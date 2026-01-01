스노우플레이크, 사노피의 AI 기반 신약 개발에 속도 높여

2026년 6월 9일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)는 글로벌 제약 기업 사노피가 스노우플레이크 코텍스 AI(Snowflake Cortex AI)를 기반으로 구축한 신규 AI 에이전트 '컨시어지 포 필드(Concierge for Field)'를 출시했다고 발표했다.

'컨시어지 포 필드'는 사노피 영업사원들을 위한 AI 에이전트로 사전 미팅 계획, 의사들의 전문 분야 및 처방 이력 기반의 우선순위 의사 추천, 과거 거래 이력 검토 등을 포함한 전체 계획을 이메일로 제공한다.

사노피는 스노우플레이크와 함께 에이전트 기반 AI 도입을 본격화하고 있다. R&D, 조달, IT, HR, 현장 영업 등 다양한 부문에 AI 에이전트를 적용하고 있다.

사노피는 엘레멘텀(Elementum)과의 협력으로 스노우플레이크에서 데이터를 통합하고 스노우플레이크 코텍스 AI의 에이전트 역량을 결합했다.

엠마누엘 프렌하드(Emmanuel Frenehard) 사노피 최고 디지털 책임자(CDO)는 "스노우플레이크와 엘레멘텀을 통해 데이터를 기반으로 AI를 직접 구축해 R&D부터 제조, 상업 부문에 이르기까지 회사 운영 방식을 혁신하고 있다"고 말했다.

슈리다 라마스워미(Sridhar Ramaswamy) 스노우플레이크 CEO는 "사노피는 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 AI를 직접 구축하면 무엇이 가능해지는지를 보여주는 사례"라고 말했다.