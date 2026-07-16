Snowflake e ICF: il valore dei dati per il settore pubblico

I programmi sanitari nazionali si basano sui dati. Molte organizzazioni, però, continuano ad affidarsi a sistemi legacy costosi, che ostacolano il processo decisionale in tempo reale.
Alle prese con colli di bottiglia operativi, i costi crescenti della piattaforma legacy e il disallineamento rispetto alla strategia dati dell’agenzia di riferimento, un importante programma sanitario federale ha capito che era arrivato il momento di cambiare. La sfida era garantire la continuità delle funzioni e delle operazioni aziendali durante la transizione. Per questo l’organizzazione si è rivolta a ICF e Snowflake, così da modernizzare in modo efficace la propria data foundation.
Per questa organizzazione sanitaria, ICF e Snowflake hanno realizzato un ambiente dati scalabile, sicuro e cloud-native. Questa trasformazione ha ridotto di oltre il 75% i tempi di elaborazione ETL, abbattuto dell’80% i costi mensili della piattaforma dati e consentito al team di sfruttare al meglio le analisi avanzate, inclusi gli insight basati sull’AI.*
Superare le sfide: sistemi dati legacy che rallentano i risultati della missione
I responsabili di questa organizzazione sanitaria federale dovevano fornire insight tempestivi mantenendo elevati standard di sicurezza e conformità e tenendo sotto controllo i costi, una pressione sempre più forte.
Prima di passare a ICF e Snowflake, il programma utilizzava come architettura dati una replica del repository di dati integrato dell’agenzia di riferimento. Ne derivavano diversi problemi: lunghi tempi di elaborazione dei processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) che ritardavano l’accesso agli insight e pipeline di dati duplicate che generavano complessità superflua e rischi operativi. Inoltre, l’agenzia di riferimento aveva già adottato Snowflake come standard: il programma risultava quindi disallineato rispetto alla strategia complessiva dell’organizzazione.
La soluzione: modernizzazione dei dati guidata dai partner con Snowflake
L’organizzazione doveva modernizzarsi per ridurre i rischi e allinearsi alla più ampia strategia dati aziendale, senza però interrompere il reporting mission-critical. Per riuscirci, ICF ha collaborato con gli stakeholder del programma per realizzare una migrazione a fasi e senza tempi di inattività da Redshift a Snowflake, allineando il programma alla strategia dell’agenzia di riferimento.
Tra gli elementi chiave della soluzione: l’accesso diretto ai dati aziendali in Snowflake, la sicurezza nativa Snowflake e i controlli degli accessi basati sui ruoli per soddisfare i requisiti di conformità federali, la condivisione dei dati su scala aziendale a supporto della collaborazione tra agenzie e una piattaforma dati pronta per l’AI a supporto di analisi dei dati e automazione avanzate.
Grazie all’architettura Snowflake e all’esperienza di ICF nella realizzazione di soluzioni dati in ambienti federali altamente regolamentati, il team ha garantito integrità dei dati, prestazioni e continuità per gli utenti per tutta la durata della migrazione.
I risultati: insight più rapidi, costi inferiori, allineamento più solido
Con una base di dati moderna in Snowflake, l’organizzazione accede più rapidamente a dati affidabili, a supporto di decisioni migliori e più tempestive che incidono direttamente sui risultati per la salute pubblica.
Tra i traguardi raggiunti:
- Tempo di elaborazione ETL ridotto da oltre 12 ore a circa tre ore
- Costi mensili della piattaforma dati scesi da circa 30.000 a circa 6.000 dollari, con una riduzione della spesa di circa l'80%
- Nessuna interruzione dei flussi di lavoro di reporting per gli utenti finali durante la migrazione
- Sicurezza e conformità migliorate grazie ai controlli nativi Snowflake
Costruire un futuro pronto per l’AI e i dati
Oltre ai miglioramenti nelle prestazioni, questo intervento di modernizzazione ha posto le basi per la prossima fase di innovazione. Ridotti i colli di bottiglia ETL e resi facilmente disponibili i dati aziendali, il programma è ora in una posizione migliore per adottare analisi avanzate, machine learning e funzionalità basate sull’AI, il tutto su una piattaforma dati affidabile e governata.
Per le organizzazioni sanitarie federali, questo cambiamento dimostra come una modernizzazione dei dati guidata dai partner e cloud-native possa generare valore concreto e favorire l’adozione di soluzioni basate sull’AI.
Collaborare per ottenere risultati
ICF e Snowflake collaborano per aiutare le organizzazioni a modernizzarsi con fiducia. Combinando l’AI Data Cloud Snowflake con l’esperienza settoriale e realizzativa di ICF, i clienti possono muoversi più velocemente, ridurre i rischi e trasformare i dati in risultati concreti.
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*Risultati basati sull’ambiente di produzione di un cliente; i risultati effettivi possono variare.