Pfizer agiliza os insights, reduz 57% do TCO e processa dados 4 vezes mais rápido com o Snowpark
Ao migrar para o Snowflake, a gigante do setor farmacêutico consegue unir áreas de negócios, possibilitando acesso mais amplo a insights e o compartilhamento contínuo de dados. E, ainda, reduzir o custo total de propriedade (TCO).
19 mil horas economizadas por ano graças ao processamento de dados mais ágil.
57% de redução do TCO e de 28% nos custos totais de banco de dados em relação à solução anterior.
IndustryLife Sciences
LocationNew York, NY
Consolidando a visão "One Pfizer"
Seja no desenvolvimento urgente de vacinas ou na busca de tratamentos inovadores para o câncer e doenças cardíacas, o acesso a dados no tempo certo é fundamental para qualquer empresa farmacêutica. No entanto, as organizações com a maior quantidade de recursos para atingir esses objetivos muitas vezes são as que enfrentam os maiores desafios, por causa dos silos de dados e da natureza global e distribuída de sua força de trabalho.
A Pfizer conhece este desafio muito bem. Fundada em 1849 por dois imigrantes alemães em uma fábrica do Brooklyn, atualmente a empresa possui 80.000 funcionários em seis continentes. Com o crescimento da empresa por meio de fusões e aquisições, os diferentes sistemas usados para coletar, armazenar e compartilhar dados tornaram-se cada vez mais isolados em silos. Isso vinha dificultando a obtenção de informações no tempo certo e o acesso ao conhecimento para as pessoas que precisam dele.
"Há vários anos, temos o objetivo de alto nível “One Pfizer”, que se concentra em reunir todos os dados em um único local acessível e compartilhável", afirma Steven Ring, Director of Enterprise Database Solutions da Pfizer. "Mas nossos dados estavam muito dispersos, em bancos de dados Oracle, arquivos Amazon S3, Teradata, até planilhas nos desktops das pessoas. Tínhamos vários data lakes, o que era contraprodutivo."
Com diversos locais, tecnologias e formatos de arquivos, os dados precisavam ser extraídos, movidos e transformados constantemente, o que gerava atrasos caros. Mas, depois que a Pfizer adotou a plataforma de dados Snowflake, tudo começou a funcionar melhor.
Agora, quando diferentes unidades de negócios precisam compartilhar dados, tudo está em um local compatível, seguro e confiável. Snowflake foi o principal colaborador para nos ajudar a concretizar a visão One Pfizer."
Steven Ring
Destaques da história
Compartilhamento de dados em todas as unidades de negócios. A eliminação dos silos permite que várias divisões da Pfizer utilizem uma única fonte de verdade.
Redução do tempo para gerar relatórios importantes. As equipes de análise e os representantes de campo se beneficiam da grande redução do tempo necessário para analisar os dados e produzir relatórios.
Redução de custos. A consolidação para uma única plataforma de nuvem reduziu o custo total de propriedade (total cost of ownership, TCO) em quase 40% e os custos de processamento em 28%. Além disso, outras otimizações de custos conseguiram uma redução total de 57% no TCO.
O poder do acesso aos dados em toda a empresa: relatórios de vendas mais rápidos e análise de dados até 4x mais veloz
Agora, com todos os dados unificados em uma única fonte de verdade, as unidades de negócios da Pfizer (desde operações comerciais, vendas e marketing até a fabricação e a cadeia global de fornecedores) podem acessar e compartilhar facilmente informações para aumentar a produtividade e agilizar as decisões.
Por exemplo, agora, os representantes de campo da empresa têm acesso a relatórios com dados novos, que fornecem os insights necessários antes que eles se encontrem com os profissionais de saúde. Anterior ao Snowflake, a geração desses relatórios poderia levar até uma hora por causa de problemas de simultaneidade causados quando todos os usuários tentavam acessar os mesmos dados ao mesmo tempo. Agora, esses relatórios levam apenas 40 segundos, permitindo que os profissionais de vendas sejam mais eficientes em suas visitas com os clientes.
A escalabilidade e a funcionalidade de processamento de dados do Snowflake economizaram ainda mais tempo para toda a organização. Por exemplo, o Snowpark permitiu à Pfizer criar um Virtual Analytics Workspace baseado na nuvem, no qual cientistas de dados e usuários empresariais podem colaborar sem limites, desde a melhoria da eficiência da produção até a previsão da cadeia de fornecedores.
