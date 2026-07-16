Snowflake und ICF: Den Wert von Daten für den öffentlichen Sektor erschließen

Staatliche Gesundheitsprogramme basieren auf Daten. Viele Unternehmen verlassen sich jedoch weiterhin auf Altlast-Systeme, die teuer sind und Entscheidungen in Echtzeit behindern.
Als ein großes staatliches Gesundheitsprogramm mit betrieblichen Engpässen, den steigenden Kosten seiner Altlast-Plattform und einer mangelnden Abstimmung mit der Datenstrategie der übergeordneten Behörde konfrontiert war, musste eine Veränderung her. Die Herausforderung bestand darin, dass das Unternehmen sicherstellen musste, dass die Geschäftsfunktionen und der Betrieb während der Umstellung weiterliefen. Daher wandte es sich an ICF und Snowflake, um seine Datengrundlage effektiv zu modernisieren.
Für diese Organisation im Gesundheitswesen haben ICF und Snowflake eine skalierbare, sichere und Cloud-native Datenumgebung bereitgestellt. Diese Umstellung trug dazu bei, die ETL-Verarbeitungszeit um mehr als 75 % zu reduzieren, die monatlichen Kosten für die Datenplattform um 80 % zu senken und das Team besser dafür aufzustellen, fortschrittliche Analytics zu nutzen, einschließlich der Verwendung KI-gestützter Erkenntnisse.*
Die Herausforderung meistern: Altlast-Datensysteme verlangsamen die Zielerreichung
Die Programmverantwortlichen in diesem staatlichen Gesundheitsunternehmen standen unter zunehmendem Druck, zeitnahe Erkenntnisse zu liefern und gleichzeitig Sicherheits- und Compliance-Standards einzuhalten sowie die Kosten zu kontrollieren.
Vor dem Wechsel zu ICF und Snowflake nutzte das Programm eine Replik des integrierten Daten-Repositorys der übergeordneten Behörde als Datenarchitektur. Dies führte zu Problemen, darunter langwierige ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load), die den Zugriff auf Erkenntnisse verzögerten, sowie doppelte Datenpipelines, die unnötige Komplexität und betriebliche Risiken verursachten. Die übergeordnete Behörde hatte sich zudem bereits auf Snowflake standardisiert, sodass dieses Programm nicht mit der Gesamtstrategie des Unternehmens übereinstimmte.
Die Lösung: Partnergeführte Datenmodernisierung mit Snowflake
Das Unternehmen musste modernisieren, um Risiken zu reduzieren und sich an die umfassendere Datenstrategie des Gesamtunternehmens anzupassen – und das alles ohne Unterbrechung des geschäftskritischen Reportings. Zu diesem Zweck arbeitete ICF mit den Programm-Stakeholdern zusammen, um eine phasenweise Migration ohne Ausfallzeiten von Redshift zu Snowflake zu entwickeln und das Programm an die Strategie der übergeordneten Behörde anzupassen.
Zu den Schlüsselelementen der Lösung gehörten der direkte Zugriff auf Unternehmensdaten in Snowflake, Snowflake-native Sicherheit und rollenbasierte Zugriffskontrollen zur Erfüllung staatlicher Compliance-Anforderungen, Data Sharing auf Unternehmensebene zur Unterstützung der Collaboration zwischen Behörden sowie eine KI-fähige Datenplattform zur Unterstützung von fortschrittlicher Analytics und Automatisierung.
Durch die Nutzung der Architektur von Snowflake und der Expertise von ICF bei der Bereitstellung von Datenlösungen in stark regulierten staatlichen Umgebungen unterstützte das Team die Datenintegrität, Performance und Nutzerkontinuität während der gesamten Migration.
Die Ergebnisse: Schnellere Erkenntnisse, geringere Kosten, stärkere Ausrichtung
Mit einer modernisierten Datengrundlage in Snowflake hat das Unternehmen nun schnelleren Zugriff auf vertrauenswürdige Daten. Dies unterstützt bessere und zeitnahere Entscheidungen, die sich direkt auf die Ergebnisse im öffentlichen Gesundheitswesen auswirken.
Zu den erzielten Erfolgen gehören:
- Die ETL-Verarbeitungszeit sank von über 12 Stunden auf etwa drei Stunden
- Die monatlichen Kosten für die Datenplattform sanken von ca. 30.000 USD auf ca. 6.000 USD, was einer Ausgabenreduzierung von rund 80 % entspricht
- Endnutzer:innen erlebten während der Migration keine Unterbrechung der Reporting-Workflows
- Snowflake-native Kontrollen verbesserten Sicherheit und Compliance
Aufbau einer KI- und datengestützten Zukunft
Über die Performance-Verbesserungen hinaus legte diese Modernisierung den Grundstein für die nächste Innovationsphase. Da ETL-Engpässe reduziert wurden und Unternehmensdaten leicht verfügbar sind, ist das Programm nun besser aufgestellt, um fortschrittliche Analytics, maschinelles Lernen und KI-gesteuerte Funktionen auf einer vertrauenswürdigen Datenplattform für kontrollierte Daten einzuführen.
Für staatliche Gesundheitsunternehmen zeigt dieser Wandel, wie eine partnergeführte, Cloud-native Datenmodernisierung echten Mehrwert und die Einführung KI-gestützter Lösungen ermöglichen kann.
Partnerschaft für bessere Ergebnisse
ICF und Snowflake arbeiten zusammen, um Unternehmen dabei zu helfen, mit Zuversicht zu modernisieren. Durch die Kombination der Snowflake AI Data Cloud mit der Fach- und Bereitstellungsexpertise von ICF können Kunden schneller agieren, Risiken reduzieren und Daten in aussagekräftige Ergebnisse verwandeln.
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*Die Ergebnisse basieren auf der Produktionsumgebung eines Kunden; die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.