O que é um dashboard de inteligência de mercado (BI)?

Na superfície, os dashboards de BI podem parecer muito diferentes. No entanto, todos têm alguns recursos centrais que os tornam utilizáveis e confiáveis em condições operacionais. Quando esses componentes são ausentes ou mal implementados, os dashboards podem ainda renderizar os dados, mas não oferecer suporte a tomadas de decisões confiáveis.
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Visualização de dados: os dashboards dependem de representações visuais (gráficos, tabelas e indicadores) para revelar padrões rapidamente. A visualização é mais eficaz quando reflete como os usuários pensam sobre a questão de negócios em foco, e não quando simplesmente reflete estruturas de dados.
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Visão holística das fontes: um dashboard reúne métricas derivadas de vários sistemas em uma única visualização. Essa consolidação só é útil quando as definições são alinhadas e os relacionamentos são entendidos. Caso contrário, os dashboards ampliam a inconsistência.
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Interatividade e exploração: filtros, reduções e links contextuais permitem que os usuários passem do resumo para informações mais detalhadas. A interatividade ajuda os dashboards a apoiar as investigações, e não apenas o monitoramento.
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Atualidade e atualização: os dashboards são tão valiosos quanto o nível de atualização dos dados que existem por trás deles. Se as atualizações acontecem em tempo real ou baseadas em lote, os usuários precisam entender com clareza o que realmente significa "atual".
Esses recursos são comuns à maioria das ferramentas de BI. O diferencial de dashboards sólidos é a qualidade com que esses elementos são fundamentados em dados confiáveis e contexto compartilhado.