스노우플레이크, 오픈AI와 2억달러 규모 파트너십 체결… 스노우플레이크 코텍스 AI에서 오픈AI 모델 제공

2026년 2월 3일 – AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크가 오픈AI(OpenAI)와 협력해 전 세계 엔터프라이즈 기업이 AI를 통해 자사의 데이터로부터 얻는 가치를 극대화할 수 있도록 지원한다고 발표했다.

스노우플레이크는 오픈AI와 2억 달러 규모의 파트너십을 맺고, 글로벌 엔터프라이즈를 대상으로 AI 에이전트 도입을 추진하는 공동 혁신 및 공동 시장 진출(Go-To-Market, GTM) 전략을 본격화한다.

슈리다 라마스워미(Sridhar Ramaswamy) 스노우플레이크 CEO는 "이번 협력을 통해 기업이 가장 중요한 자산인 자사 데이터를 활용해 거버넌스가 보장된 안전한 데이터 플랫폼 상에서 AI를 구축하고 배포할 수 있게 된다"고 말했다.

피지 시모(Fidji Simo) 오픈AI 애플리케이션 부문 CEO는 "스노우플레이크는 기업들이 가장 중요한 데이터를 관리하고 실제 비즈니스에 활용하는 데 있어 핵심 역할을 하는 신뢰할 수 있는 플랫폼"이라고 말했다.