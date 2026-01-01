CUSTOMER STORIES
RSG Group schafft erstklassige Erfahrungen für 4,5 Millionen Mitglieder
Die RSG Group hat ihre Datennutzung auf Snowflake verdoppelt und so eine leistungsstarke Grundlage für niedrigere Kosten, schnellere Einblicke und wirklich personalisierte Fitness-Erfahrungen geschaffen.
10xschnellere Einblicke unterstützen neue Produkte und zeitnahe gezielte Kundenansprache
20xgeringere Gesamtbetriebskosten im Vergleich zur vorherigen RSG-Infrastruktur
BrancheHandel und Konsumgüter
StandortBerlin, Deutschland
Gesundheit und Fitness im digitalen Zeitalter – für 4,5 Millionen Mitglieder
Ein aktiver Lebensstil ist der Schlüssel zu einem glücklicheren und gesünderen Leben. Für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt spielt Bewegung eine große Rolle für das körperliche und geistige Wohlbefinden, für Gewichtskontrolle, Stressabbau und die Eindämmung von Gesundheitsproblemen. Und in einer immer gesundheitsbewussteren Gesellschaft ist es kaum überraschend, dass die Fitnessbranche weiter wächst.
Die RSG Group ist seit über 25 Jahren führender Fitnessanbieter. Was mit ein paar Geräten in einem einzigen Fitnessstudio begann, ist heute ein globales Netzwerk aus Fitness- und Lifestyle-Marken, die über 4,5 Millionen Mitglieder in 30 Ländern mit physischen und digitalen Trainingsmöglichkeiten unterstützen.
Daten spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung dieser Marken, da sie Einblicke in Customer Journeys liefern und zu wichtigen Geschäftsentscheidungen beitragen. Und so ermöglichen sie hochwertige, personalisierte Erfahrungen, die Mitglieder langfristig binden. Mit dem Wunsch, detailliertere Einblicke zu gewinnen und Millionen von Mitgliedern maßgeschneiderte Erfahrungen zu bieten, entschied sich die RSG Group für die Snowflake AI Data Cloud auf Azure als Grundlage für ihre neue Dateninfrastruktur. So konnte das Team die Anzahl der Nutzenden verdoppeln, die auf wichtige betriebliche Kennzahlen zugreifen können, und kann Einblicke heute zehnmal schneller gewinnen als zuvor. Dank dieser Datendemokratisierung und der schnellen Einblicke kann der Konzern bessere Geschäftsentscheidungen treffen, wenn es darum geht, wo Fitnessstudios eröffnet werden, was Produkte kosten und wann Kund:innen welche Angebote unterbreitet werden.
Story-Highlights
Bessere Services und Erfahrungen: Nachdem RSG die Anzahl der Nutzenden verdoppelt hat, die Zugang zu Einblicken haben, kann das Team heute schnell und einfach neue, datengestützte Serviceangebote und personalisierte Kundenerfahrungen bereitstellen.
Zeitnahe Einblicke in wichtige Trends für eine bessere Kundenerfahrung: Mit detailliertem Feedback zu Mitgliedererfahrungen, Standorten und Services auf Basis von Snowflake und Cortex AI kann RSG problemlos Verbesserungsmöglichkeiten an Hunderten von Standorten ermitteln, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und Abwanderung zu reduzieren.
- Um 20 % geringere Infrastrukturkosten: RSG hat seine Infrastrukturkosten erheblich gesenkt, indem es verschiedene Tools auf Snowflake konsolidiert hat und heute nur noch für die Datenressourcen bezahlt, die der Konzern wirklich benötigt.
Einblicke in jede Marke mit einer Single Source of Truth
In der Vergangenheit stellte die Datenorganisation der RSG Group nur allgemeine Leistungskennzahlen bereit – und das auch nur für die Führungskräfte, die sie brauchten. Doch verschärfter Wettbewerb, schnelles Wachstum und neue Kundenerwartungen haben dazu geführt, dass das Team seine Datenstrategie anpassen musste, um detailliertere Einblicke für zusätzliche Geschäftsbereiche bereitzustellen.
