스노우플레이크, 엔터프라이즈 데이터·AI 상호운용성 위한 개방형 프레임워크 기능 강화

2026년 6월 3일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 현지 시각 6월 1~4일 미국 샌프란시스코에서 열리고 있는 '스노우플레이크 서밋 26'에서 AI 시대의 상호운용성을 재정의하는 신규 기능을 발표했다.

이를 통해 기업은 데이터를 이동하거나 복제하지 않고도 단일한 거버넌스가 적용된 데이터 사본을 활용할 수 있게 된다.

스노우플레이크 제품 담당 수석부사장 크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman)은 "스노우플레이크는 상호운용성과 개방성에 집중함으로써 고객이 데이터가 어디에 있든 단일하고 연결된 거버넌스를 적용해 실시간 데이터에서 직접 작업할 수 있도록 지원한다"고 말했다.

아파치 아이스버그 기반 개방형 표준 구축: 스노우플레이크는 업계 최초로 아파치 아이스버그 v3를 정식 출시(GA)하며 최신 오픈 테이블 포맷 혁신을 폭넓게 지원한다.

데이터 이동 없이 핵심 엔터프라이즈 데이터 접근 및 활성화: SAP, 세일즈포스, 워크데이(Workday) 등 주요 플랫폼은 물론 AVEVA, IBM과의 신규 파트너십도 제로-카피 통합을 통해 복제 없이 접근할 수 있다.

모든 데이터와 안전한 대화: 스노우플레이크 코코는 스노우플레이크, 외부 데이터 레이크, 외부 관계형 데이터베이스 시스템 전반에 대한 질문을 지원한다.

공유 데이터를 에이전틱 데이터로 즉각 전환: 자동 데이터 에이전트를 통해 모든 공유 데이터 리스팅이나 보안 데이터 공유를 대화형 AI 에이전트로 전환할 수 있다.

시스템 전반의 중앙화된 거버넌스 및 통제 지원: 아파치 폴라리스 기반의 호라이즌 카탈로그는 스노우플레이크 내외부 엔터프라이즈 데이터 전반을 아우르는 단일하고 연결된 거버넌스 기반을 제공한다.

삼성 애즈 엔지니어링 부사장 에르베 마르첼리니(Hervé Marcellini)는 "스노우플레이크가 데이터 복제 없이 시스템 전반에서 작업할 수 있도록 지원하는 동시에 환경 전반에 일관된 거버넌스를 유지할 수 있게 한다"고 말했다.