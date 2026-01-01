Flix beseitigt Datensilos mit Snowflake-gestützter Data-Mesh-Architektur

Beim Reisen gilt oft: Der Weg ist das Ziel. Das führende Reisetechnologieunternehmen Flix weiß das nur zu gut – überzeugt es doch seit über zehn Jahren mit einem beeindruckenden Angebot an Bus- und Bahnreisen in über 40 Ländern auf vier Kontinenten. Was Flix auch weiß: Wenn es darum geht, Reisenden das richtige Fortbewegungsmittel vorzuschlagen, sind Daten der Schlüssel zum Erfolg.

So überrascht es nicht, dass Daten für die Dienstleistungen des Unternehmens in allen Bereichen eine Rolle spielen: sei es für den Betrieb der Kunden-App oder für interne Abläufe wie Marketing, Vertrieb, Routenplanung und Preisgestaltung.

„Flix ist datengestützt – und das ist mehr als nur eine leere Phrase“, so Jakob Rissmann, Principal Product Owner von FlixMobility Tech bei Flix. „Daten fließen bei uns in nahezu jede interne Entscheidung ein. Und dazu benötigen wir eine anwendungsfreundliche Self-Service-Analytics-Plattform.“

Durch das Wachstum des Unternehmens hat sich sein Datenbedarf im Laufe der vergangenen zehn Jahre drastisch verändert. Was mit einer Handvoll Bussen und nur wenigen Reisenden begann, entwickelte sich zu einem umfangreichen Angebot aus zwei Verkehrsträgern, das von mehreren Millionen Kund:innen genutzt wird. Die ursprüngliche lokale Dateninfrastruktur wurde der Nachfrage nicht mehr gerecht. Die Aufgabe, physisch mehr Server und Festplatten hinzuzufügen, war schlicht nicht mehr tragbar. Doch das war nicht das einzige Problem. Das Datenteam des Unternehmens wurde von Anfragen aus verschiedenen Abteilungen überschwemmt, und da es mit Daten aus isolierten Quellen arbeitete, ließen die Ergebnisse oft auf sich warten.

Um diese Probleme zu lösen, wollte Flix in die Cloud migrieren, um sofortige Skalierbarkeit zu erreichen, die Preise an der Nutzung auszurichten und Daten nahtlos teilen zu können. Ziel war es, eine Data-Mesh-Architektur mit folgenden Vorteilen zu entwickeln: standortübergreifendes Dateneigentum, Self-Service und zuverlässigere Daten. Dafür bildete die Snowflake AI Data Cloud die Grundlage.