„Wir mussten die Art und Weise ändern, wie wir unsere Produkte vermarkten, und personalisierter mit unseren Mitgliedern interagieren, um sie zu begeistern“, so Christopher Rüge, Head of Data and BI der RSG Group.
Durch die Zentralisierung der Daten in Snowflake steht dem Konzern nun eine Single Source of Truth zur Verfügung, über die er schnell und einfach Einblicke bereitstellen kann, um Geschäftsentscheidungen im gesamten Unternehmen zu verbessern.
„Unser Ziel ist es, unseren Abteilungen so viele Daten wie möglich bereitzustellen“, so Olaf Weik, Senior Data Engineer bei der RSG Group. „Mit Snowflake fällt nicht nur das Backend-Management, sondern auch die Verwaltung komplexer Pipelines weg. Wir können Daten mit nur wenigen Klicks erfassen – so haben wir heute nicht mehr zwei Terabyte an Daten, sondern etwa zwölf.“
Durch die höhere verfügbare Datenmenge konnte RSG die Anzahl der geschäftlichen Nutzenden, die auf Berichte zugreifen können, mehr als verdoppeln und so die Abläufe für Marketing, Produktentwicklung und die Mitgliedererfahrung verbessern. Als Nächstes plant der Konzern, diesen Datenzugriff durch Self-Service-Business-Intelligence zu erweitern, und zwar über Power BI.
„Früher haben nur Büroteams Zugriff auf Daten erhalten“, so Rüge. „Doch heute tauschen wir diese Daten auch mit Fitnessstudio-Leiter:innen aus, die ihre Mitglieder viel besser kennen. Das ist ein riesiger Vorteil, wenn es darum geht, wie wir unser Serviceangebot verbessern und wettbewerbsfähig bleiben können.“
„Früher dauerte die Integration neuer Daten Tage oder sogar Wochen. Mit Snowflake ist das heute mit nur wenigen Klicks sofort erledigt.“
Olaf Weik
Schnellere Einblicke – und nahtlose Bereitstellung neuer Produkte und Services
Snowflake hat RSG mehr ermöglicht als nur einen besseren Datenzugriff: Mit der AI Data Cloud auf Azure kann das Team heute zehnmal schneller Einblicke gewinnen als früher. Und das ist entscheidend, um zeitnahe Entscheidungen zu treffen und anhand der verfügbaren Daten neue Produkte, Workout-Challenges und Partnerschaften zu entwickeln.
„Uns war klar, dass die Fitnessstudios nicht ausreichen: Wir mussten auch digitale Produkte, Apps und On-Demand-Kurse anbieten“, so Rüge. „Heute können wir Workout-Challenges mit globalen Ranglisten bereitstellen, Mitglieder mit maßgeschneiderten Trainingsplänen auf ihrer Fitnessreise begleiten und ihren Fortschritt im Auge behalten, sodass wir bei Bedarf eingreifen und Angebote unterbreiten können. Das ist ein echter Marktvorteil.“
Auch der Detailgrad der Einblicke hat sich dramatisch verbessert. Während der alte Data Stack von RSG nur rudimentäre Zahlen und allgemeine Geschäftseinblicke lieferte, verfügt der Konzern heute über detaillierte Einblicke zu Mitgliedern und Verhaltensdaten, die vorher einfach unmöglich waren.
Diese Einblicke unterstützen die Entscheidungsfindung der RSG-Teams. So hat beispielsweise das Marketingteam besonders davon profitiert: Mithilfe demografischer und regionaler Performance-Einblicke kann es genau ermitteln, wo Kampagnen und Angebote eingesetzt werden sollen, welcher Preis für verschiedene demografische Gruppen optimal ist und wo die verschiedenen Marken des Konzerns am erfolgreichsten sein werden. Indem Entscheidungen anhand dieser Daten getroffen werden, wird die Erfolgswahrscheinlichkeit maximiert.
