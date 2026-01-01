CUSTOMER STORIES
IMCD beschleunigt KI-Innovation und verbessert Kundenerfahrung mit starker Datengrundlage
IMCD setzt auf Snowflake, um den Betrieb zu optimieren und neue Geschäftschancen aufzudecken.
WICHTIGE ERGEBNISSE:
1
zentraler globaler Data Lake für schnellere Innovationen
8
KI-Anwendungsfälle in nur einem Jahr entwickelt
BrancheFertigung
StandortRotterdam, Niederlande
IMCD entwickelt eine leistungsstarke Datenplattform für KI-Innovation
Mit seinen globalen Partnerschaften und seinem umfassenden Marktwissen unterstützt IMCD Kundenunternehmen bei der komplexen Auswahl von Chemikalien und der Entwicklung innovativer Lösungen. Das Unternehmen arbeitet mit etwa 3.000 Chemikalienlieferanten zusammen, um Kunden in verschiedensten Branchen einen Katalog mit 52.000 Produkten anzubieten.
In einem Geschäftsfeld, in dem es darum geht, technische Expertise, Compliance-Beratung und Marktwissen bereitzustellen, ist es entscheidend, sich für jeden Kunden die nötige Zeit zu nehmen – und IMCD weiß das. Doch als das Unternehmen durch verschiedene Fusionen und Übernahmen wuchs, wurde sein Data Stack irgendwann einfach zu komplex.
Um seine Dateninfrastruktur zu vereinfachen und eine Plattform einzurichten, die künftige Innovationen unterstützen konnte, setzte IMCD auf die Snowflake AI Data Cloud. Und nachdem das Unternehmen über die letzten Jahre eine starke Grundlage für Dateninnovationen aufgebaut hat, konnte es in nur einem Jahr acht neue KI-Anwendungsfälle umsetzen. Hierdurch war IMCD in der Lage, die Kundenerfahrung zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und neue Umsatzchancen zu erschließen.
Story-Highlights
- Eine einfachere, optimierte Datenplattform: Mit der AI Data Cloud reduziert IMCD den Verwaltungsaufwand, damit Nutzende weniger Zeit mit der Verwaltung von Infrastruktur und Datenstrukturen verbringen müssen und sich stattdessen stärker auf Kunden konzentrieren können.
Eine leistungsstarke KI-Grundlage: IMCD nutzt heute generative KI (GenAI) mithilfe von Snowflake Cortex Search, um Kundenerfahrungen zu verbessern, indem das Durchsuchen des gesamten Katalogs in natürlicher Sprache ermöglicht wird.
- Einheitliche Data Governance im gesamten Unternehmen: Dank eines übergreifenden, einheitlichen und skalierbaren Datenökosystems kann IMCD die Data Governance und Datenqualität gewährleisten – selbst nach neuen Fusionen und Übernahmen.
Optimale Kundenerfahrung dank umfassender Daten
IMCD arbeitet mit Tausenden von Lieferanten in der gesamten Spezialchemiebranche zusammen und muss entsprechend riesige Mengen vielfältiger Daten verwalten. Und auch wenn viele seiner Betriebsdaten – beispielsweise aus Auftragsmanagement, Finanzen und Logistik – in strukturierten Formaten gespeichert sind, arbeitet das Unternehmen auch mit äußerst komplexen technischen und behördlichen Dokumenten. Diese Dokumente enthalten oft eine Mischung aus unstrukturierten Informationen, beispielsweise Text, Tabellen und Diagramme. Solche Inhalte bringen erhebliche Herausforderungen hinsichtlich Konsistenz, Analyse und Erkenntnisgewinnung mit sich.
„Angesichts unserer zahlreichen technischen Dokumente haben wir ständig mit unterschiedlichen Formaten, Sprachen oder auch Detailgraden zu tun“, so Jip Koning, Group Product Owner für Daten, Analytics und KI der IMCD Group. „Unser Ziel besteht darin, schnell und zuverlässig Erkenntnisse aus diesen Informationen zu erhalten, um intelligentere Entscheidungen zu treffen.“
Zusätzlich zu alldem wächst IMCD weiterhin jedes Jahr durch zahlreiche Fusionen und Übernahmen. Und dieser Prozess bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich – insbesondere wenn es darum geht, neue Unternehmen schnell zu integrieren, und zwar auf streng kontrollierte, automatisierte Weise.
Doch dank neuer Fortschritte im Bereich KI und einer neuen Plattform, die diese Fortschritte unterstützen kann, ist IMCD heute in der Lage, seinen Teams und Kunden bestmögliche Produktinformationen bereitzustellen.
Eine mehrjährige Reise zu einer fundierten, verlässlichen KI-Grundlage
Nachdem IMCD ein globales ERP-System und eine globale, einheitliche Plattform für Kundeninteraktionen eingerichtet hatte, wollte das Team auch einen zentralen Data Lake aufbauen, um unternehmensweit einheitlichen Zugang zu Daten und Analytics zu bieten. Doch der Betrieb des Unternehmens erstreckt sich über mehrere Regionen und Teams, die jeweils unterschiedliche Tools und Plattformen verwenden. Deshalb bestand das Ziel darin, eine zentrale, skalierbare Umgebung einzurichten, in der Nutzende ganz einfach mit Daten aus verschiedenen Systemen arbeiten können, beispielsweise aus Salesforce.
„Wir hatten bereits große Fortschritte gemacht, indem wir unsere Umgebung auf ein globales ERP- und CRM-System umgestellt haben“, erklärt Koning. „Der nächste logische Schritt bestand darin, auch einen globalen Data Lake einzurichten. Nach einer gründlichen Bewertung verschiedener Lösungen sind wir am Ende zu dem Schluss gekommen, dass Snowflake die richtige Plattform ist, um alles zusammenzuführen.“
Der Chemikalienhändler implementierte Snowflake zum ersten Mal 2020 und nahm sich die nötige Zeit, um die Snowflake AI Data Cloud sorgfältig in Tools wie Salesforce, Syndigo, Hyland, Tableau und OneStream zu integrieren. Mit diesem schrittweisen Ansatz konnte IMCD eine starke Datengrundlage aufbauen, um seine Datenherausforderungen zu meistern – und um sich die neuesten KI-Innovationen zunutze zu machen.
Wir haben uns die Zeit genommen, sicherzustellen, dass unsere Grundlage offen, sicher, kontrolliert und leicht mit neuen Tools integrierbar ist. Snowflake hat uns während des gesamten Prozesses unterstützt und uns dazu angeregt, über neue Verbesserungsmöglichkeiten nachzudenken.“
Jip Koning
Große Erfolge dank schneller KI-Entwicklung
Nachdem die Grundlage vorhanden war, konnte IMCD in kürzester Zeit neue KI-Anwendungsfälle entwickeln. Einer dieser Anwendungsfälle war eine GenAI-gestützte Funktion zur Dokumentensuche auf der IMCD-Website und in seinem B2B-Portal. Dank Snowflake Cortex Search, das hybride Suchen ermöglicht, können IMCD-Teams und -Kunden heute vollständige semantische Suchen in sämtlichen Chemikaliendokumenten des Unternehmens durchführen – so können sie blitzschnell ermitteln, welche Produkte sie brauchen. Das sorgt nicht nur für eine nahtlosere Customer Journey, sondern verbessert auch die Produktfindung und schafft zusätzliche Upselling-Möglichkeiten.
Die Daten- und KI-Funktionen von Snowflake unterstützen außerdem den IMCD SalesAssistant, ein Sales-Enablement-Tool, mit dem IMCD-Teams schnell relevante Produkte finden können. Das Tool nutzt die umfassenden Daten aus den IMCD-Chemikaliendokumenten, um eine komplexe Empfehlungs-Engine bereitzustellen: Sie kann ermitteln, ob Chemikalien oder Inhaltsstoffe in verschiedenen Situationen verwendet werden können – beispielsweise in einem Medikament oder auch als Geschmacksstoff für Lebensmittel – oder ob sie sich mit anderen Produkten kombinieren lassen, um gänzlich andere Anwendungen zu unterstützen. Auch dieser Anwendungsfall eröffnet neue Up- und Cross-Selling-Möglichkeiten, die potenziell den Umsatz und den Customer Lifetime Value steigern können.
