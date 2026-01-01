스노우플레이크, 이용석 신임 한국 지사장 선임

2026년 8월 18일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 이용석 신임 한국 지사장을 선임했다고 18일 밝혔다. 이 지사장은 엔터프라이즈 소프트웨어 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 업계 전문가로서 스노우플레이크의 국내 비즈니스 전반을 총괄한다.

이 지사장은 국내외 IT 기업에서 임원을 역임하며 쌓은 기술 전문성과 마케팅 및 경영 역량을 토대로 고객의 디지털 전환을 지원해 왔다. 스노우플레이크에서는 이러한 경험을 바탕으로 자사 AI 데이터 클라우드 플랫폼의 국내 사업 확대에 주력하며, 제조, 금융, 유통 등 다양한 산업군의 기업 고객과 파트너사 지원에 집중할 계획이다.

이 지사장은 스노우플레이크 합류 전, 2020년부터 6년간 구글 클라우드에서 대기업 고객을 대상으로 AI, 데이터, 보안 및 인프라 솔루션 기반의 디지털 전환(DX)과 시장 진입 전략(Go-to-Market) 전략을 주도해 왔다. 이전에는 한국마이크로소프트에서 16년간 재직하며 여러 사업 영역에서 핵심 직책을 두루 역임했다.

이용석 스노우플레이크 코리아 지사장은 "스노우플레이크에 합류해 국내 기업들이 데이터를 기반으로 더 많은 비즈니스 기회를 창출할 수 있도록 지원할 수 있는 기회를 얻게 됐다"며 "산업 전방위에 걸쳐 쌓아온 경험을 스노우플레이크의 강력한 기술력과 결합해, 국내 기업 고객과 파트너사가 함께 성장하는 협업 생태계를 구축하고 데이터와 AI를 실질적인 비즈니스 성과로 연결하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

존 로버트슨(Jon Robertson) 스노우플레이크 아시아태평양 및 일본지역 부사장은 "다양한 산업군에서 프로젝트를 성공적으로 구축하고 장기적인 성장을 이끌며, 검증된 실적을 보유한 이용석 지사장을 한국 시장의 새로운 리더로 맞이하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"며 "이 지사장이 다양한 엔터프라이즈 고객과 협력하며 쌓아온 폭넓은 경험과 리더십은 국내 기업 고객이 파트너사와 함께 데이터와 AI를 비즈니스 성과로 전환하는 데 핵심적인 역할을 할 것"이라고 밝혔다.