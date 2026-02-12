Use as novas ferramentas de desenvolvimento nativas de dados para levar ideias para produção com mais rapidez no Snowflake

Um conjunto completo de habilidades integradas e extensíveis fornece fluxos de trabalho especializados do Snowflake, possibilitando a criação, a implementação, a otimização e a automação operacional de ponta a ponta. Essa combinação de inteligência de plataforma e execução baseada em habilidades reduz bastante a distância entre a ideia e a produção, mesmo para casos de uso avançados. Com o Cortex Code, o conhecimento do Snowflake torna-se uma funcionalidade constantemente ativa da plataforma, possibilitando que todos os usuários criem com mais rapidez e confiança.

Crie apps melhores com ferramentas familiares

Com a IA, a barreira para a criação de software caiu, mas a barreira para o envio de apps de nível empresarial permanece alta. O Snowflake Apps elimina esse ciclo mudando fundamentalmente a geografia do desenvolvimento. Agora, quase todo mundo pode transformar ideias em apps, em minutos, usando estruturas e ecossistemas abertos que eles já adoram. Com a plataforma unificada do Snowflake, os desenvolvedores podem criar apps prontos para uso sem o custo de integração de infraestruturas fragmentadas ou pipelines de ETL frágeis.

Graças à nova integração com Vercel v0, qualquer usuário pode criar apps apenas descrevendo-os em linguagem natural. Esses apps se conectam automaticamente aos dados do Snowflake e são executados diretamente em qualquer conta Snowflake segura por meio do Snowpark Container Services (SPCS). Como são criados onde os dados residem, esses apps herdam instantaneamente a segurança e a governança nativas do Snowflake, permitindo que os desenvolvedores eliminem gargalos tradicionais de segurança. Se as equipes estão criando ferramentas internas ou distribuindo soluções voltadas para o cliente por meio do Snowflake Marketplace, o Snowflake fornece a base para passar de um único prompt para um app pronto para produção.

Para desenvolvedores mais experientes, o Snowflake permite que os usuários executem análises de dados não estruturadas em texto e imagens com LLMs líderes de mercado por meio de Cortex AI Functions. Essas funções, que podem ser chamadas de sintaxe Python ou SQL. Elas permitem que os desenvolvedores processem e analisem dados multimodais em escala aplicando IA onde seus dados residem, usando linguagens já familiares.

Gerencie projetos e colabore de forma eficaz com DevOps integrado

A facilidade de acesso às ferramentas de IA de última geração é parte integrante do profundo compromisso da Snowflake com a capacitação dos desenvolvedores. Ao oferecer ferramentas e integrações de classe mundial com uma ampla variedade de provedores terceirizados, o Snowflake visa proporcionar aos desenvolvedores o privilégio da escolha, sem o medo de dependência ou complexidade cara.

Tudo começa com o Workspaces, um ambiente unificado para o desenvolvimento de projetos de dados de ponta a ponta, desde a criação de código SQL e Python até o gerenciamento de vários tipos de projetos, como dbt Projects on Snowflake e Snowflake Notebooks v2. O Snowflake Notebooks v2 apresenta um novo mecanismo subjacente que oferece compatibilidade com o Jupyter Notebooks, melhor performance, integração com Workspaces e suporte avançado para ML.

Agora, temos Workspaces compartilhados que permitem que as equipes trabalhem juntas em um único ambiente, com cada membro das equipes tendo acesso ao espaço de trabalho compartilhado, mantendo controles de segurança e acesso sólidos. A integração profunda do Snowflake com o Git também oferece controle de versão e colaboração contínua para todos os objetos do Snowflake usando o OpenID Connect (OIDC) para proteger toda a infraestrutura. É possível usar qualquer plataforma compatível com Git, incluindo soluções hospedadas localmente. Há suporte completo para Github Actions, podendo ser usado para criar uma ampla solução de integração/implementação contínua.

A integração com Git também permite que os desenvolvedores usem sua IDE favorita para trabalhar em qualquer aspecto do Snowflake. A integração de VS Code significa que um desenvolvedor pode fazer tudo no ambiente de sua escolha e compartilhar facilmente com o restante da equipe. A Snowflake CLI fornece uma ampla interface de linha de comando para criar e trabalhar diretamente com seus objetos do Snowflake. Você pode, assim, usá-la para automatizar a execução usando tarefas que podem ser executadas individualmente ou definidas para ser executadas de acordo com um cronograma.

Além disso, como FinOps é parte essencial de qualquer equipe de desenvolvimento, a Snowflake oferece ferramentas para monitorar, com facilidade, o uso do Snowflake e entender como aumentar a eficiência e reduzir os custos. Usando uma combinação de dashboards Cortex Code e Snowsight, você pode consultar o Snowflake para descobrir que consultas são mais usadas e configurar o Cortex Code para sugerir atualizações para tornar sua implementação mais eficiente.