Seja no desenvolvimento urgente de vacinas ou na busca de tratamentos inovadores para o câncer e doenças cardíacas, o acesso a dados no tempo certo é fundamental para qualquer empresa farmacêutica. No entanto, as organizações com a maior quantidade de recursos para atingir esses objetivos muitas vezes são as que enfrentam os maiores desafios, por causa dos silos de dados e da natureza global e distribuída de sua força de trabalho.

A Pfizer conhece este desafio muito bem. Fundada em 1849 por dois imigrantes alemães em uma fábrica do Brooklyn, atualmente a empresa possui 80.000 funcionários em seis continentes. Com o crescimento da empresa por meio de fusões e aquisições, os diferentes sistemas usados para coletar, armazenar e compartilhar dados tornaram-se cada vez mais isolados em silos. Isso vinha dificultando a obtenção de informações no tempo certo e o acesso ao conhecimento para as pessoas que precisam dele.

"Há vários anos, temos o objetivo de alto nível “One Pfizer”, que se concentra em reunir todos os dados em um único local acessível e compartilhável", afirma Steven Ring, Director of Enterprise Database Solutions da Pfizer. "Mas nossos dados estavam muito dispersos, em bancos de dados Oracle, arquivos Amazon S3, Teradata, até planilhas nos desktops das pessoas. Tínhamos vários data lakes, o que era contraprodutivo."

Com diversos locais, tecnologias e formatos de arquivos, os dados precisavam ser extraídos, movidos e transformados constantemente, o que gerava atrasos caros. Mas, depois que a Pfizer adotou a plataforma de dados Snowflake, tudo começou a funcionar melhor.