Darüber hinaus nutzt IMCD die KI-Funktionen von Cortex Search, um schnell und präzise Zehntausende von Produktbeschreibungen in seinem gesamten Portfolio zu verbessern, damit sie optimal durchsucht werden können. Mit den Daten von Snowflake kann IMCD gewährleisten, dass seine KI-Modelle nicht halluzinieren, sondern stets hochwertige Produktbeschreibungen generieren. Hierdurch konnte das Unternehmen zahllose Personalstunden einsparen, da all diese Zusammenfassungen nicht mehr wie früher manuell umgeschrieben werden müssen. „Mit der AI Data Cloud sind wir heute in der Lage, unstrukturierte Daten aus unseren Dokumenten zu extrahieren. So können wir unsere KI-Modelle auf vertrauenswürdigen Daten basieren, um zu gewährleisten, dass ihre Ausgaben korrekt sind und die Produktsuche auch wirklich erleichtern“, so Koning.
IMCD hat eine KI-gestützte Lösung entwickelt, um seine Stammdaten zu strukturieren und Auftragsdaten für die automatisierte Auftragserstellung im ERP-System vorzubereiten. Zwar ist der Workflow stark automatisiert, doch jeder Auftrag wird weiterhin von einem Menschen geprüft und validiert, bevor er ins ERP-System aufgenommen wird, um die Genauigkeit der Daten zu gewährleisten. Snowflake Document AI unterstützt diese intelligenten Prozesse, indem die Lösung eine zuverlässige Datengrundlage mit den nötigen KI-Funktionen bereitstellt. Nachdem diese Funktion mittlerweile fertig entwickelt wurde, will das IMCD-Team sie künftig skalieren.
Wir nutzen die gesamte Palette der Cortex-Funktionen, wodurch es uns möglich war, so schnell Innovationen hervorzubringen.“
Jip Koning
Operative und geschäftliche Exzellenz dank der AI Data Cloud
Mit einer starken Datengrundlage und einer neuen Suite von KI-Tools konnte IMCD wichtige Prozesse optimieren, neue Innovationen umsetzen und Kundenerfahrungen noch weiter verbessern.
Dank seiner KI-Anwendungsfälle kann das Unternehmen routinemäßige Daten- und Verwaltungsprozesse automatisieren, um die Bearbeitung im gesamten Unternehmen zu beschleunigen. Und mit der Zeit, die Teams durch den Wegfall manueller Aufgaben sparen, können sie sich besser um Kunden und Lieferanten kümmern.
Die KI-Suche und die Verwendung des SalesAssistant von IMCD helfen dabei, Kunden mit neuen Produkten in Kontakt zu bringen. So entstehen neue Upselling-Möglichkeiten, Kunden sind zufriedener und es wird viel Zeit gespart, da man nicht mehr manuell Produktbroschüren und Dokumentation durchsuchen muss.
Dank Snowflake konnte IMCD all diese Vorteile schnell und auf sichere Weise erzielen. „Unser Innovationstempo hat deutlich zugenommen“, freut sich Koning. „Wir haben die nötigen Daten und können denjenigen, die Einblicke brauchen, schnell die nötigen Analytics bereitstellen. Und mit den Disaster-Recovery- und Time-Travel-Funktionen von Snowflake sind wir stets auf der sicheren Seite – selbst wenn wir mal zu schnell vorgehen.“
Die nächsten Ziele für KI und Automatisierung
Nachdem IMCD so viele neue Anwendungsfälle rund um KI und Automatisierung umgesetzt hat, will sein Datenteam diese Anwendungsfälle nun hochskalieren, aber auch neue KI-Chancen untersuchen. Ein Schwerpunkt liegt hierbei darauf, schnell Technologien wie dialogorientierte KI einzusetzen, um Kunden bei der Entwicklung neuer Formulierungen zu unterstützen – und zwar über interaktivere, intelligente Erfahrungen, die sie schnell zu den richtigen Lösungen führen.
Koning und sein Team wollen außerdem Agentic AI einführen, um Prozesse in der gesamten IMCD-Umgebung weiter zu automatisieren. Diese Agents können beispielsweise schnell und automatisch Dokumentabfragen, Anfragen zu Kundenaufträgen oder auch Produktfragen zu Technik oder Compliance beantworten – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mit AI Agents die Effizienz zu steigern.
„Das Team von Snowflake hat uns konsequent dabei unterstützt, unsere Plattform zu verbessern und sie optimal zu nutzen“, so Koning. „Wir erhalten so viel Support von Snowflake, dass es sich auf jeden Fall um eine gemeinsame Erfolgsgeschichte handelt. Und deshalb setzen wir weiterhin voll und ganz auf Snowflake.“