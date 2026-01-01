IMCD beschleunigt KI-Innovation und verbessert Kundenerfahrung mit starker Datengrundlage

Nachdem die Grundlage vorhanden war, konnte IMCD in kürzester Zeit neue KI-Anwendungsfälle entwickeln. Einer dieser Anwendungsfälle war eine GenAI-gestützte Funktion zur Dokumentensuche auf der IMCD-Website und in seinem B2B-Portal. Dank Snowflake Cortex Search, das hybride Suchen ermöglicht, können IMCD-Teams und -Kunden heute vollständige semantische Suchen in sämtlichen Chemikaliendokumenten des Unternehmens durchführen – so können sie blitzschnell ermitteln, welche Produkte sie brauchen. Das sorgt nicht nur für eine nahtlosere Customer Journey, sondern verbessert auch die Produktfindung und schafft zusätzliche Upselling-Möglichkeiten.

Die Daten- und KI-Funktionen von Snowflake unterstützen außerdem den IMCD SalesAssistant, ein Sales-Enablement-Tool, mit dem IMCD-Teams schnell relevante Produkte finden können. Das Tool nutzt die umfassenden Daten aus den IMCD-Chemikaliendokumenten, um eine komplexe Empfehlungs-Engine bereitzustellen: Sie kann ermitteln, ob Chemikalien oder Inhaltsstoffe in verschiedenen Situationen verwendet werden können – beispielsweise in einem Medikament oder auch als Geschmacksstoff für Lebensmittel – oder ob sie sich mit anderen Produkten kombinieren lassen, um gänzlich andere Anwendungen zu unterstützen. Auch dieser Anwendungsfall eröffnet neue Up- und Cross-Selling-Möglichkeiten, die potenziell den Umsatz und den Customer Lifetime Value steigern können.

Darüber hinaus nutzt IMCD die KI-Funktionen von Cortex Search, um schnell und präzise Zehntausende von Produktbeschreibungen in seinem gesamten Portfolio zu verbessern, damit sie optimal durchsucht werden können. Mit den Daten von Snowflake kann IMCD gewährleisten, dass seine KI-Modelle nicht halluzinieren, sondern stets hochwertige Produktbeschreibungen generieren. Hierdurch konnte das Unternehmen zahllose Personalstunden einsparen, da all diese Zusammenfassungen nicht mehr wie früher manuell umgeschrieben werden müssen. „Mit der AI Data Cloud sind wir heute in der Lage, unstrukturierte Daten aus unseren Dokumenten zu extrahieren. So können wir unsere KI-Modelle auf vertrauenswürdigen Daten basieren, um zu gewährleisten, dass ihre Ausgaben korrekt sind und die Produktsuche auch wirklich erleichtern“, so Koning.

IMCD hat eine KI-gestützte Lösung entwickelt, um seine Stammdaten zu strukturieren und Auftragsdaten für die automatisierte Auftragserstellung im ERP-System vorzubereiten. Zwar ist der Workflow stark automatisiert, doch jeder Auftrag wird weiterhin von einem Menschen geprüft und validiert, bevor er ins ERP-System aufgenommen wird, um die Genauigkeit der Daten zu gewährleisten. Snowflake Document AI unterstützt diese intelligenten Prozesse, indem die Lösung eine zuverlässige Datengrundlage mit den nötigen KI-Funktionen bereitstellt. Nachdem diese Funktion mittlerweile fertig entwickelt wurde, will das IMCD-Team sie künftig skalieren.