As equipes de análise não precisam mais extrair conjuntos de dados de seus locais originais e executar scripts Python para gerar insights a partir de milhões de registros. Um processo que antes levava cerca de 37 minutos. Agora, usando o Snowflake e a biblioteca do código do tempo de execução do Snowpark, o mesmo processo leva uma média de oito minutos, mais de 4x melhor. Graças a essa eficiência, ao longo de um ano, a equipe de análise de dados da Pfizer economizou mais de 19.000 horas de tempo de processamento, contribuindo para uma redução significativa no total de custos operacionais. O processamento mais rápido permitiu que a empresa realizasse 40 vezes mais consultas SQL e extraísse insights que melhoram exponencialmente os negócios.
“A Snowflake tem sido estratégica para simplificar nossa base de dados, nos permitindo resolver problemas de simultaneidade e silos de dados em escala empresarial. A solução é fácil de usar, não há manutenção e a administração do banco de dados é drasticamente reduzida. Isso nos dá uma funcionalidade que não podemos obter em nenhum outro lugar, além de custar menos.”
Steven Ring
Colaboração entre regiões elimina silos, cria segurança e oferece suporte a M&A
Como uma empresa global com equipes localizadas na América, Europa e Ásia, a Pfizer precisa garantir às suas unidades de negócios a capacidade de acessar e compartilhar dados, de forma rápida e a qualquer hora. Antes de usarmos o Snowflake, esse compartilhamento exigia cópias de dados, pipelines de ETL e uma diversidade complexa de processos demorados.
Mas, atualmente, com o uso do Snowgrid, a camada Snowflake de tecnologia entre nuvens e diferentes regiões, a Pfizer tem permitido a colaboração segura e contínua entre suas unidades de negócios, independente do país em que estejam. Esse nível mais alto de compartilhamento ajuda a melhorar a continuidade dos negócios para a organização global, ao mesmo tempo em que permite que equipes, como a oferta global, obtenham melhor visibilidade de toda a cadeia de fornecedores para uma melhor previsão de serviços.
Eliminar os silos entre as unidades de negócios e a necessidade de transferir arquivos entre os departamentos também facilitou a governança e tornou os dados mais seguros. "Uma das maiores vantagens é que agora temos governança de dados em todos os domínios de negócios no Snowflake", diz Ring. "Posso ver quem tem acesso ao que, estejam eles em nossa unidade comercial, industrial, financeira ou qualquer outra unidade."
Com um amplo portfólio de fusões e aquisições (mergers and acquisitions, M&A), a Pfizer também usou o Snowflake Secure Data Sharing para integrar dados com mais rapidez, tornando os períodos de transição mais fáceis. Antes disso, os dados eram compartilhados por meio de métodos como SFTP, S3, SharePoint, OneDrive e emails, o que paralisava os processos de vendas e os modelos de vendas. Como as unidades de negócios, análise de dados e serviços digitais tinham atribuições na coleta de dados, as solicitações de dados eram muitas vezes redundantes, e as métricas conflitantes. Mas, com o Snowflake, a Pfizer obteve uma única fonte de verdade, tudo em uma única plataforma segura e em conformidade. Com base em processos de M&A atuais e futuros, essa estratégia governada de compartilhamento de dados aumenta a produtividade das equipes desde o primeiro dia, ao mesmo tempo, oferecendo suporte às integrações de dados centrais e às necessidades analíticas inesperadas conforme elas surgem.
Valor aumenta e os custos diminuem
Na Pfizer, a democratização dos dados da empresa também trouxe um bônus adicional: a redução do custo total de propriedade. A migração dos data warehouses proprietários reduziu os custos de processamento de dados da empresa em 40% e reduziu ainda mais outros custos similares em 28%. A partir daí, a equipe da Snowflake sugeriu medidas adicionais de otimização de custos, como dashboards de uso, que alcançaram um total de 57% de redução do TCO.
Com o Snowflake, agora oferecemos uma plataforma de dados muito melhor em escala global, a um custo mais baixo do que a nossa plataforma de dados anterior."
John Pastor
E a Pfizer está apenas começando. Ao cumprir melhor seu objetivo One Pfizer, a empresa está trabalhando mais rápido para desenvolver medicamentos revolucionários capazes de mudar a vida das pessoas. Segundo Ring, "a direção da empresa enxerga o Snowflake como fundamental para as iniciativas estratégicas de TI da Pfizer, o que nos permitirá empregar o Snowflake para ainda mais casos de uso no futuro".