스노우플레이크, 에이전틱 AI 앱 '스노우플레이크 인텔리전스' 정식 출시… 엔터프라이즈 데이터 민주화 실현 본격화

2025년 11월 5일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 자연어로 질문에 대한 인사이트를 즉각 얻을 수 있는 엔터프라이즈 인텔리전스 에이전트 '스노우플레이크 인텔리전스(Snowflake Intelligence)'를 정식 출시(GA)했다.

전 세계 1만 2000여 개 고객에게 제공되는 스노우플레이크 인텔리전스는 질문 하나만으로 심층 분석을 수행한다. 복잡하고 시간이 많이 소요되는 비즈니스 문제에 대한 해결책을 제시해 사용자는 단답형 답이 아니라 근본적인 이유를 파악할 수 있게 된다.

10월 24일 기준, 지난 3개월 간 1000여 개의 고객이 스노우플레이크 인텔리전스를 활용해 배포한 AI 에이전트는 1만 5000개 이상에 달했으며, 이 수치는 계속해서 증가하고 있다. 스노우플레이크는 글로벌 기업이 조직 내 데이터 접근성을 더욱 민주화하기 위해 사용자가 에이전틱 AI를 쉽게 대규모 배포하고 실제 투자 대비 수익(ROI)을 높일 수 있는 기능도 추가했다.

스노우플레이크 인텔리전스: 모든 지식을 하나로 통합하는 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 에이전트

기업들은 매출 추세와 같은 핵심 비즈니스 질문에 답하기 위해 비즈니스 시스템, 스프레드시트, 이메일, 정적인 대시보드 등 여러 곳에 산재한 데이터를 다뤄야 하는 어려움과 지연을 겪어왔다. 스노우플레이크 인텔리전스는 이런 비효율적인 방식을 없애고 조직이 데이터를 활용하고 이해 및 실행하는 방식을 새롭게 정의한다.

인간의 전문성과 스노우플레이크 인텔리전스의 결합된 역량은 시스코(Cisco), 파나틱스(Fanatics), 토요타 모터 유럽(Toyota Motor Europe), TS 이매진(TS Imagine), USA 봅슬레이, 울프스피드(Wolfspeed) 등과 같은 글로벌 조직의 업무 수행 방식을 변화시키고 있다.

또한, 구조화된 테이블과 비정형 문서부터 세일즈포스 '데이터 360'의 '제로 카피(Zero Copy)' 기술과 같은 서드파티 애플리케이션의 데이터까지 엔터프라이즈 전반의 모든 데이터 소스를 하나로 통합한다. 신뢰성과 확장성을 기반으로 설계된 스노우플레이크 인텔리전스는 신뢰, 거버넌스, 보안을 최우선으로 고려한 엔터프라이즈급 솔루션으로, 사용자는 자연어로 데이터를 안전하게 조회 및 분석할 수 있다.

스노우플레이크 AI 리서치팀의 혁신으로 사용자는 스노우플레이크 인텔리전스를 활용해 질문에 더 빠르고 효율적으로 답변할 수 있게 되었다. 텍스트 투 SQL(Text-to-SQL) 쿼리 처리 속도가 최대 3배 빨라진 것이다. 또한 응답 신뢰성과 정확성 향상을 위해 표준 데이터세트 테스트에서 최대 95%의 오류를 탐지해 인간 수준에 가까운 오류 탐지 성능을 가진 새로운 평가 방법인 '에이전트 GPA(goal, plan, action)'를 개발했다.

스노우플레이크, AI 시대에 맞춤형 데이터 에이전트를 자유롭게 구축·확장할 수 있는 유연성 제공

'코텍스 에이전트(Cortex Agents)'가 정식 출시되어 개발자는 정형 및 비정형 데이터를 기반으로 작업을 계획하고, 도구를 사용하며, 응답을 생성할 수 있는 맞춤형 멀티 에이전트 솔루션을 구축할 수 있다. 관리형 'MCP 서버(Model Context Protocol Server)'는 앤트로픽, 커서(Cursor)와 같은 외부 AI 에이전트와 안전하게 연결할 수 있도록 지원해 커스텀 통합 작업을 없애고 기업의 애플리케이션 아키텍처를 간소화한다.

크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman) 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장은 "10년이 넘는 기간 동안 스노우플레이크는 글로벌 기업의 데이터 전략의 핵심 역할을 담당해왔다. 이제 이 데이터에 AI를 더해 각 고객이 고유한 인텔리전스를 발휘할 수 있도록 지원하고자 한다"며 "스노우플레이크 인텔리전스를 통해 AI의 힘을 민주화해 모든 직원이 더 빠르고 현명한 의사결정을 내릴 수 있도록 하고, 향후 수년간 고객이 혁신을 만들어 나가는 방식을 근본적으로 변화시킬 것"이라고 말했다.

티에리 마틴(Thierry Martin) 토요타 모터 유럽 데이터 및 AI 총괄은 "스노우플레이크 인텔리전스를 통해 비즈니스 컨텍스트와 견고한 시맨틱 모델을 구축함으로써 진정한 가치 창출에 집중하고 에이전트 배포 시간을 수개월에서 몇주로 단축시킬 수 있었다"며 "데이터 이동에 따른 위험을 제거하면서 안전하고 규정을 준수하는 데이터 솔루션을 보다 신속하게 시장에 배포할 수 있는 경쟁력을 확보했다"고 말했다.