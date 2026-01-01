RSG Group schafft erstklassige Erfahrungen für 4,5 Millionen Mitglieder

In der Vergangenheit stellte die Datenorganisation der RSG Group nur allgemeine Leistungskennzahlen bereit – und das auch nur für die Führungskräfte, die sie brauchten. Doch verschärfter Wettbewerb, schnelles Wachstum und neue Kundenerwartungen haben dazu geführt, dass das Team seine Datenstrategie anpassen musste, um detailliertere Einblicke für zusätzliche Geschäftsbereiche bereitzustellen.

„Wir mussten die Art und Weise ändern, wie wir unsere Produkte vermarkten, und personalisierter mit unseren Mitgliedern interagieren, um sie zu begeistern“, so Christopher Rüge, Head of Data and BI der RSG Group.

Durch die Zentralisierung der Daten in Snowflake steht dem Konzern nun eine Single Source of Truth zur Verfügung, über die er schnell und einfach Einblicke bereitstellen kann, um Geschäftsentscheidungen im gesamten Unternehmen zu verbessern.

„Unser Ziel ist es, unseren Abteilungen so viele Daten wie möglich bereitzustellen“, so Olaf Weik, Senior Data Engineer bei der RSG Group. „Mit Snowflake fällt nicht nur das Backend-Management, sondern auch die Verwaltung komplexer Pipelines weg. Wir können Daten mit nur wenigen Klicks erfassen – so haben wir heute nicht mehr zwei Terabyte an Daten, sondern etwa zwölf.“

Durch die höhere verfügbare Datenmenge konnte RSG die Anzahl der geschäftlichen Nutzenden, die auf Berichte zugreifen können, mehr als verdoppeln und so die Abläufe für Marketing, Produktentwicklung und die Mitgliedererfahrung verbessern. Als Nächstes plant der Konzern, diesen Datenzugriff durch Self-Service-Business-Intelligence zu erweitern, und zwar über Power BI.

„Früher haben nur Büroteams Zugriff auf Daten erhalten“, so Rüge. „Doch heute tauschen wir diese Daten auch mit Fitnessstudio-Leiter:innen aus, die ihre Mitglieder viel besser kennen. Das ist ein riesiger Vorteil, wenn es darum geht, wie wir unser Serviceangebot verbessern und wettbewerbsfähig bleiben können.“