Scania utilise le data mesh et le Data Cloud Snowflake pour favoriser le transport durable

Scania est à l’avant‑garde du secteur des transports, notamment dans les domaines des véhicules autonomes, de la conduite connectée et de l’électrification. Découvrez pourquoi Tomas Dersjö, Head of Data and Information Management de Scania, utilise le data mesh et fait appel à Snowflake dans cette optique.
Fabricant international de camions, d’autocars et de moteurs industriels, Scania propose une vaste gamme de services connexes pour permettre à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier.
L’entreprise s’engage dans une démarche de transition vers des solutions de transport plus durables et respectueuses de l’environnement, et répondant aux besoins des utilisateurs ainsi que de la société dans tout l’écosystème des transports. Ce n’est donc pas un hasard si elle a remporté le prix Green Truck Award, ce pour la sixième année consécutive.
En effet, l’entreprise aide déjà les sociétés à la recherche de solutions autonomes pour l’exploitation minière à adopter des véhicules électriques, en testant des camions miniers autonomes, qui augmenteront leur productivité et réduiront les émissions de carbone. Elle fait également partie de plusieurs consortiums dédiés aux routes électrifiées, qui étudient la possibilité d’utiliser des caténaires pour alimenter les camions électriques sur le réseau autoroutier européen.
Cependant, la réalisation de ces projets innovants exige plus que de la détermination et de l’expertise : elle nécessite des données en nombre et de qualité. C’est pourquoi Tomas Dersjö, Head of Data and Information Management chez Scania, s’intéresse à l’intégration des données dans les activités de l’entreprise, notamment à la manière d’en extraire un maximum de valeur pour offrir à ses clients des solutions plus efficaces et plus durables.
Le data mesh : la solution parfaite pour les activités de Scania
Scania a estimé que le data mesh correspondait parfaitement à son modèle d’entreprise, car il permet une appropriation des données décentralisée et axée sur les domaines. « Ce concept, ainsi que la manière dont il doit être mis en œuvre et exploité, est très similaire à l’approche qui a toujours fait notre succès : la modularité », explique Tomas Dersjö.
Forte de son approche modulaire, Scania peut créer des solutions matérielles et de services personnalisées adaptées à chaque client, que ce dernier ait besoin de traverser des régions montagneuses ou d’entreprendre des trajets plus longs, en sélectionnant les composants idoines pour créer la solution la plus rentable.
« À l’avenir, nous disposerons également de domaines de données », souligne Tomas Dersjö. « Je pense que la connectivité sera l’un des domaines les plus importants, si ce n’est le plus important. Pour en augmenter l’attrait, nous devrons développer certains services, basés sur les données, et en particulier sur les données opérationnelles des véhicules. »
Des données plus stratégiques au service du développement durable et de la collaboration
Scania est une entreprise décentralisée qui adopte une approche plus ouverte du data mesh. Une culture décentralisée implique une liberté de choix. En offrant aux collaborateurs de Scania la possibilité de choisir leur propre plateforme, Snowflake a gagné en popularité dans chaque département de l’entreprise.
Scania utilise également les fonctionnalités de collaboration de Snowflake pour favoriser le travail collaboratif et promouvoir une autre de ses valeurs fondamentales, à savoir la connectivité. Tomas Dersjö explique : « Il nous est déjà arrivé de collaborer avec des partenaires et des clients externes par le biais de Snowflake, par exemple pour la monétisation des données (pour laquelle Snowflake propose des fonctionnalités très intéressantes) et par le biais de la Marketplace Snowflake. »
« Snowflake optimise notre productivité. La plateforme est très efficace et permet d’extraire un maximum de valeur des données. Par exemple, si vous souhaitez électrifier un parc de véhicules thermiques, vous devez connaître tout un faisceau d’informations sur leur fonctionnement. À présent, nous disposons de ces données et pouvons les utiliser pour accompagner nos clients dans leur transition vers un avenir plus électrique. »
Miser sur les réussites pour accélérer l’innovation data‑driven
Ce n’est pas la seule façon dont Scania prévoit d’utiliser les données opérationnelles pour contribuer à un avenir plus durable. En tirant un meilleur parti de ces données, l’entreprise pourra optimiser l’emplacement des stations de recharge et déterminer le nombre minimum de batteries nécessaires dans une infrastructure donnée afin de baisser les coûts autant que possible pour ses clients.
Un petit nombre de départements ont commencé à utiliser Snowflake afin d’optimiser la valeur de leurs données, puis la tendance s’est étendue à l’ensemble des services offerts par Scania. « Les premiers utilisateurs ont ouvert la voie et montré aux autres domaines qu’il était possible d’extraire énormément de valeur des données à l’aide de Snowflake. À présent, beaucoup d’autres domaines suivent le mouvement », explique Tomas Dersjö. « Quand ils peuvent choisir librement, nos domaines ont tendance à opter pour Snowflake, dont ils ont décelé l’énorme potentiel. Je pense que cette dynamique va se poursuivre à l’avenir. »
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