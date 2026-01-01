스노우플레이크, 스노우플레이크 호라이즌 카탈로그로 신뢰할 수 있는 AI 기반 강화… 엔터프라이즈 전반의 거버넌스·비즈니스 맥락·보안 통합

2026년 6월 3일 – 글로벌 AI 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(Snowflake)가 현지 시각 6월 1~4일 미국 샌프란시스코에서 열리고 있는 스노우플레이크 서밋 26(Snowflake Summit 26)에서 '스노우플레이크 호라이즌 카탈로그(Snowflake Horizon Catalog)' 전반에 걸친 새로운 혁신을 발표했다. 엔터프라이즈 AI의 거버넌스, 맥락화, 보안 측면에서 기능을 강화했다.

조직이 AI 실험 단계에서 엔터프라이즈 규모의 자율 시스템으로 전환하는 가운데, 안전하고 거버넌스가 적용된 규제 환경 속에서 신뢰할 수 있는 비즈니스 맥락을 이해하며 작동하는 AI가 필요해지고 있다. '스노우플레이크 호라이즌 카탈로그'는 엔터프라이즈 데이터를 위한 범용 AI 카탈로그 역할을 수행한다.

스노우플레이크 제품 담당 수석부사장 크리스티안 클레이너만(Christian Kleinerman)은 "인텔리전스가 조직 내부에서 자율적으로 사용하게 되면서 '신뢰' 이슈는 선택이 아닌 기초적인 전제"라며 "조직은 처음부터 거버넌스와 보안이 내재된 신뢰할 수 있는 비즈니스 맥락을 이해한 AI를 필요로 한다"고 말했다.

AI를 위한 비즈니스 데이터의 공통된 이해 기반 구축

AI 에이전트가 더 많은 의사결정을 자율적으로 수행할수록 데이터의 작은 불일치가 중대한 오류로 이어질 수 있다. 호라이즌 컨텍스트는 AI와 BI를 위한 컨텍스트 레이어를 제공함으로써 이 문제를 해결한다. 데이터가 어디서나 동일한 의미를 가질 수 있도록 하고 AI 기반 의사결정의 신뢰성을 높인다. 블랙록(BlackRock)을 비롯한 기업들이 이미 호라이즌 컨텍스트를 활용해 AI가 엔터프라이즈 전반에서 공통된 데이터 기준을 기반으로 작동하도록 보장하고 있다.

신뢰할 수 있는 비즈니스 맥락 수집: 호라이즌 컨텍스트는 데이터베이스, 데이터 레이크, BI 툴을 포함한 조직의 전체 데이터 환경에 걸쳐 비즈니스 맥락을 통합해, 모든 툴과 팀, AI 에이전트가 동일한 신뢰할 수 있는 맥락을 이해하고 작동하도록 한다.

비즈니스 맥락 유지: LLM이 비즈니스 로직에 기반할 때 추측이 아닌 정확한 추론이 가능해진다. '시맨틱 스튜디오(Semantic Studio)'를 통해 팀은 SQL 전문 지식 없이도 공통 비즈니스 로직을 정의할 수 있으며, '시맨틱 뷰 오토파일럿(Semantic View Autopilot)'은 이 맥락이 관통하는 시맨틱 뷰를 자동으로 생성하고 정제한다.

비즈니스 맥락의 전사적 확장: 스노우플레이크는 이 비즈니스 맥락을 엔터프라이즈 전반에서 활용할 수 있도록 접근성을 확대했다. 호라이즌 컨텍스트는 '오픈 시맨틱 인터체인지(Open Semantic Interchange, OSI)'를 지원해 벤더 종속 없이 누구나 신뢰할 수 있는 비즈니스 정의에 접근할 수 있도록 한다.

블랙록(BlackRock) 글로벌 데이터 팩토리 및 엔터프라이즈 데이터 플랫폼 총괄 상무이사 제프 밀러(Jeff Miller)는 "금융 업계에서는 신뢰할 수 있는 데이터와 일관된 비즈니스 맥락이 글로벌 시장 전반에서 정확한 인사이트를 제공하고 리스크를 관리하는 데 핵심"이라며 "스노우플레이크의 호라이즌 컨텍스트는 일관된 비즈니스 정의를 더 넓은 데이터 생태계로 확장해, 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 AI 및 애널리틱스 경험을 대규모로 지원할 수 있다"고 말했다.

확장 가능한 AI를 가로막는 보안 장벽 해소

스노우플레이크는 에이전틱 시대에 제로 트러스트(Zero-Trust) 보안을 구현하고, 액시엄(Acxiom), 뉴데이(NewDay), 톰슨 로이터(Thomson Reuters) 등의 기업이 AI를 확장하면서 보안·가시성·제어를 강화할 수 있도록 새로운 보안 기능을 선보인다.

에이전트 접근을 위한 보안 모델: '에이전트 아이덴티티(Agent Identity)'는 에이전트가 엔터프라이즈 데이터에 접근하거나 실행하기 전에 검증된 신원을 부여하고, 역할 기반 권한을 적용하며 모든 에이전트 활동을 추적한다.

에이전틱 엔터프라이즈를 위한 AI 보안 태세 관리: '스노우플레이크 트러스트 센터(Snowflake Trust Center)'의 새로운 기능을 통해 조직은 AI 시스템의 보안 태세를 지속적으로 모니터링하고, 위반 사항을 신속하게 조사할 수 있다.

에이전틱 시대의 엔터프라이즈 방어: AI 에이전트가 민감한 데이터에 대한 접근 범위를 넓혀감에 따라 스노우플레이크는 비인가 노출이나 조작을 방지하는 중앙화된 거버넌스를 제공한다.

액시엄 클라우드 및 데이터 모더나이제이션 최고 책임자 앙쿠르 자인(Ankur Jain)은 "AI가 마케팅 산업 전반에 더욱 깊이 내재됨에 따라 책임 있는 혁신 확장을 위한 올바른 보안 기반 마련이 비즈니스의 핵심 과제"라며 "스노우플레이크의 새로운 AI 보안 기능은 고객이 기대하는 신뢰를 유지하면서 AI 도입을 책임감 있게 확장하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

톰슨 로이터 데이터 및 애널리틱스 총괄 케이틀린 할퍼티(Caitlin Halferty)는 "스노우플레이크의 새로운 AI 보안 기능은 더 높은 제어력과 가시성을 제공해 고객이 기대하는 신뢰, 규정 준수, 책임성을 갖추면서 AI를 확장할 수 있도록 지원한다"고 덧붙였다.

더 빠르고 효율적인 엔터프라이즈 AI

적응형 컴퓨트는 호라이즌 카탈로그가 제공하는 통합 거버넌스, 가시성, 제어 기능과 결합해 수동 튜닝이나 인프라 관리 없이도 AI 및 애플리케이션 워크로드에 최적화된 컴퓨팅·소프트웨어 리소스 조합을 실시간으로 자동 결정해 빠르고 효율적인 성능을 제공한다.