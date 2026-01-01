외부 LiDAR 데이터를 활용해 보험료 산정의 투명성을 높이고 의미 있는 인사이트를 확보한 Zurich Insurance Group

Zurich의 AI 데이터 리드인 Anna Collins는 이렇게 말합니다. "위험을 더 깊이 이해하면 모든 유형의 언더라이팅에서 실질적인 이점을 얻을 수 있습니다. 이제는 어떤 건물이 고층인지 중층인지 정확히 파악할 수 있고, 홍수나 강풍으로 인한 피해 위험도 더 정확하게 평가할 수 있습니다."

또한 각 건물의 정확한 높이와 주변 환경에 대한 데이터를 확보함으로써 나무가 쓰러져 건물을 덮칠 위험이나, 시간이 지나면서 손상될 수 있는 평지붕의 면적 등도 계산할 수 있습니다. Brocklesby는 이렇게 설명합니다. "이 모든 데이터를 제대로 된 위험 분석으로 전환하기 위해 여러 복잡한 알고리즘을 개발했습니다. 두 지점 간의 공간적 관계를 계산하는 작업은 비용이 많이 드는 경향이 있지만, Snowflake의 H3 기능을 활용하면 공간 인덱싱을 통해 높이 데이터 간의 관계를 계산할 수 있습니다. 이는 훨씬 빠를 뿐 아니라, 해당 데이터 세트에서 가치를 끌어내는 데 핵심적인 역할을 했습니다."

더 많은 인사이트를 확보하면서 Zurich는 상당한 손실로 이어질 수 있는 위험을 보험으로 인수하는 상황을 피할 수 있게 되었습니다. 이뿐만 아니라, 개별 건에 대한 보험료도 더 정확하게 산정할 수 있게 되면서, 다른 보험사에서 잘못된 분류로 더 비싼 보험 상품을 제시받던 고객을 신규 고객으로 유치할 가능성도 높아졌습니다.

그리고 Zurich와 계약을 체결하는 고객은 자신의 상황을 더 잘 이해하는 보험사를 통해 더 나은 서비스를 경험할 수 있게 되었습니다. Davis는 이렇게 덧붙입니다. "이제 서비스 속도가 훨씬 빨라졌습니다. 보험료 견적 산출과 가입 단계에서 예전처럼 많은 질문을 할 필요가 없습니다. 그동안 고객들이 ‘이 정도라면 당연히 알고 있어야 하는 것 아닌가?’라고 생각했을 법한 정보를 이제는 미리 다 파악하고 있습니다.”

정확한 LiDAR 데이터는 Zurich의 언더라이팅 프로세스 효율성도 크게 높였습니다. Zurich의 머신러닝 수석 엔지니어인 Will Davis는 이렇게 설명합니다. "과거에는 언더라이터들이 건물 높이를 추정하기 위해 Google Street View를 활용하는 경우가 많았습니다. 그래서 주소 하나당 몇 분씩 걸렸습니다. 하지만 이제는 거의 즉시 확인할 수 있습니다. 수천 개의 자산으로 구성되어 있는 포트폴리오라면 상당한 시간을 절약할수 있습니다."