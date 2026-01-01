Scania utilise le data mesh et le Data Cloud Snowflake pour favoriser le transport durable

Scania est à l’avant‑garde du secteur des transports, notamment dans les domaines des véhicules autonomes, de la conduite connectée et de l’électrification. Découvrez pourquoi Tomas Dersjö, Head of Data and Information Management de Scania, utilise le data mesh et fait appel à Snowflake dans cette optique.

Fabricant international de camions, d’autocars et de moteurs industriels, Scania propose une vaste gamme de services connexes pour permettre à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier.

L’entreprise s’engage dans une démarche de transition vers des solutions de transport plus durables et respectueuses de l’environnement, et répondant aux besoins des utilisateurs ainsi que de la société dans tout l’écosystème des transports. Ce n’est donc pas un hasard si elle a remporté le prix Green Truck Award, ce pour la sixième année consécutive.

En effet, l’entreprise aide déjà les sociétés à la recherche de solutions autonomes pour l’exploitation minière à adopter des véhicules électriques, en testant des camions miniers autonomes, qui augmenteront leur productivité et réduiront les émissions de carbone. Elle fait également partie de plusieurs consortiums dédiés aux routes électrifiées, qui étudient la possibilité d’utiliser des caténaires pour alimenter les camions électriques sur le réseau autoroutier européen.

Cependant, la réalisation de ces projets innovants exige plus que de la détermination et de l’expertise : elle nécessite des données en nombre et de qualité. C’est pourquoi Tomas Dersjö, Head of Data and Information Management chez Scania, s’intéresse à l’intégration des données dans les activités de l’entreprise, notamment à la manière d’en extraire un maximum de valeur pour offrir à ses clients des solutions plus efficaces et plus durables.