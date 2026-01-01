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Flix beseitigt Datensilos mit Snowflake-gestützter Data-Mesh-Architektur
Wie es Flix gelang, seine Datentransformation perfekt zu planen und dabei bis zu 30 % seiner Kosten einzusparen – dank nahtloser Skalierbarkeit und Data Sharing von Snowflake.
Bis zu 30 %Kosteneinsparung bei Migration
Über 40 %Anstieg der jährlichen Nutzerzahlen
BrancheHandel und Konsumgüter
StandortMünchen, Deutschland
Daten bringen die Transformation auf den Weg
Beim Reisen gilt oft: Der Weg ist das Ziel. Das führende Reisetechnologieunternehmen Flix weiß das nur zu gut – überzeugt es doch seit über zehn Jahren mit einem beeindruckenden Angebot an Bus- und Bahnreisen in über 40 Ländern auf vier Kontinenten. Was Flix auch weiß: Wenn es darum geht, Reisenden das richtige Fortbewegungsmittel vorzuschlagen, sind Daten der Schlüssel zum Erfolg.
So überrascht es nicht, dass Daten für die Dienstleistungen des Unternehmens in allen Bereichen eine Rolle spielen: sei es für den Betrieb der Kunden-App oder für interne Abläufe wie Marketing, Vertrieb, Routenplanung und Preisgestaltung.
„Flix ist datengestützt – und das ist mehr als nur eine leere Phrase“, so Jakob Rissmann, Principal Product Owner von FlixMobility Tech bei Flix. „Daten fließen bei uns in nahezu jede interne Entscheidung ein. Und dazu benötigen wir eine anwendungsfreundliche Self-Service-Analytics-Plattform.“
Durch das Wachstum des Unternehmens hat sich sein Datenbedarf im Laufe der vergangenen zehn Jahre drastisch verändert. Was mit einer Handvoll Bussen und nur wenigen Reisenden begann, entwickelte sich zu einem umfangreichen Angebot aus zwei Verkehrsträgern, das von mehreren Millionen Kund:innen genutzt wird. Die ursprüngliche lokale Dateninfrastruktur wurde der Nachfrage nicht mehr gerecht. Die Aufgabe, physisch mehr Server und Festplatten hinzuzufügen, war schlicht nicht mehr tragbar. Doch das war nicht das einzige Problem. Das Datenteam des Unternehmens wurde von Anfragen aus verschiedenen Abteilungen überschwemmt, und da es mit Daten aus isolierten Quellen arbeitete, ließen die Ergebnisse oft auf sich warten.
Um diese Probleme zu lösen, wollte Flix in die Cloud migrieren, um sofortige Skalierbarkeit zu erreichen, die Preise an der Nutzung auszurichten und Daten nahtlos teilen zu können. Ziel war es, eine Data-Mesh-Architektur mit folgenden Vorteilen zu entwickeln: standortübergreifendes Dateneigentum, Self-Service und zuverlässigere Daten. Dafür bildete die Snowflake AI Data Cloud die Grundlage.
Story-Highlights
Nahtlose Skalierbarkeit: Physische Upgrades der On-Premises-Infrastruktur dauerten früher Monate. Jetzt kann Flix sowohl Rechen- als auch Speicherressourcen sofort skalieren.
Kostenreduktion um mehr als ein Viertel: Mit einer cloudbasierten Infrastruktur zahlt Flix nur für die genutzten Ressourcen und erzielte bei der Erstmigration zu Snowflake Kosteneinsparungen von bis zu 30 %.
- Daten für jede Abteilung: Der Internal Marketplace von Snowflake stellt Flix einen sicheren Ort für kollaboratives Data Sharing zur Verfügung. So kann jedes Team auf Datenprodukte zugreifen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.
On-Demand-Datenprodukte und neue, detailliertere Einblicke
Heute hat Flix zur Unterstützung seiner Data-Mesh-Architektur den Snowflake Internal Marketplace eingeführt – einen sicheren, zentralen Ort, an dem alle im Unternehmen vertrauenswürdige Datenprodukte finden, teilen und nutzen können.
Mit Snowflake kann Flix jetzt einsatzbereite Datenprodukte ganz einfach unmittelbar mit den zuständigen internen Teams teilen, sodass diese für Marketingkampagnen, Betriebsabläufe und Serviceinteraktionen mit der Kundschaft genutzt werden können. Zudem lassen sich Daten kombinieren, die zuvor isoliert waren – und so ganz neue Erkenntnisse gewinnen.
„Flix bietet Dienstleistungen in drei Kategorien an: Services vor, während und nach der Reise“, so Rissmann. „Diese wurden früher getrennt behandelt. Doch sobald Marketinginformationen, Reisedaten und das Feedback der Kundschaft miteinander kombiniert werden, tauchen plötzlich überall Verbindungen auf. Diese können für uns sehr aufschlussreich darüber sein, wie wir unser Dienstleistungsangebot für die Kundschaft verbessern können.“
Früher war das schlicht unmöglich. Heute sind kombinierte Datenquellen mit all ihren Vorteilen aus der Analytics-Engine des Unternehmens nicht mehr wegzudenken. Die eingesetzten Datenprodukte dienen unter anderem der Routen- und Bedarfsplanung sowie der Verbesserung interner Workflows.
