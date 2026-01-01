스노우플레이크, 에이전틱 엔터프라이즈를 위한 안전한 연결 지원하는 '나토마' 인수 발표

2026년 5월 29일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 AI 에이전트용 엔터프라이즈 '모델 컨텍스트 프로토콜(Model Context Protocol, 이하 MCP)' 플랫폼 기업 나토마(Natoma)를 인수한다고 발표했다.

이를 통해 스노우플레이크는 AI 에이전트와 MCP 툴에 액세스할 수 있는 네이티브 통합 거버넌스와 ID 레이어를 구축할 수 있게 된다. 자체 구축된 거버넌스는 기업들이 AI 시스템을 자사의 애플리케이션, 데이터베이스, API, 툴에 안전하게 연결하고 관리할 수 있게 한다.

슈리다 라마스워미(Sridhar Ramaswamy) 스노우플레이크 최고경영자(CEO)는 "AI 에이전트는 빠르게 기업 경영의 일부가 되고 있지만, 거버넌스 없는 인텔리전스는 오히려 리스크"라며 "스노우플레이크는 나토마와 함께 엔터프라이즈 환경에서 안전하면서도 감사가 가능한 형태로, 확장성까지 갖춰진 준비된 형태의 역동적인 코딩 에이전트를 제공할 수 있다"고 말했다.

스노우플레이크의 최신 AI 리서치에 따르면 96%의 기업이 여전히 엔터프라이즈 전반에 AI를 확장하는 데 상당한 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 특히 MCP의 부상은 에이전트가 기업 시스템 전반에 연결되면서 거버넌스 파편화, 섀도우 AI, 데이터 유출 위험 증가라는 새로운 위험요소를 만들어 낸다.

이번 나토마 인수로 스노우플레이크 고객들은 검증된 MCP 서버 라이브러리를 통해 코텍스 에이전트, 스노우플레이크 인텔리전스, 코텍스 코드 및 기타 AI 플랫폼을 SaaS 애플리케이션, 클라우드 환경, 가상 프라이빗 클라우드(VPC), 온프레미스 인프라를 망라하고 어떤 엔터프라이즈 시스템이든 안전하게 연결할 수 있다.

이로써 사용자는 스노우플레이크 플랫폼의 신뢰할 수 있는 비즈니스 데이터에 슬랙, 이메일, CRM, 지라(Jira), 내부 API, 데이터베이스, 애플리케이션의 다양한 맥락을 통합하고 보강해 인사이트를 얻을 수 있다.

프라티우스 파트나이크(Pratyus Patnaik) 나토마 공동 창업자 겸 CEO는 "AI 에이전트가 진정한 엔터프라이즈급으로 활용되려면, 조직이 시스템, 애플리케이션, 툴 전반에서 에이전트의 운영 방식에 대한 거버넌스을 확보해야 한다"며 "나토마와 스노우플레이크는 기업이 AI를 안전하면서도 대규모로 활용할 수 있는 거버넌스와 연결 레이어를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

나토마의 기능은 스노우플레이크 AI 데이터 클라우드에 통합되어 곧 고객에 제공될 예정이다. 데이터 접근에서 AI 동작과 워크플로우까지 거버넌스를 확장함으로써 스노우플레이크는 에이전틱 엔터프라이즈를 위한 신뢰할 수 있는 '컨트롤 플레인'으로서의 위치를 공고히 해나가고 있다.