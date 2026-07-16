Snowflake e ICF: il valore dei dati per il settore pubblico

Superare le sfide: sistemi dati legacy che rallentano i risultati della missione

I responsabili di questa organizzazione sanitaria federale dovevano fornire insight tempestivi mantenendo elevati standard di sicurezza e conformità e tenendo sotto controllo i costi, una pressione sempre più forte.

Prima di passare a ICF e Snowflake, il programma utilizzava come architettura dati una replica del repository di dati integrato dell’agenzia di riferimento. Ne derivavano diversi problemi: lunghi tempi di elaborazione dei processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) che ritardavano l’accesso agli insight e pipeline di dati duplicate che generavano complessità superflua e rischi operativi. Inoltre, l’agenzia di riferimento aveva già adottato Snowflake come standard: il programma risultava quindi disallineato rispetto alla strategia complessiva dell’organizzazione.

La soluzione: modernizzazione dei dati guidata dai partner con Snowflake

L’organizzazione doveva modernizzarsi per ridurre i rischi e allinearsi alla più ampia strategia dati aziendale, senza però interrompere il reporting mission-critical. Per riuscirci, ICF ha collaborato con gli stakeholder del programma per realizzare una migrazione a fasi e senza tempi di inattività da Redshift a Snowflake, allineando il programma alla strategia dell’agenzia di riferimento.

Tra gli elementi chiave della soluzione: l’accesso diretto ai dati aziendali in Snowflake, la sicurezza nativa Snowflake e i controlli degli accessi basati sui ruoli per soddisfare i requisiti di conformità federali, la condivisione dei dati su scala aziendale a supporto della collaborazione tra agenzie e una piattaforma dati pronta per l’AI a supporto di analisi dei dati e automazione avanzate.

Grazie all’architettura Snowflake e all’esperienza di ICF nella realizzazione di soluzioni dati in ambienti federali altamente regolamentati, il team ha garantito integrità dei dati, prestazioni e continuità per gli utenti per tutta la durata della migrazione.

I risultati: insight più rapidi, costi inferiori, allineamento più solido

Con una base di dati moderna in Snowflake, l’organizzazione accede più rapidamente a dati affidabili, a supporto di decisioni migliori e più tempestive che incidono direttamente sui risultati per la salute pubblica.