de acesso e conscientização da linhagem?

  • Fácil de usar em diferentes funções: todos, desde executivos, analistas e operadores, podem interagir com dashboards de forma adequada?

  • Suporte a casos de uso avançados: à medida que aumenta a complexidade, a plataforma pode oferecer suporte a análises de dados baseadas em ML ou ampliação orientada por IA nos casos em que isso faz sentido?

Uma boa inteligência de mercado depende tanto da infraestrutura quanto da interface. Pense na base da plataforma, e não apenas nos gráficos visuais.

Casos de uso reais de dashboards de BI

Os dashboards de BI são mais eficazes quando integrados a fluxos de trabalho operacionais reais em vez de serem tratados como ferramentas isoladas. Em todos os setores, os dashboards bem-sucedidos estão intimamente ligados a decisões específicas, com expectativas claras sobre como os insights serão utilizados. Os exemplos a seguir de dashboard de inteligência de mercado ilustram como isso funciona na prática.

  • Relatórios de performance de vendas: servem para monitorar a integridade e as tendências de receita do pipeline em diferentes regiões, com definições consistentes para evitar interpretações errôneas.

  • Monitoramento de eficiência operacional: identificam gargalos ou anomalias em processos em que a velocidade e a precisão são importantes.

  • Análise de dados de marketing e de clientes: destinam-se a entender a performance de campanhas e os padrões de comportamento sem depender de relatórios desconectados.

  • Apoio às decisões executivas: dão à liderança executiva da empresa uma visão confiável e compartilhada da saúde organizacional.

Os recursos de BI melhorados com tecnologia de IA são muitas vezes integrados aos fluxos de trabalho já existentes, onde eles oferecem suporte à priorização e à detecção de padrões sem exigir que os usuários interajam diretamente com próprias ferramentas dos dashboards de BI. Conforme os dashboards evoluem para dar suporte a decisões mais complexas, os pontos fortes da plataforma de dados subjacente se tornam cada vez mais importantes.

Perguntas frequentes sobre dashboards de BI

Os dashboards oferecem visibilidade contínua das principais métricas, atualizadas com dados atualizados. Em geral, os relatórios de BI são estáticos e pontuais. Os dashboards apoiam a tomada de decisões contínua, enquanto os relatórios oferecem suporte à documentação e à análise.

As melhores ferramentas dependem da escala, das necessidades de governança e dos requisitos de integração. Visualizar por si só raramente é suficiente em escala corporativa.

Principais exemplos incluem dashboards de monitoramento operacional, dashboards de performance executiva e dashboards analíticos voltados para pesquisa.