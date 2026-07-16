Snowflake und ICF: Den Wert von Daten für den öffentlichen Sektor erschließen

Die Herausforderung meistern: Altlast-Datensysteme verlangsamen die Zielerreichung

Die Programmverantwortlichen in diesem staatlichen Gesundheitsunternehmen standen unter zunehmendem Druck, zeitnahe Erkenntnisse zu liefern und gleichzeitig Sicherheits- und Compliance-Standards einzuhalten sowie die Kosten zu kontrollieren.

Vor dem Wechsel zu ICF und Snowflake nutzte das Programm eine Replik des integrierten Daten-Repositorys der übergeordneten Behörde als Datenarchitektur. Dies führte zu Problemen, darunter langwierige ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load), die den Zugriff auf Erkenntnisse verzögerten, sowie doppelte Datenpipelines, die unnötige Komplexität und betriebliche Risiken verursachten. Die übergeordnete Behörde hatte sich zudem bereits auf Snowflake standardisiert, sodass dieses Programm nicht mit der Gesamtstrategie des Unternehmens übereinstimmte.

Die Lösung: Partnergeführte Datenmodernisierung mit Snowflake

Das Unternehmen musste modernisieren, um Risiken zu reduzieren und sich an die umfassendere Datenstrategie des Gesamtunternehmens anzupassen – und das alles ohne Unterbrechung des geschäftskritischen Reportings. Zu diesem Zweck arbeitete ICF mit den Programm-Stakeholdern zusammen, um eine phasenweise Migration ohne Ausfallzeiten von Redshift zu Snowflake zu entwickeln und das Programm an die Strategie der übergeordneten Behörde anzupassen.

Zu den Schlüsselelementen der Lösung gehörten der direkte Zugriff auf Unternehmensdaten in Snowflake, Snowflake-native Sicherheit und rollenbasierte Zugriffskontrollen zur Erfüllung staatlicher Compliance-Anforderungen, Data Sharing auf Unternehmensebene zur Unterstützung der Collaboration zwischen Behörden sowie eine KI-fähige Datenplattform zur Unterstützung von fortschrittlicher Analytics und Automatisierung.

Durch die Nutzung der Architektur von Snowflake und der Expertise von ICF bei der Bereitstellung von Datenlösungen in stark regulierten staatlichen Umgebungen unterstützte das Team die Datenintegrität, Performance und Nutzerkontinuität während der gesamten Migration.

Die Ergebnisse: Schnellere Erkenntnisse, geringere Kosten, stärkere Ausrichtung

Mit einer modernisierten Datengrundlage in Snowflake hat das Unternehmen nun schnelleren Zugriff auf vertrauenswürdige Daten. Dies unterstützt bessere und zeitnahere Entscheidungen, die sich direkt auf die Ergebnisse im öffentlichen Gesundheitswesen auswirken.

Zu den erzielten Erfolgen gehören: