Snowflake와 ICF: 공공 부문의 데이터 가치 실현

과제 극복: 미션 성과를 늦추는 레거시 데이터 시스템

이 미국 연방 헬스케어 조직의 프로그램 리더들은 보안 및 규정 준수 표준을 유지하고 비용을 통제하면서 시의적절한 인사이트를 제공해야 한다는 압박이 커지고 있었습니다.

ICF와 Snowflake로 전환하기 전, 이 프로그램은 상위 기관의 통합 데이터 리포지토리 복제본을 데이터 아키텍처로 사용하고 있었습니다. 이로 인해 인사이트 액세스를 지연시키는 장시간의 추출, 변환, 적재(ETL) 처리와 불필요한 복잡성 및 운영 리스크를 유발하는 중복 데이터 파이프라인 등 여러 문제가 발생했습니다. 또한 상위 기관은 이미 Snowflake를 표준으로 채택한 상태였기 때문에, 이 프로그램은 조직의 전체 전략과도 맞지 않았습니다.

솔루션: Snowflake와 파트너 주도 데이터 현대화

이 조직은 미션 크리티컬 보고를 중단하지 않으면서 리스크를 줄이고 엔터프라이즈 전반의 데이터 전략에 맞춰 현대화를 추진해야 했습니다. 이를 위해 ICF는 프로그램 이해관계자와 협력해 Redshift에서 Snowflake로 단계적 무중단 마이그레이션을 설계하고, 프로그램을 상위 기관의 전략에 맞춰 정렬했습니다.

솔루션의 핵심 요소에는 Snowflake 내 엔터프라이즈 데이터에 대한 직접 액세스, 미국 연방 정부 규정 준수 요건을 충족하는 Snowflake 네이티브 보안 및 역할 기반 액세스 제어, 기관 간 협업을 지원하는 엔터프라이즈 규모의 데이터 공유, 고급 분석과 자동화를 지원하는 AI 지원 데이터 플랫폼이 포함되었습니다.

Snowflake의 아키텍처와 규제가 엄격한 미국 연방 환경에서 데이터 솔루션을 제공해 온 ICF의 전문성을 활용하여 팀은 마이그레이션 전반에서 데이터 무결성, 성능, 사용자 업무 연속성을 유지했습니다.

결과: 더 빠른 인사이트, 더 낮은 비용, 더 강력한 전략 정렬

Snowflake에서 데이터 기반을 현대화한 이 조직은 이제 신뢰할 수 있는 데이터에 더 빠르게 액세스할 수 있으며 공중보건 성과에 직접적인 영향을 미치는 더 나은 의사결정을 더욱 적시에 내릴 수 있습니다.

실현된 성과는 다음과 같습니다.