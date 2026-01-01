스노우플레이크, 세일즈포스 '에이전트포스 월드 투어 코리아 2026'에서 AI 데이터 통합 전략 소개

2026년 6월 11일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 10일 서울 코엑스에서 개최된 세일즈포스(Salesforce)의 연례 AI 에이전트 컨퍼런스 '에이전트포스 월드 투어 코리아 2026(AgentForce World Tour Korea)'에 참여해 산업별 비즈니스 성과를 높이는 AI 기반의 고객 데이터 통합 전략을 소개했다.

이날 직군별 성공 사례 트랙 연사로 참여한 조동규 스노우플레이크 CSP 파트너 담당 상무는 '스노우플레이크 x 세일즈포스 실전 사례: AI 기반 고객 데이터 통합부터 매출 증가까지'를 주제로 발표했다.

핵심 전략으로 세일즈포스 데이터 360과 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드(AI Data Cloud) 간 제로카피 양방향 통합을 꼽았다. 이는 세일즈포스의 고객 접점 데이터와 스노우플레이크에 저장된 다양한 엔터프라이즈 데이터를 연결해 AI 에이전트가 보다 풍부한 데이터 인사이트를 활용할 수 있도록 한다.

에이전트포스와 스노우플레이크 에이전트 간 통합 경로도 함께 소개됐다. 스노우플레이크는 코텍스 에이전트(Cortex Agents), 코텍스 애널리스트(Cortex Analyst), 코텍스 서치(Cortex Search) 등 AI 기능을 통해 정형·비정형 데이터를 활용할 수 있는 환경을 제공하며, 스노우플레이크가 관리하는 MCP 서버를 통해 에이전트포스와 연동된다.

조동규 상무는 "AI 에이전트가 실제 비즈니스 성과로 이어지기 위해서는 신뢰할 수 있는 데이터와 고객 인사이트를 연결하는 기반이 필수적이다"라며 "스노우플레이크는 세일즈포스와의 긴밀한 협력을 바탕으로 국내 기업이 분산된 데이터를 안전하게 연결하고, AI 에이전트를 실제 업무 프로세스에 연결해 고객 경험과 업무 혁신으로 확장할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.