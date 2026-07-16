Snowflake와 ICF: 공공 부문의 데이터 가치 실현

미국 연방 정부 헬스케어 프로그램은 데이터를 기반으로 실행됩니다. 하지만 많은 조직은 여전히 비용 부담이 크고 실시간 의사 결정을 저해하는 레거시 시스템에 의존하고 있습니다.
한 대규모 미국 연방 헬스케어 프로그램은 운영 병목 현상, 레거시 플랫폼 비용 상승, 상위 기관의 데이터 전략과의 불일치에 직면하면서 변화가 필요했습니다. 문제는 전환 기간에도 조직의 업무 기능과 운영을 계속 유지해야 한다는 점이었습니다. 이에 데이터 기반을 효과적으로 현대화하기 위해 ICF와 Snowflake를 선택했습니다.
ICF와 Snowflake는 이 헬스케어 조직에 확장 가능하고 안전한 클라우드 네이티브 데이터 환경을 구축했습니다. 이러한 변화로 ETL 처리 시간이 75% 이상 단축되고 월간 데이터 플랫폼 비용이 80% 절감되었으며 팀은 AI 기반 인사이트 활용을 포함한 고급 분석을 더욱 효과적으로 활용할 수 있게 되었습니다.*
과제 극복: 미션 성과를 늦추는 레거시 데이터 시스템
이 미국 연방 헬스케어 조직의 프로그램 리더들은 보안 및 규정 준수 표준을 유지하고 비용을 통제하면서 시의적절한 인사이트를 제공해야 한다는 압박이 커지고 있었습니다.
ICF와 Snowflake로 전환하기 전, 이 프로그램은 상위 기관의 통합 데이터 리포지토리 복제본을 데이터 아키텍처로 사용하고 있었습니다. 이로 인해 인사이트 액세스를 지연시키는 장시간의 추출, 변환, 적재(ETL) 처리와 불필요한 복잡성 및 운영 리스크를 유발하는 중복 데이터 파이프라인 등 여러 문제가 발생했습니다. 또한 상위 기관은 이미 Snowflake를 표준으로 채택한 상태였기 때문에, 이 프로그램은 조직의 전체 전략과도 맞지 않았습니다.
솔루션: Snowflake와 파트너 주도 데이터 현대화
이 조직은 미션 크리티컬 보고를 중단하지 않으면서 리스크를 줄이고 엔터프라이즈 전반의 데이터 전략에 맞춰 현대화를 추진해야 했습니다. 이를 위해 ICF는 프로그램 이해관계자와 협력해 Redshift에서 Snowflake로 단계적 무중단 마이그레이션을 설계하고, 프로그램을 상위 기관의 전략에 맞춰 정렬했습니다.
솔루션의 핵심 요소에는 Snowflake 내 엔터프라이즈 데이터에 대한 직접 액세스, 미국 연방 정부 규정 준수 요건을 충족하는 Snowflake 네이티브 보안 및 역할 기반 액세스 제어, 기관 간 협업을 지원하는 엔터프라이즈 규모의 데이터 공유, 고급 분석과 자동화를 지원하는 AI 지원 데이터 플랫폼이 포함되었습니다.
Snowflake의 아키텍처와 규제가 엄격한 미국 연방 환경에서 데이터 솔루션을 제공해 온 ICF의 전문성을 활용하여 팀은 마이그레이션 전반에서 데이터 무결성, 성능, 사용자 업무 연속성을 유지했습니다.
결과: 더 빠른 인사이트, 더 낮은 비용, 더 강력한 전략 정렬
Snowflake에서 데이터 기반을 현대화한 이 조직은 이제 신뢰할 수 있는 데이터에 더 빠르게 액세스할 수 있으며 공중보건 성과에 직접적인 영향을 미치는 더 나은 의사결정을 더욱 적시에 내릴 수 있습니다.
실현된 성과는 다음과 같습니다.
- ETL 처리 시간, 12시간 이상에서 약 3시간으로 단축
- 월간 데이터 플랫폼 비용, 약 30,000달러에서 약 6,000달러로 감소 및 지출 약 80% 절감
- 마이그레이션 중에도 최종 사용자의 보고 워크플로우 중단 없음
- Snowflake 네이티브 제어로 보안 및 규정 준수 개선
AI와 데이터 활용에 대비한 미래 구축
성능 개선을 넘어 이번 현대화는 다음 혁신 단계를 위한 기반을 마련했습니다. ETL 병목 현상이 줄고 엔터프라이즈 데이터를 즉시 활용할 수 있게 되면서 이 프로그램은 이제 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 데이터 플랫폼에서 고급 분석, 머신러닝, AI 기반 역량을 도입하기에 더 유리한 여건을 갖추게 되었습니다.
미국 연방 헬스케어 조직에 이번 전환은 파트너 주도의 클라우드 네이티브 데이터 현대화가 어떻게 실질적인 가치를 제공하고 AI 기반 솔루션 도입을 실현할 수 있는지 보여줍니다.
성과를 위한 파트너십
ICF와 Snowflake는 조직이 확신을 가지고 최신화를 추진할 수 있도록 함께 지원합니다. Snowflake의 AI 데이터 클라우드와 ICF의 도메인 전문성 및 제공 경험을 결합하면, 고객은 더 빠르게 움직이고 리스크를 줄이며 데이터를 의미 있는 성과로 전환할 수 있습니다.
ICF와 Snowflake가 데이터 전략을 발전시키는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보세요.
Snowflake 전문가와 파트너가 제공하는 제품 QuickStart, 산업별 사용 사례, 관리 모범 사례, 참조 아키텍처를 살펴보세요.
*한 고객의 프로덕션 환경을 기준으로 산출된 결과이며 실제 성과는 다를 수 있습니다.