Data-Lineage-Tracking ist der fortlaufende Prozess der Erfassung und Pflege einer nutzbaren Aufzeichnung darüber, wie sich Daten durch Systeme, Pipelines und Transformationen bewegen. In der Praxis bedeutet dies die Dokumentation von Upstream-Quellen, Downstream-Abhängigkeiten, Transformationslogik, Beziehungen auf Feldebene und dem operativen Kontext, der erforderlich ist, um Probleme zu beheben, Änderungsrisiken zu bewerten und die Governance zu unterstützen.

Daten bewegen sich heute selten nur noch durch eine einzige Pipeline, und je mehr Systeme, Transformationen und Downstream-Abhängigkeiten sie berühren, desto schwieriger wird es zu verstehen, was sich geändert hat und warum. Eine Tabelle wird möglicherweise für Dashboards, ML-Features und regulatorische Berichte wiederverwendet. Dann ändert sich eine Spaltendefinition im Upstream und niemand bemerkt es, bis die Zahlen an drei verschiedenen Stellen abweichen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Vertrauen in die Daten bereits beschädigt. Es kann eine Herausforderung sein, den Grund dafür herauszufinden, was sich auf die Reaktionszeit bei der Compliance, die Entscheidungsfindung und mehr auswirkt.

Deshalb ist Data-Lineage-Tracking heute eine praktische Anforderung statt eines Nice-to-Have. Teams benötigen eine aktuelle Aufzeichnung darüber, woher Daten stammen, wie sie sich verändert haben, was von ihnen abhängt und welche Assets betroffen sein könnten, wenn sich im Upstream etwas verschiebt. Und da KI-Systeme immer mehr Unternehmensdaten nutzen, wird diese Aufzeichnung auch Teil der Kontrollebene für Reproduzierbarkeit, Erklärbarkeit und Governance.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was Data-Lineage-Tracking ist, wie automatisiertes Tracking funktioniert, wo Teams auf Implementierungsprobleme stoßen und wie Sie Lineage für Governance, Betrieb und KI nützlich machen können.