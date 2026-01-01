스노우플레이크, '이그제큐티브 라운드테이블 서울' 성료… 엔터프라이즈 AI 확장 전략 제시

2026년 8월 28일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 지난 27일 서울 코엑스에서 국내 주요 기업을 초청해 개최한 '이그제큐티브 라운드테이블 서울'을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

'From AI Ambition to Enterprise Impact'를 주제로 열린 이번 행사에는 금융, 리테일 등 각 산업을 대표하는 기업 경영진이 참석해 엔터프라이즈 AI의 기술적 방향성과 국내 선도 기업들의 AI 운영 전략을 논의했다.

기조연설자로 나선 발라 카시비스와나탄(Bala Kasiviswanathan) 스노우플레이크 AI 및 개발자 경험 담당 부사장은 엔터프라이즈 고객의 목소리를 반영한 스노우플레이크의 에이전틱 AI 전략과 로드맵을 소개했다.

발라 카시비스와나탄 부사장은 "AI 파일럿의 성공을 예측 가능한 비즈니스 성과와 실질적인 재무적 가치로 확장하기 위해서는 기업 전반에 흩어진 데이터를 연결하고 일관된 거버넌스 체계를 갖춰야 한다"며 "스노우플레이크는 기업이 신뢰할 수 있는 데이터 기반 위에서 AI 활용 범위를 안전하게 넓히고 업무 생산성과 의사결정 역량을 높일 수 있도록 지원하고 있다"고 강조했다.

이어진 인사이트 공유 세션에서는 스노우플레이크를 기반으로 AI 활용 체계를 구축해 온 국내 기업들의 사례가 소개됐다. 김재완 CJ푸드빌 CIO는 여러 F&B 브랜드에서 생성되는 방대한 데이터를 하나의 플랫폼에 통합하고, 이를 신속한 AI 혁신으로 연결한 경험을 소개했다.

김재완 CIO는 "AI 혁신의 속도를 높이기 위해서는 다양한 브랜드에서 생성되는 데이터를 안정적으로 통합하고 활용할 수 있는 기반이 선행돼야 한다"며 "통합 데이터 플랫폼을 토대로 변화하는 AI 수요에 민첩하게 대응하고, 고객 경험과 운영 효율을 실질적으로 개선해 나갈 것"이라고 말했다.

이용석 스노우플레이크 코리아 지사장은 "이번 이그제큐티브 라운드테이블을 통해 국내 주요 기업 리더들과 엔터프라이즈 AI의 도입 및 확장 과정에서 얻은 경험과 향후 전략을 깊이 있게 논의할 수 있어 뜻깊었다"며 "스노우플레이크는 국내 기업들이 각자의 데이터와 비즈니스 환경에 맞춰 AI 활용을 확장하고, 이를 실질적인 업무 혁신과 비즈니스 성과로 연결할 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.