SnowflakeとICF：官公庁・公的機関におけるデータ価値の最大化

課題の克服：ミッションの成果を遅らせるレガシーデータシステム

この連邦医療組織のプログラムリーダーは、セキュリティとコンプライアンスの基準を維持し、コストを管理しながら、タイムリーなインサイトを提供するというプレッシャーの高まりに直面していました。

ICFとSnowflakeへ移行する前、同プログラムは上位機関の統合データリポジトリのレプリカをデータアーキテクチャとして使用していました。これにより、インサイトへのアクセスを遅らせる長時間のETL（抽出、変換、ロード）処理や、不必要な複雑さと運用リスクを生み出す重複したデータパイプラインなどの問題が発生していました。また、上位機関はすでにSnowflakeを標準として採用していたため、このプログラムは組織全体の戦略と一致していませんでした。

ソリューション：Snowflakeを活用したパートナー主導のデータモダナイゼーション

同組織は、ミッションクリティカルなレポート作成を中断することなく、リスクを軽減し、エンタープライズのより広範なデータ戦略に合わせるためにモダナイズする必要がありました。そのため、ICFはプログラムのステークホルダーと提携し、RedshiftからSnowflakeへの段階的なゼロダウンタイムでの移行を実施して、プログラムを上位機関の戦略と一致させました。

このソリューションの重要な要素には、Snowflake内のエンタープライズデータへの直接アクセス、連邦政府のコンプライアンス要件を満たすSnowflakeネイティブのセキュリティとロールベースのアクセス制御、機関間のコラボレーションをサポートするエンタープライズ規模のデータ共有、および高度なアナリティクスと自動化をサポートするAI-readyなデータプラットフォームが含まれていました。

Snowflakeのアーキテクチャと、規制の厳しい連邦政府環境でデータソリューションを提供してきたICFの専門知識を活用することで、チームは移行全体を通じてデータの整合性、パフォーマンス、およびユーザーの継続性をサポートしました。

結果：迅速なインサイト、コスト削減、強力な連携

Snowflakeでモダナイズされたデータ基盤により、同組織は信頼できるデータに迅速にアクセスできるようになり、公衆衛生の成果に直接影響を与える、より適切でタイムリーな意思決定をサポートしています。

主な成果は以下のとおりです。