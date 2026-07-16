SnowflakeとICF：官公庁・公的機関におけるデータ価値の最大化

連邦政府の医療プログラムは、データに基づいて運営されています。しかし、多くの組織は依然としてコストが高く、リアルタイムの意思決定を阻害するレガシーシステムに依存し続けています。
ある大規模な連邦政府の医療プログラムは、運用上のボトルネック、レガシープラットフォームのコスト上昇、および上位機関のデータ戦略との不一致に直面し、変革を迫られていました。課題は、移行期間中もビジネス機能と運用を継続する必要があることでした。そこで同組織は、データ基盤を効果的にモダナイズするためにICFとSnowflakeを採用しました。
このヘルスケア機関において、ICFとSnowflakeは、スケーラブルでセキュアなクラウドネイティブのデータ環境を構築しました。この変革により、ETL処理時間が75%以上短縮され、月々のデータプラットフォームコストが80%削減されただけでなく、AI駆動のインサイト活用を含む高度なアナリティクスをより効果的に推進できる体制が整いました。*
課題の克服：ミッションの成果を遅らせるレガシーデータシステム
この連邦医療組織のプログラムリーダーは、セキュリティとコンプライアンスの基準を維持し、コストを管理しながら、タイムリーなインサイトを提供するというプレッシャーの高まりに直面していました。
ICFとSnowflakeへ移行する前、同プログラムは上位機関の統合データリポジトリのレプリカをデータアーキテクチャとして使用していました。これにより、インサイトへのアクセスを遅らせる長時間のETL（抽出、変換、ロード）処理や、不必要な複雑さと運用リスクを生み出す重複したデータパイプラインなどの問題が発生していました。また、上位機関はすでにSnowflakeを標準として採用していたため、このプログラムは組織全体の戦略と一致していませんでした。
ソリューション：Snowflakeを活用したパートナー主導のデータモダナイゼーション
同組織は、ミッションクリティカルなレポート作成を中断することなく、リスクを軽減し、エンタープライズのより広範なデータ戦略に合わせるためにモダナイズする必要がありました。そのため、ICFはプログラムのステークホルダーと提携し、RedshiftからSnowflakeへの段階的なゼロダウンタイムでの移行を実施して、プログラムを上位機関の戦略と一致させました。
このソリューションの重要な要素には、Snowflake内のエンタープライズデータへの直接アクセス、連邦政府のコンプライアンス要件を満たすSnowflakeネイティブのセキュリティとロールベースのアクセス制御、機関間のコラボレーションをサポートするエンタープライズ規模のデータ共有、および高度なアナリティクスと自動化をサポートするAI-readyなデータプラットフォームが含まれていました。
Snowflakeのアーキテクチャと、規制の厳しい連邦政府環境でデータソリューションを提供してきたICFの専門知識を活用することで、チームは移行全体を通じてデータの整合性、パフォーマンス、およびユーザーの継続性をサポートしました。
結果：迅速なインサイト、コスト削減、強力な連携
Snowflakeでモダナイズされたデータ基盤により、同組織は信頼できるデータに迅速にアクセスできるようになり、公衆衛生の成果に直接影響を与える、より適切でタイムリーな意思決定をサポートしています。
主な成果は以下のとおりです。
- 約3時間のETL処理時間（12時間以上からの短縮）
- 約80%の月額データプラットフォームコストの削減（約30,000ドルから約6,000ドルへ）
- 移行中のエンドユーザーのレポート作成ワークフローの中断なし
- Snowflakeネイティブの制御によるセキュリティとコンプライアンスの向上
AIおよびデータレディな未来の構築
パフォーマンスの向上にとどまらず、このモダナイゼーションの取り組みは、イノベーションの次のフェーズに向けた基盤を築きました。ETLのボトルネックが軽減され、エンタープライズデータがすぐに利用できるようになったことで、同プログラムは、信頼性の高いガバナンスの効いたデータプラットフォーム上で、高度なアナリティクス、機械学習、AIドリブンの機能を導入できる体制が整いました。
連邦政府の医療組織にとって、この移行は、パートナー主導のクラウドネイティブなデータモダナイゼーションが、いかに真の価値をもたらし、AI駆動のソリューションの導入を実現できるかを示しています。
成果をもたらすパートナーシップ
ICFとSnowflakeは連携し、組織が自信を持ってモダナイズできるよう支援します。SnowflakeのAIデータクラウドと、ICFのドメインに関する専門知識および提供実績を組み合わせることで、お客様はより迅速に行動し、リスクを軽減して、データを有意義な成果に変えることができます。
ICFとSnowflakeによるデータ戦略推進の支援について、詳細をご確認ください。
Snowflakeの専門家やパートナーが提供する、プロダクトのクイックスタート、業界別のユースケース、管理のベストプラクティス、およびリファレンスアーキテクチャをご確認ください。
*結果はあるお客様の本番環境に基づいたものであり、実際の成果は異なる場合があります。