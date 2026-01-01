스노우플레이크, 법률∙세무 등 규제 분야 콘텐츠 기업 톰슨 로이터의 대규모 엔터프라이즈 AI 구현 지원

2026년 6월 10일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)는 톰슨 로이터(Thomson Reuters)가 스노우플레이크를 기반으로 신뢰할 수 있는 거버넌스 중심의 엔터프라이즈 AI 및 데이터 플랫폼을 대규모로 구축한다고 발표했다.

톰슨 로이터는 2021년부터 스노우플레이크를 활용해 3만 7500여 개의 거버넌스 기반 테이블과 350개 데이터 소스를 통합한 단일 보안 데이터 환경을 구축했다. 현재 1500명 이상의 임직원이 스노우플레이크를 통해 거버넌스가 적용된 데이터에 접근해 인사이트를 얻고 있다.

톰슨 로이터는 코코(CoCo, 기존 코텍스 코드)를 활용해 레거시 시스템을 현대화하고 있다. 핵심 워크로드 처리 속도가 최대 3.4배 빨라졌으며, 수 주가 소요되던 복잡한 분석 작업이 수 초 내에 처리되고 있다.

캐이틀린 핼퍼티(Caitlin Halferty) 톰슨 로이터 데이터 및 분석 총괄은 "핵심 가치는 복잡한 규제 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하면서 신뢰성·통제력·안정성을 동시에 확보할 수 있는 거버넌스 환경의 혁신"이라고 말했다.

크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman) 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장은 "톰슨 로이터는 단일 플랫폼에서 AI와 거버넌스를 함께 확장할 수 있다는 것을 결과로 증명하고 있다"고 말했다.