„Früher basierten viele unserer Entscheidungen auf dem Bauchgefühl, aber mit Snowflake können wir heute jede Entscheidung mit Daten untermauern.“
Christopher Rüge
Verbesserungsmöglichkeiten durch KI-gestützte Stimmungsanalyse
In der immer wettbewerbsintensiveren Fitnessbranche müssen Anbieter die Zufriedenheit und Aktivität ihrer Mitglieder gewährleisten, wenn sie vorne mitspielen wollen. Früher verwendete RSG eine Mitgliederumfrage mit einer Skala von 1 bis 10, um die Zufriedenheit zu bewerten. Doch mit Cortex AI kann der Konzern jetzt präzise Datenanalysen durchführen, um detailliertere Einblicke zu gewinnen, Schwachstellen zu erkennen und Verbesserungen umzusetzen.
„Dank der nativen KI- und ML-Funktionen von Snowflake können selbst kleine Teams wie unseres mit prädiktiver Modellierung und Stimmungsanalysen arbeiten – und zwar ohne eine Armee von Data Scientists“, so Iana Palacheva, Data Engineer bei RSG.
Dank dieser Funktionen kann die RSG Group die Stimmung ihrer Mitglieder in 30 Ländern ermitteln. Hierbei kann das Team übergeordnete Trends erkennen, aber auch tiefgreifende Einblicke in die verschiedenen Facetten seiner Daten gewinnen.
„Wir erhalten Bewertungen auf Deutsch und Englisch, manchmal sogar auf Arabisch oder Russisch“, so Palacheva. „Es hat mich wirklich beeindruckt, dass alles ohne Vorarbeit funktioniert hat. Früher habe ich monatelang versucht, verschiedene Modelle für verschiedene Sprachen zu erstellen – aber mit Snowflake und Cortex funktioniert einfach alles reibungslos. Wenn wir alles von Grund auf neu aufbauen müssten, würde das Wochen dauern.“
Mit den von Cortex bereitgestellten Daten kann RSG Anfragen von Führungskräften erfüllen, die Bewertungen anhand verschiedener Themen klassifizieren wollen. So können Probleme einfach identifiziert und zu bestimmten Orten, Erfahrungen oder Prozessen zurückverfolgt werden. Mit diesen Informationen können diese Probleme schnell gelöst werden, was die Zufriedenheit der Mitglieder steigert und potenzielle Abwanderung verringert.
Bessere Unterstützung für das Unternehmen durch Data Engineers
Der Austausch des alten Data Stacks durch die zentralisierte, skalierbare AI Data Cloud hat der RSG Group zahlreiche Vorteile eingebracht: Die Gesamtkosten für den Infrastrukturbetrieb wurden um schätzungsweise 20 % gesenkt – dank eines Modells, bei dem RSG nur für die Ressourcen zahlt, die es auch nutzt. Das Data Staging ist 80-mal schneller und dank der intuitiven Verwendung der AI Data Cloud ist das Onboarding neuer Data Engineers heute dreimal effizienter.
„Es ist ein großartiges Produkt“, so Weik. „Es bietet Flexibilität und Skalierbarkeit und lässt sich nahtlos in andere Tools integrieren, wie z. B. Power BI, Fivetran und Coalesce.“
So erhalten die Data Engineers der RSG Group eine bessere Arbeitsumgebung, wodurch sie ihr Unternehmen effektiver unterstützen können. Und indem sie Daten in Einblicke verwandeln, welche die Mitgliedererfahrungen optimieren, tragen sie zur Gesundheit und zum Wohlbefinden von Millionen Mitgliedern weltweit bei.
„Meiner Meinung nach sollte der Fokus eines Data Engineers darauf liegen, als Partner für das Unternehmen zu fungieren. Mit Snowflake können wir uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist“, so Rüge. „Wir können Entscheidungen treffen, die zu zufriedeneren Mitgliedern führen. Und das sorgt am Ende auch für ein zufriedeneres Management und ein fitteres, gesünderes Unternehmen.“