2026년 4월 22일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 스노우플레이크 인텔리전스(Snowflake Intelligence)와 코텍스 코드(Cortex Code) 전반에 걸친 주요 업데이트를 발표했다.

바리스 굴테킨(Baris Gultekin) 스노우플레이크 AI 부사장은 "AI는 모든 기업의 운영 방식을 변화시키고 있으며 앞으로 시장을 선도하는 플랫폼은 적절한 데이터와 거버넌스를 바탕으로 AI를 실제 업무에 쉽게 적용할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

스노우플레이크 인텔리전스, 비즈니스 사용자의 업무 실행을 위한 고도화

스노우플레이크 인텔리전스는 이제 비즈니스 사용자를 위한 개인형 업무 에이전트로서 사용자별 선호도와 업무 워크플로우를 학습해 보다 적합한 결과를 제공한다.

코텍스 코드, 엔터프라이즈 데이터 스택을 위한 AI 코딩 에이전트 지원

코텍스 코드는 엔터프라이즈 AI를 위한 개발자 레이어로 확장됐다. 현재 전체 고객의 50% 이상이 활용하고 있다.