„Das ist nur mit einer Datenplattform wie Snowflake möglich“, fährt Rissmann fort. „Das Data Mesh hilft bei der Organisation der Daten. Listings im Internal Marketplace machen die Datenprodukte nutzbar. Und wenn man Datenprodukte aus verschiedenen Phasen miteinander verbinden und anschließend die Ergebnisse in eine Visualisierungsebene wie Power BI einfügen kann, kommen ganz neue Erkenntnisse zum Vorschein.“
„Snowflake ermöglicht uns einen dezentralen Datenansatz, der auf einer zentralen Datenplattform basiert. Es ist ein offenes Ökosystem, sodass wir die Erfassungs-, Analytics- und Visualisierungstools unserer Wahl nutzen können – und dabei gleichzeitig die erforderlichen Standards einhalten.“
Jakob Rissmann, Flix
Nahtlose Skalierbarkeit, minimaler Verwaltungsaufwand, geringere Kosten
Einer der wichtigsten Vorteile von Snowflake besteht darin, dass Flix nun Ressourcen nach Bedarf skalieren kann. Früher dauerten Upgrades der physischen Infrastruktur Monate. Mit Snowflake hingegen kann das Unternehmen Rechen- und Speicherressourcen sofort erweitern oder reduzieren und so Schwankungen im Reiseaufkommen Rechnung tragen.
„Wenn der deutsche Bahnbetrieb oder andere Mobilitätsdienste streiken, können wir die hohe Nachfrage in Sekundenschnelle bedienen“, so Rissmann. „Dann müssen wir sofort skalieren – und bei Data Analytics ist das nur mit einer Cloudplattform wie Snowflake möglich.“
Die sofortige Skalierbarkeit von Snowflake ermöglicht Flix nicht nur, besser auf die Kundschaft einzugehen, sondern auch die Arbeit der Datenteams umzugestalten. Der Aufwand für Verwaltung, Pflege und Upgrade der physischen Infrastruktur entfällt. Somit braucht es beispielsweise keine Datenbankadministrator:innen mehr. So können die Fachkräfte, die zuvor damit beschäftigt waren, den Betrieb am Laufen zu halten, mit lohnenswerteren Tätigkeiten betraut werden. Das war einer der vielen Faktoren, die zu einer Einsparung der Initialkosten von bis zu 30 % im Vergleich zur vorherigen Analytics-Plattform führten.
„Wir waren in Datensilos gefangen. Doch mit Snowflake als zentraler Plattform und dem Internal Marketplace fangen die Teams nun an, zusammenzuarbeiten und Daten nahtloser zu teilen.“
Jakob Rissmann, Flix
Für eine Zukunft des datengestützten Reisens
Mit einer einzigen Plattform, die einfachen Zugriff auf Daten ermöglicht, können Flix-Teams neue Arbeitsweisen erkunden und brandaktuelle KI- und ML-Funktionen in ihre Workflows integrieren.
„Wir haben immer mehr Anwendungsfälle für KI", so Rissmann. „Dafür nutzen wir viele verschiedene Technologien und setzen dabei immer häufiger auf Snowflake."
Beispielsweise nutzt das Unternehmen KI, um Nachrichten von der Kundschaft, die über verschiedene Kontaktkanäle eingehen, zu analysieren. Die KI-Lösung hilft dann bei der Kategorisierung der Anfragen. So können die Kundenserviceteams ihre Interaktionen optimieren und die Kund:innen jeweils dem zuständigen Support zuordnen.
Flix evaluiert auch den Einsatz von Snowflake CoWork. Damit können Nutzende Daten in natürlicher Sprache abfragen. Demnach können Nutzende ohne Vorkenntnisse in SQL problemlos auf Datenprodukte zugreifen und diese analysieren sowie Trends und Zusammenhänge durch Visualisierungen erkennen. Diese Funktion könnte den Weg zu einer echten Datendemokratisierung im gesamten Unternehmen ebnen.
So geht die Reise für Flix weiter
Die Snowflake AI Data Cloud hat sich bei Flix großer Beliebtheit erfreut. Die Kombination aus fortschrittlichen Funktionen und intuitiven Oberflächen verschafft dem Unternehmen wertvolle Einblicke in seine Daten.
„Oft ebbt die anfängliche Begeisterung bei Einführung eines neuen Tools ab, sobald es im Einsatz sichtlich an seine Grenzen stößt“, so Rissmann. „Nicht so bei Snowflake. Man merkt, dass es ein Tool ist, das von Engineers für Engineers entwickelt wurde: Es wird um die Funktionen ergänzt, die wir brauchen, unser Feedback und unsere Anregungen werden ernsthaft berücksichtigt.“
Dieses Feedback kann Flix in regelmäßigen Calls mit Snowflake anbringen, in denen auch neue Entwicklungen auf der Plattform kommuniziert werden. Das Unternehmen plant bereits die Einführung mehrerer kommender Snowflake-Funktionen (einschließlich potenzieller Anwendungsfälle für Datenstreaming) und beabsichtigt, das Potenzial der KI weiter auszuloten.
Nicht zuletzt hat Flix mit Snowflake Fachleute aus Finanz-, Betriebs-, Marketing- und anderen wichtigen Bereichen die Verantwortung für die eigenen Daten übertragen, sodass die Teams selbstständiger arbeiten, schneller vorankommen und bessere Entscheidungen treffen können. Damit hat sich das Unternehmen auf den Weg gemacht, seine Datennutzung zu transformieren. Und auf die bereits sichtbaren Erfolge werden viele weitere spannende Etappen folgen.
„Snowflake unterstützt Menschen bei ihrer Karriere im Datenbereich. Wir schätzen es sehr, dass die Plattform genau die Funktionen bietet, nach denen Nutzer:innen suchen. Ob es um die grundlegenden Bedürfnisse von Junior-Analyst:innen oder die komplexen Anforderungen von Senior Data Engineers geht – Snowflake hilft unseren verschiedenen Datenrollen dabei, sich weiterzuentwickeln.“