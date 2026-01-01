스노우플레이크, 데스크톱용 AI 어시스턴트 '프로젝트 스노우워크' 출시

2026년 3월 19일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 비즈니스 사용자의 업무 생산성 향상을 돕는 자율형 엔터프라이즈 AI 플랫폼 '프로젝트 스노우워크(Project SnowWork)'를 리서치 프리뷰 버전으로 출시했다.

슈리다 라마스워미(Sridhar Ramaswamy) 스노우플레이크 CEO는 "지금은 에이전틱 엔터프라이즈 시대에 진입하는 단계"라고 말했다.

'프로젝트 스노우워크'는 거버넌스가 적용된 스노우플레이크 데이터를 기반으로 복잡한 업무까지 여러 단계의 워크플로우를 자율적으로 실행해 완성된 결과물을 생성할 수 있다.