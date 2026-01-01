스노우플레이크, '스노우플레이크 포 스타트업' 발표... 스타트업의 기업용 AI 애플리케이션 구축·출시·확장 지원

2025년 9월 25일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 지난 24일 열린 실리콘밸리 AI 허브(Silicon Valley AI Hub) 개관식에서 '스노우플레이크 포 스타트업(Snowflake for Startups)'을 공개했다.

'스노우플레이크 포 스타트업'은 '파워드 바이 스노우플레이크(Powered by Snowflake)' 프로그램의 확장판으로 스타트업 창업자가 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드 플랫폼에서 기업용 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원한다.

'스노우플레이크 포 스타트업'은 스타트업의 애플리케이션 구축, 출시 및 성장을 다양한 방식으로 지원한다. 스타트업은 스노우플레이크 마켓플레이스를 통해 1만 2000개 이상의 잠재 고객에게 접근해 성장을 촉진하고 새로운 수익원을 창출할 수 있다.

또한, 스노우플레이크 벤처스(Snowflake Ventures)는 올해 투자 속도를 30% 이상 높여 포트폴리오 및 투자금 회수(엑시트) 기업 수를 65개 이상으로 확대할 계획이다.

많은 스타트업에게 AI 인프라 구축 및 보안 문제는 중요한 자원을 소모하고 제품 개발 속도를 늦추는 요인이다. 스노우플레이크는 코텍스 AI(Cortex AI) 기반의 기업용 AI 인프라에 셀프 서비스 방식으로 접근할 수 있도록 해 스타트업이 더 쉽게 AI 애플리케이션과 에이전트를 구축 및 확장할 수 있도록 한다.

스노우플레이크는 투자를 받은 스타트업의 성장을 돕기 위해 벤처캐피탈 및 투자사와의 협력도 강화하고 있다. 아시아·태평양 및 일본(APJ) 지역에서는 유일하게 한국의 아산나눔재단과 첫 전략적 파트너십을 체결했다.

스테판 윌리엄스(Stefan Williams) 스노우플레이크 기업 개발 부사장은 "스노우플레이크는 기술과 자원 그리고 커뮤니티를 바탕으로 차세대 빌더를 지원하고자 한다"며 "'스노우플레이크 포 스타트업'은 자사의 가장 영향력 있는 프로그램과 자원을 하나의 통합된 경험으로 모아 스타트업 혁신가들이 더 빠르게 AI 인프라를 구축하고 확장해 시장에 진출할 수 있도록 지원하는 플랫폼이 될 것"이라고 말했다.