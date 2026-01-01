IONOS maximiert Umsatz und Kundenbindung durch eine ganzheitliche 360-Grad-Kundensicht

Zu wissen, was Kund:innen brauchen und wollen, ist entscheidend, um ihnen die Erfahrungen zu bieten, die letztlich Markentreue und Umsatz steigern. Deshalb hat es für IONOS Priorität, Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen und ihre Customer Journeys zu verstehen. Doch bei seiner Analytik verließ sich das Unternehmen ursprünglich auf separate, isolierte Datasets, was es unmöglich machte, umfassende Einblicke in das Verhalten und die Bedürfnisse der Kundschaft zu gewinnen.

„Unsere verschiedenen Marken hatten Datensilos, die jeweils auf Abteilungen wie Kundenservice, Vertrieb und Finanzen verteilt waren“, erklärt Thomas Krug, Senior Manager of Group Data Management and Applications bei IONOS. „Unser Plan war es, diese Daten zusammenzuführen, um möglichst detaillierte Einblicke in Kundenaktivitäten zu erhalten.“

Um die Grundlage für Geschäftsanalysen und operatives Reporting zu schaffen, musste IONOS zunächst eine fragmentierte Dateninfrastruktur ersetzen, in der verschiedene Datensilos über das gesamte Unternehmen verteilt waren. Mit Snowflake hat der Konzern über 150 Datenquellen all seiner Marken auf einer zentralen Plattform konsolidiert. Das Ergebnis ist eine 360-Grad-Sicht auf Kund:innen, Verträge und Domains.

Die Konsolidierung der Daten war jedoch nur die halbe Miete: Damit IONOS den maximalen Nutzen aus diesen Daten ziehen kann, müssen sie schnell und zentral bereitgestellt werden.

„Angefangen haben wir mit einem klassischen ETL-Ansatz, bei dem wir einmal täglich große Datenmengen an Snowflake übertragen haben“, so Krug. „Doch um schneller auf Kundenanforderungen zu reagieren, brauchten wir mehr ereignisbasierte Daten, die in Echtzeit erfasst werden müssen.“

Hierzu nutzt IONOS Snowflake Snowpipe Streaming, um kontinuierlich Daten mit niedriger Latenz direkt in Snowflake zu laden und nahezu in Echtzeit Einblicke in die Nutzeraktivität zu gewinnen. Das Unternehmen nutzt außerdem Dynamic Tables, um die Datenumwandlung und das Pipeline-Management zu vereinfachen und so mit minimalem technischem Aufwand schneller Einblicke zu gewinnen.

„Die Einrichtung einer Dynamic Table dauert nur wenige Minuten. Mit einem anderen Ansatz würde das Ganze Stunden dauern“, so Laurent Beck, Manager of Data Engineering bei IONOS. „Außerdem sparen wir so einen großen Teil der Wartungszeit, sodass sich unsere Engineers auf technisch anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren können, anstatt sich nur darum zu kümmern, dass alles läuft.“