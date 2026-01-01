스노우플레이크, 자사 최대 규모 연례 컨퍼런스 '스노우플레이크 월드 투어 서울' 개최

2026년 8월 6일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 오는 8월 27일 서울 삼성동 코엑스 컨퍼런스센터에서 자사 최대 규모 연례 컨퍼런스인 '스노우플레이크 월드 투어(Snowflake World Tour) 서울'을 개최한다. '스노우플레이크 월드 투어'는 전세계 23개 도시에서 열리는 글로벌 데이터 컨퍼런스로, 한국에서는 올해 5회차를 맞이한다.

올해 행사는 'Making AI Real for Business'를 주제로, 신뢰할 수 있는 데이터와 플랫폼을 기반으로 AI를 실제 비즈니스 성과로 연결하는 방안을 조명한다.

이날 오전 기조연설에서는 발라 카시비스와나탄(Bala Kasiviswanathan) 스노우플레이크 제품 관리담당 부사장과 이수현 테크 에반젤리스트가 무대에 올라, 스노우플레이크가 고객의 AI 프로젝트 성공을 위해 지원하고 있는 데이터와 플랫폼을 소개하며 그 일환으로 새롭게 업데이트 된 AI 기능도 공개한다. 이어서 KB국민은행/KB금융지주 이경종 상무(금융AI2센터장)와 AI 보안 전문 스타트업 티냅스(Tynapse) 강민승 CEO가 실제 적용 사례를 발표한다.

기조연설 직후에는 '2026 데이터 드라이버 어워드(Data Drivers Award)'가 진행된다.

오후에는 4개 트랙에서 산업별 성공 사례를 소개하고, 기술 세션을 진행한다. 네오위즈, 네패스(NEPES), 다이닝브랜즈그룹, 뱅크샐러드, 슈피겐코리아, 아모레퍼시픽, NSUSLAB, 위메이드플레이, GS건설, KT, 토스플레이스, 풀무원, 피처링(Featuring) 등이 참여할 예정이다.

이외에도 최신 AI 기술을 직접 경험하고 업계 전문가 및 기술 파트너들과 교류할 수 있는 부스를 운영하고, 핸즈온 랩 클래스와 마케팅 전문가를 위한 '마케팅 빌리지'를 선보인다.

임진식 스노우플레이크 코리아 솔루션 엔지니어링 총괄은 "기업의 AI 경쟁력은 데이터를 기반으로 AI를 실제 업무에 적용해 측정 가능한 성과를 만들어내는 데서 결정된다"며 "이번 행사가 국내 기업들이 AI와 데이터로 실질적인 비즈니스 성과를 달성할 수 있는 구체적인 방향을 찾는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

'스노우플레이크 월드 투어 서울'은 온라인 사전 등록을 통해 참석할 수 있으며 행사 등록 및 보다 자세한 사항은 행사 홈페이지에서 확인할 수 있다.