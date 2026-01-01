스노우플레이크, 글로벌 이벤트 '스노우플레이크 월드 투어 서울' 개최

2025년 8월 19일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 9월 9일 삼성동 코엑스 컨벤션센터에서 자사의 글로벌 이벤트이자 국내 최대 규모 컨퍼런스인 '스노우플레이크 월드 투어(Snowflake World Tour) 서울'을 개최한다.

올해 '스노우플레이크 월드 투어 서울'은 '데이터와 AI의 미래를 향한 한 걸음'이라는 주제로, 데이터와 AI로 산업 비즈니스 혁신을 이끄는 스노우플레이크의 최신 기술을 소개한다. 행사에는 미래에셋자산운용, 부릉, 삼성전자, 풀무원, 퍼시스, 캐치테이블, MBC 등 다양한 스노우플레이크 고객 및 파트너가 참여해 성공적인 스노우플레이크 도입 사례를 발표하고, AI와 데이터 활용에 대한 인사이트를 공유한다. 이 행사는 온라인 사전 등록을 통해 참석할 수 있으며, 데이터를 기반으로 AI가 주도하는 비즈니스 혁신 트렌드를 확인하고, 다양한 산업과 조직에 맞춰 쉽게 활용할 수 있는 AI 데이터 클라우드 플랫폼의 가능성을 경험할 수 있다.

이날 오전 기조연설에서는 크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman) 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장, 최기영 스노우플레이크 코리아 지사장, 이수현 스노우플레이크 테크 에반젤리스트가 AI 데이터 클라우드의 최신 혁신 기술을 소개하며, 이러한 변화가 기업들의 데이터 및 AI 전략에 어떤 새로운 가능성을 열어줄 수 있는지 깊이 있는 인사이트를 제공한다. 이어, 미래에셋자산운용 디지털전략본부 노시희 본부장, 부릉 엔지니어링본부 장수백 CTO가 스노우플레이크 도입을 통한 혁신 사례를 발표할 예정이다.

오후에는 데이터 플랫폼, AI/ML, 데이터 엔지니어링 및 데이터 앱과 협업을 주제로 한 4가지 트랙의 수십여 개의 기술 사례 세션을 통해 카카오게임즈, 넥슨, 네페스, AB180, Pulse AD 등 다양한 산업의 스노우플레이크 고객사들이 AI 데이터 클라우드를 활용한 혁신적인 성공 사례를 발표한다.

이 외에도 스노우플레이크 전문가와 아마존웹서비스, 메가존클라우드, 베스핀 글로벌, 마이크로소프트, 세일즈포스를 비롯한 다양한 파트너사가 참여해 AI 데이터 글로벌 솔루션들을 선보이는 전시 및 체험부스도 운영한다. '마케팅 빌리지'에서는 롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온의 데이터를 활용한 마케팅 여정과 함께 스노우플레이크 최고마케팅책임자(CMO) 데니스 퍼슨(Denise Persson)과 함께 AI 시대의 마케터 역할에 대한 스페셜 세션을 제공한다.

'스타트업 빌리지' 부스에는 커머스의 혁신을 만들어가고 있는 쿠팡을 비롯하여, 업스테이지, 앤서스랩코리아, 데이터라이즈, 마이프랜차이즈, 피처링, 로그프레소, 화이트블록 등 스노우플레이크와 함께 혁신을 이끄는 전도유망한 스타트업들이 참여해 AI 데이터를 중심으로 경쟁력을 확보한 성공 사례와 기술 전략을 선보인다. '커뮤니티 빌리지'에는 포스트그레SQL(PostgreSQL), 스트림릿(Streamlit), 디비티랩스(dbt labs), 랭체인, 에어플로우 등 강력한 데이터 커뮤니티가 참여해, AI·데이터 엔지니어링·분석 앱 등 폭넓은 주제의 미니 세션과 스트림릿 해커톤 앵콜 발표, 패널 토크 등을 통해 핵심 인사이트를 나눌 예정이다.

스노우플레이크 코리아 최기영 지사장은 "스노우플레이크 월드 투어는 데이터를 활용한 AI 비즈니스 전략을 본격적으로 확장하고, 업계 전문가와 교류하며 최신 기술을 체험할 수 있는 자리"라며 "데이터는 모든 산업의 핵심 동력으로, 스노우플레이크는 앞으로도 다양한 산업군이 데이터 중심의 경쟁력을 확보할 수 있도록 AI 데이터 클라우드 서비스를 지속적으로 고도화할 것"이라고 말했다.

행사 등록 및 보다 자세한 사항은 행사 홈페이지에서 확인할 수 있다.