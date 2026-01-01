스노우플레이크, 엔비디아 쿠다-X 라이브러리 통합으로 ML 성능 극대화

2025년 11월 19일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 엔비디아(NVIDIA)와 협력해 스노우플레이크 플랫폼에서 머신러닝(ML) 워크플로우를 직접 가속화할 수 있게 한다.

스노우플레이크 ML에 오픈소스 라이브러리인 엔비디아의 '쿠다-X(NVIDIA CUDA-X)'를 사전 탑재한 것으로, 스노우플레이크 고객들은 GPU 가속 알고리즘을 ML 워크플로우에 즉시 활용할 수 있게 된다.

기업이 보유한 데이터세트의 규모가 빠르게 확장하며 생산성 유지 및 효율적인 비용 관리를 위한 GPU 가속의 중요성이 커지고 있다. 엔비디아 벤치마크에 따르면 엔비디아 A10 GPU는 랜덤 포레스트(Random Forest)에서 약 5배, HDBSCAN에서는 최대 200배까지 CPU 대비 속도 향상을 보였다.

또한 엔비디아 고객들도 쿠다-X 데이터 사이언스 생태계에서 스노우플레이크 컨테이너 런타임(Snowflake Container Runtime)를 직접 활용할 수 있다.

양사는 이번 통합을 통해 AI 데이터 클라우드 내 생성형 AI 역량을 한층 강화했으며, 스노우플레이크는 AI 라이프사이클 전반에 최고 수준의 성능을 제공하겠다는 포부를 다시 한번 확인했다.

크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman) 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장은 "스노우플레이크는 기업이 쉽고 안전한 환경에서 데이터와 AI를 최대 성능으로 활용하는 것을 목표로 하며 엔비디아와의 통합은 그 목표에 한 단계 가까워진 과정"이라며 "쿠다-X 라이브러리를 스노우플레이크 플랫폼에 통합함으로 데이터 사이언티스트가 인프라 관리에 쓰는 시간을 줄이고 비즈니스 인사이트 도출과 성과 창출에 집중할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

팻 리(Pat Lee) 엔비디아 엔터프라이즈 전략 파트너십 부문 부사장은 "인텔리전스를 실현하는 원시 데이터를 인사이트로 전환하는 과정이 생성형 AI와 에이전트 AI의 핵심"이라며 "엔비디아 cuDF와 cuML 라이브러리를 스노우플레이크 ML 플랫폼에 직접 통합해 고객은 기존 파이썬 워크플로우 그대로 가속 컴퓨팅을 활용할 수 있게 됐으며, 이를 통해 기업들은 더욱 쉽게 AI 개발에 집중할 수 있어 개발 속도가 획기적으로 향상될 것"이라고 전했다.